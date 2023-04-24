Клуб Галицкого — не главный по воспитанникам среди топов РПЛ. А «Спартак» даже не в тройке

В России есть несколько сильных футбольных школ, которые подарили нашему футболу талантливых игроков в разных поколениях. Истинно же установить, какая из академий — лучшая в стране, очень сложно – непонятно до конца, какие критерии брать за основу. Тем более что часто бывает, что футболист начал в одном месте, продолжил в другом, заиграл в третьем, и в этом случае цепочка получается такой длинной, что только сам человек сможет сказать, где ему дали больше.
Мы посмотрели, сколько доморощенных футболистов выступает за топ-6 клубов РПЛ в этом сезоне. Брали только тех игроков, которые до попадания в основу провели минимум три года в системе клуба. Больше всего своим доверяют в «Динамо», а вот на втором месте идёт «Краснодар». «Зенит» на пятом месте – и это тоже довольно ожидаемо.
«Динамо»
Воспитанники динамовской школы лидируют в РПЛ: их было семеро в этом сезоне, и на всех они провели на поле 8963 минуты. При этом из них только вратарь Игорь Лещук сыграл всего в трёх матчах – остальные выходили гораздо чаще (больше чем в половине игр). Больше всего минут у Антона Шунина, который уже много лет защищает ворота «Динамо», и у Дмитрия Скопинцева, сыгравшего во всех турах этого сезона. Он, кстати, начал в динамовской академии, потом ушёл (был даже в «Лейпциге»!) и вернулся после странствий по России в 2020-м.
|Игрок
|В системе клуба, лет
|Количество матчей
|Выходы в основе
|Количество минут
|Голы
|Ассисты
|«Сухие» матчи
|Пропущенные мячи
|Антон Шунин
|29
|21
|21
|1890
|-
|-
|5
|29
|Игорь Лещук
|18
|3
|3
|270
|-
|-
|1
|10
|Дмитрий Скопинцев
|3+3
|23
|18
|1642
|1
|2
|Александр Кутицкий
|13
|16
|11
|943
|0
|0
|Арсен Захарян
|6
|21
|21
|1751
|3
|5
|Вячеслав Грулёв
|10
|22
|11
|976
|3
|2
|Константин Тюкавин
|16
|22
|11
|1022
|8
|2
|Ярослав Гладышев
|5
|20
|2
|469
|4
|2
|Всего
|8963
|19
|13
«Краснодар»
Год назад сбылась мечта Сергея Галицкого – матч с ЦСКА «Краснодар» заканчивал с 11 воспитанниками клубной академии на поле. В этом сезоне за команду сыграли семеро доморощенных футболистов, из которых трое участвовали в том знаменательном в истории клуба матче. Статистика у воспитанников «Краснодара» приличная – только Станислав Агкацев и Олег Исаенко провели в этом сезоне меньше 100 минут, так как их лишь начали подводить к основе (Станиславу ещё тяжелее, ведь выбить из основы Матвея Сафонова очень сложно). Крепкие игроки основы же – упомянутый Сафонов и Эдуард Сперцян, которые тащат «Краснодар» уже не первый сезон.
Эдуард Сперцян и Матвей Сафонов
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Всего воспитанники краснодарской академии на семерых провели в этом сезоне 7253 минуты – это второй результат среди топ-5 клубов РПЛ. Ещё одну минуту добавил 18-летний Александр Кокшаров, который в этом сезоне впервые появился на поле за основу.
|Игрок
|В системе клуба, лет
|Количество матчей
|Выходы в основе
|Количество минут
|Голы
|Ассисты
|«Сухие» матчи
|Пропущенные мячи
|Матвей Сафонов
|8
|22
|22
|1980
|-
|-
|7
|33
|Станислав Агкацев
|5
|1
|1
|90
|3
|1
|0
|3
|Вячеслав Литвинов
|5
|14
|7
|898
|0
|0
|Олег Исаенко
|7
|3
|0
|67
|0
|0
|Сергей Волков
|7
|20
|19
|1605
|0
|2
|Александр Черников
|11
|12
|10
|741
|0
|1
|Эдуард Сперцян
|12
|22
|21
|1873
|9
|9
|Всего
|7253
|12
|13
ЦСКА
У ЦСКА самые «возрастные» воспитанники – чего стоит только Игорь Акинфеев, который в клубе уже около 33 лет. Георгий Щенников в системе чуть поменьше, но тоже внушительно долго – 20 лет, Фёдор Чалов – 17. Совсем молодых четверо: вратарь Владислав Тороп (90 минут, но чаще играет в Кубке), Матвей Лукин (90 минут), Егор Ушаков (125 минут) и Никита Ермаков (384 минуты).
|Игрок
|В системе клуба, лет
|Количество матчей
|Выходы в основе
|Количество минут
|Голы
|Ассисты
|«Сухие» матчи
|Пропущенные мячи
|Игорь Акинфеев
|33
|22
|22
|1980
|-
|-
|8
|21
|Владислав Тороп
|12
|1
|1
|90
|-
|-
|1
|0
|Матвей Лукин
|13
|2
|1
|90
|0
|0
|Георгий Щенников
|20
|2
|2
|175
|0
|0
|Егор Ушаков
|3
|4
|1
|125
|0
|0
|Никита Ермаков
|7
|20
|0
|384
|0
|0
|Фёдор Чалов
|17
|23
|23
|1780
|14
|2
|Антон Заболотный
|8+2
|17
|5
|552
|2
|0
|Всего
|5176
|16
|2
«Спартак»
Сейчас самый играющий воспитанник клуба – Руслан Литвинов: он сыграл в 20 матчах, из которых в 17 вышел в старте. Даниила Зорина и Павла Мелёшина к основе начинают подпускать, но пока осторожно – на двоих за весь сезон они сыграли 125 минут (остальное время парни проводят в МФЛ).
Руслан Литвинов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Александр Максименко в этом сезоне в РПЛ сыграл всего два матча – место в воротах в чемпионате зарезервировано за Александром Селиховым, а воспитанник «Спартака» выходит в кубковых матчах. Всего в этом сезоне у «Спартака» на поле выходили шестеро воспитанников, которые на всех провели 3267 минут.
|Игрок
|В системе клуба, лет
|Количество матчей
|Выходы в основе
|Количество минут
|Голы
|Ассисты
|«Сухие» матчи
|Пропущенные мячи
|Александр Максименко
|10
|2
|2
|180
|-
|-
|0
|3
|Руслан Литвинов
|8
|20
|17
|1480
|3
|1
|Михаил Игнатов
|8
|15
|13
|889
|2
|2
|Павел Маслов
|5
|14
|5
|593
|1
|2
|Даниил Зорин
|9
|2
|0
|45
|0
|1
|Павел Мелёшин
|13
|7
|0
|80
|1
|0
|Всего
|3267
|7
|6
«Зенит»
У петербургского клуба сильная и большая академия, только вот до основы из её выпускников доходят единицы – в основном разлетаются по России, оседая либо в клубах сильно меньше, либо, если повезёт, попадают в топовые команды. Сам же «Зенит» традиционно делает ставку на иностранцев, так что в этом сезоне никто из доморощенных игроков за команду не дебютировал – все имена уже давно нам знакомы.
|Игрок
|В системе клуба, лет
|Количество матчей
|Выходы в основе
|Количество минут
|Голы
|Ассисты
|«Сухие» матчи
|Пропущенные мячи
|Даниил Одоевский
|14
|4
|4
|311
|-
|-
|3
|1
|Михаил Кержаков
|4+7
|21
|20
|1846
|-
|-
|12
|11
|Дмитрий Чистяков
|4+3
|9
|4
|411
|0
|0
|Данил Круговой
|14+3
|15
|2
|329
|0
|0
|Всего
|2897
|0
|0
«Ростов»
В составе «Ростова» в этом сезоне играют три воспитанника. При этом у Ивана Комарова накопилось всего лишь 83 минуты. Имя Хорена Байрамяна уже давно на слуху, поэтому неудивительно, что именно ему из всей тройки доверяют больше других. Всё-таки ему уже 31 год, а Комарову и Ланговичу — 39 на двоих. Андрей проводит второй сезон в первой команде «Ростова», и у него уже больше матчей, чем год назад. А вот Иван дебютировал за донской клуб в РПЛ ещё в 2020-м — в том памятном матче с «Сочи» (1:10). Следующего шанса Комарову пришлось ждать три года.
|Игрок
|В системе клуба, лет
|Количество матчей
|Выходы в основе
|Количество минут
|Голы
|Ассисты
|«Сухие» матчи
|Пропущенные мячи
|Андрей Лангович
|3
|17
|6
|622
|2
|0
|Иван Комаров
|4
|5
|0
|83
|0
|1
|Хорен Байрамян
|3+7
|18
|15
|1273
|1
|0
|Всего
|1978
|3
|1
- 24 апреля 2023
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