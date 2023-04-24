Клуб Галицкого — не главный по воспитанникам среди топов РПЛ. А «Спартак» даже не в тройке

В России есть несколько сильных футбольных школ, которые подарили нашему футболу талантливых игроков в разных поколениях. Истинно же установить, какая из академий — лучшая в стране, очень сложно – непонятно до конца, какие критерии брать за основу. Тем более что часто бывает, что футболист начал в одном месте, продолжил в другом, заиграл в третьем, и в этом случае цепочка получается такой длинной, что только сам человек сможет сказать, где ему дали больше.

Мы посмотрели, сколько доморощенных футболистов выступает за топ-6 клубов РПЛ в этом сезоне. Брали только тех игроков, которые до попадания в основу провели минимум три года в системе клуба. Больше всего своим доверяют в «Динамо», а вот на втором месте идёт «Краснодар». «Зенит» на пятом месте – и это тоже довольно ожидаемо.

«Динамо»

Воспитанники динамовской школы лидируют в РПЛ: их было семеро в этом сезоне, и на всех они провели на поле 8963 минуты. При этом из них только вратарь Игорь Лещук сыграл всего в трёх матчах – остальные выходили гораздо чаще (больше чем в половине игр). Больше всего минут у Антона Шунина, который уже много лет защищает ворота «Динамо», и у Дмитрия Скопинцева, сыгравшего во всех турах этого сезона. Он, кстати, начал в динамовской академии, потом ушёл (был даже в «Лейпциге»!) и вернулся после странствий по России в 2020-м.

Игрок В системе клуба, лет Количество матчей Выходы в основе Количество минут Голы Ассисты «Сухие» матчи Пропущенные мячи Антон Шунин 29 21 21 1890 - - 5 29 Игорь Лещук 18 3 3 270 - - 1 10 Дмитрий Скопинцев 3+3 23 18 1642 1 2 Александр Кутицкий 13 16 11 943 0 0 Арсен Захарян 6 21 21 1751 3 5 Вячеслав Грулёв 10 22 11 976 3 2 Константин Тюкавин 16 22 11 1022 8 2 Ярослав Гладышев 5 20 2 469 4 2 Всего 8963 19 13

«Краснодар»

Год назад сбылась мечта Сергея Галицкого – матч с ЦСКА «Краснодар» заканчивал с 11 воспитанниками клубной академии на поле. В этом сезоне за команду сыграли семеро доморощенных футболистов, из которых трое участвовали в том знаменательном в истории клуба матче. Статистика у воспитанников «Краснодара» приличная – только Станислав Агкацев и Олег Исаенко провели в этом сезоне меньше 100 минут, так как их лишь начали подводить к основе (Станиславу ещё тяжелее, ведь выбить из основы Матвея Сафонова очень сложно). Крепкие игроки основы же – упомянутый Сафонов и Эдуард Сперцян, которые тащат «Краснодар» уже не первый сезон.

Эдуард Сперцян и Матвей Сафонов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Всего воспитанники краснодарской академии на семерых провели в этом сезоне 7253 минуты – это второй результат среди топ-5 клубов РПЛ. Ещё одну минуту добавил 18-летний Александр Кокшаров, который в этом сезоне впервые появился на поле за основу.

Игрок В системе клуба, лет Количество матчей Выходы в основе Количество минут Голы Ассисты «Сухие» матчи Пропущенные мячи Матвей Сафонов 8 22 22 1980 - - 7 33 Станислав Агкацев 5 1 1 90 3 1 0 3 Вячеслав Литвинов 5 14 7 898 0 0 Олег Исаенко 7 3 0 67 0 0 Сергей Волков 7 20 19 1605 0 2 Александр Черников 11 12 10 741 0 1 Эдуард Сперцян 12 22 21 1873 9 9 Всего 7253 12 13

ЦСКА

У ЦСКА самые «возрастные» воспитанники – чего стоит только Игорь Акинфеев, который в клубе уже около 33 лет. Георгий Щенников в системе чуть поменьше, но тоже внушительно долго – 20 лет, Фёдор Чалов – 17. Совсем молодых четверо: вратарь Владислав Тороп (90 минут, но чаще играет в Кубке), Матвей Лукин (90 минут), Егор Ушаков (125 минут) и Никита Ермаков (384 минуты).

Игрок В системе клуба, лет Количество матчей Выходы в основе Количество минут Голы Ассисты «Сухие» матчи Пропущенные мячи Игорь Акинфеев 33 22 22 1980 - - 8 21 Владислав Тороп 12 1 1 90 - - 1 0 Матвей Лукин 13 2 1 90 0 0 Георгий Щенников 20 2 2 175 0 0 Егор Ушаков 3 4 1 125 0 0 Никита Ермаков 7 20 0 384 0 0 Фёдор Чалов 17 23 23 1780 14 2 Антон Заболотный 8+2 17 5 552 2 0 Всего 5176 16 2

«Спартак»

Сейчас самый играющий воспитанник клуба – Руслан Литвинов: он сыграл в 20 матчах, из которых в 17 вышел в старте. Даниила Зорина и Павла Мелёшина к основе начинают подпускать, но пока осторожно – на двоих за весь сезон они сыграли 125 минут (остальное время парни проводят в МФЛ).

Руслан Литвинов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Александр Максименко в этом сезоне в РПЛ сыграл всего два матча – место в воротах в чемпионате зарезервировано за Александром Селиховым, а воспитанник «Спартака» выходит в кубковых матчах. Всего в этом сезоне у «Спартака» на поле выходили шестеро воспитанников, которые на всех провели 3267 минут.

Игрок В системе клуба, лет Количество матчей Выходы в основе Количество минут Голы Ассисты «Сухие» матчи Пропущенные мячи Александр Максименко 10 2 2 180 - - 0 3 Руслан Литвинов 8 20 17 1480 3 1 Михаил Игнатов 8 15 13 889 2 2 Павел Маслов 5 14 5 593 1 2 Даниил Зорин 9 2 0 45 0 1 Павел Мелёшин 13 7 0 80 1 0 Всего 3267 7 6

«Зенит»

У петербургского клуба сильная и большая академия, только вот до основы из её выпускников доходят единицы – в основном разлетаются по России, оседая либо в клубах сильно меньше, либо, если повезёт, попадают в топовые команды. Сам же «Зенит» традиционно делает ставку на иностранцев, так что в этом сезоне никто из доморощенных игроков за команду не дебютировал – все имена уже давно нам знакомы.

Игрок В системе клуба, лет Количество матчей Выходы в основе Количество минут Голы Ассисты «Сухие» матчи Пропущенные мячи Даниил Одоевский 14 4 4 311 - - 3 1 Михаил Кержаков 4+7 21 20 1846 - - 12 11 Дмитрий Чистяков 4+3 9 4 411 0 0 Данил Круговой 14+3 15 2 329 0 0 Всего 2897 0 0

«Ростов»

В составе «Ростова» в этом сезоне играют три воспитанника. При этом у Ивана Комарова накопилось всего лишь 83 минуты. Имя Хорена Байрамяна уже давно на слуху, поэтому неудивительно, что именно ему из всей тройки доверяют больше других. Всё-таки ему уже 31 год, а Комарову и Ланговичу — 39 на двоих. Андрей проводит второй сезон в первой команде «Ростова», и у него уже больше матчей, чем год назад. А вот Иван дебютировал за донской клуб в РПЛ ещё в 2020-м — в том памятном матче с «Сочи» (1:10). Следующего шанса Комарову пришлось ждать три года.