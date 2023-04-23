«Барса» «прибила» ещё один топ-клуб Испании. «Атлетико» просто чудом пропустил всего один!

«Барселона» – «Атлетико» – отличная вывеска, чтобы забить болельщиками весь стадион «Спотифай Камп Ноу». Сине-гранатовые готовятся завоевать первый трофей чемпионата Испании с сезона-2018/2019 года. «Барселона» идёт к чемпионству с рекордом. За 29 туров Примеры каталонский клуб пропустил всего девять голов (рекорд у «Реала» – 15 голов в сезоне-1931/1932, но там было сыграно всего 18 туров), поэтому фанаты сине-гранатовых, которые пришли сегодня на матч, были уверены, что их команда не проиграет. За 14 домашних игр «Барселона» пропустила всего два гола и в итоге смогла оставить в неприкосновенности ворота в матче с «Атлетико».

Правда, на первой минуте Антуан Гризманн чуть было не вывел «Атлетико» вперёд. Нападающий перебросил через Марка-Андре тер Штегена и попал в перекладину. Мяч после удара француза каким-то чудом не заскочил в ворота. Если бы Гризманн пробил чуть ниже, то игроки «Атлетико» праздновали бы гол.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Первый тайм проходил в спокойном темпе, а гости даже были ближе к голу. На 35-й минуте Гризманн нанёс опасный удар из убойной позиции в штрафной площади, но тер Штеген быстро сложился и парировал. Если «Атлетико» не открыл счёт после двух ударов в створ, то «Барселоне» хватило одного точного удара. На 45-й минуте первого тайма его нанёс Ферран Торрес. Рафинья убежал в атаку, сделал передачу на испанца, который принял, посмотрел, куда бить, и покатил мяч в сетку – 1:0.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

После перерыва перевес был на стороне «Барселоны». Хозяева дважды побеспокоили Яна Облака: сначала Ферран Торрес пробил в касание по воротам с линии штрафной площади после передачи Рафиньи, а затем Гави вырвался на свободное пространство и мощно пробил с ходу в дальний угол, но мяч пролетел рядом со штангой. «Атлетико» тут же ответил – Родриго Де Пауль не попал в створ после удара в одно касание.

Ближе к середине второго тайма команды будто стали играть без центра поля, раз за разом организовывая контратаки, которые редко завершались ударами по воротам. Но интенсивность матча резко возросла. У «Барселоны» было сразу два супермомента за минуту, но цифра «2» на табло так и не загорелась. Сначала Гави не попал по мячу в выгоднейшей позиции, а затем Рафинья не смог поставить ногу после прострела Роберта Левандовского. У «Атлетико» тоже был эпизод на гол, но на пути мяча после очередного удара Гризманна встал тер Штеген.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

После ошибка Стефана Савича должна была стать роковой для «Атлетико», но этого не произошло. Левандовски и Рафинья вышли два в ноль – и не забили! Поляк пожадничал, не покатил на бразильца и пробил далеко от штанги. Ужасное решение лучшего бомбардира «Барселоны»!

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В оставшиеся 15 минут матча было много борьбы и единоборств. За этот промежуток времени главный судья Хосе Санчес Мартинес показал 10 жёлтых карточек (восемь – игрокам «Атлетико»), но никого не удалил. «Матрасники» навалились на ворота тер Штегена в добавленное время, но оборона «Барселоны» в этом матче, как и в сезоне, просто превосходна. Теперь у сине-гранатовых 76 очков после 30 туров и 11-очковый отрыв от «Реала». Для «Атлетико» это первое поражение в чемпионате с 8 января, когда мадридцы проиграли дома «Барселоне». Похоже, «Реал» уже точно не отыграет отрыв за восемь туров.