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«Спартак» — «Краснодар»: как клубы РПЛ привлекают воспитанников, статистика «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Ростова»

Клуб Галицкого — не главный по воспитанникам среди топов РПЛ. А «Спартак» даже не в тройке
Кирилл Закатченко Полина Куимова
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Как клубы РПЛ привлекают воспитанников
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Выясняем, кто среди главных клубов страны задействует доморощенных игроков чаще других в этом сезоне. «Зенит» — только пятый.

В России есть несколько сильных футбольных школ, которые подарили нашему футболу талантливых игроков в разных поколениях. Истинно же установить, какая из академий — лучшая в стране, очень сложно – непонятно до конца, какие критерии брать за основу. Тем более что часто бывает, что футболист начал в одном месте, продолжил в другом, заиграл в третьем, и в этом случае цепочка получается такой длинной, что только сам человек сможет сказать, где ему дали больше.

Мы посмотрели, сколько доморощенных футболистов выступает за топ-6 клубов РПЛ в этом сезоне. Брали только тех игроков, которые до попадания в основу провели минимум три года в системе клуба. Больше всего своим доверяют в «Динамо», а вот на втором месте идёт «Краснодар». «Зенит» на пятом месте – и это тоже довольно ожидаемо.

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«Динамо»

Воспитанники динамовской школы лидируют в РПЛ: их было семеро в этом сезоне, и на всех они провели на поле 8963 минуты. При этом из них только вратарь Игорь Лещук сыграл всего в трёх матчах – остальные выходили гораздо чаще (больше чем в половине игр). Больше всего минут у Антона Шунина, который уже много лет защищает ворота «Динамо», и у Дмитрия Скопинцева, сыгравшего во всех турах этого сезона. Он, кстати, начал в динамовской академии, потом ушёл (был даже в «Лейпциге»!) и вернулся после странствий по России в 2020-м.

ИгрокВ системе клуба, летКоличество матчейВыходы в основеКоличество минутГолыАссисты«Сухие» матчиПропущенные мячи
Антон Шунин2921211890--529
Игорь Лещук1833270--110
Дмитрий Скопинцев3+32318164212
Александр Кутицкий13161194300
Арсен Захарян62121175135
Вячеслав Грулёв10221197632
Константин Тюкавин162211102282
Ярослав Гладышев520246942
Всего89631913
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«Краснодар»

Год назад сбылась мечта Сергея Галицкого – матч с ЦСКА «Краснодар» заканчивал с 11 воспитанниками клубной академии на поле. В этом сезоне за команду сыграли семеро доморощенных футболистов, из которых трое участвовали в том знаменательном в истории клуба матче. Статистика у воспитанников «Краснодара» приличная – только Станислав Агкацев и Олег Исаенко провели в этом сезоне меньше 100 минут, так как их лишь начали подводить к основе (Станиславу ещё тяжелее, ведь выбить из основы Матвея Сафонова очень сложно). Крепкие игроки основы же – упомянутый Сафонов и Эдуард Сперцян, которые тащат «Краснодар» уже не первый сезон.

Эдуард Сперцян и Матвей Сафонов

Эдуард Сперцян и Матвей Сафонов

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Всего воспитанники краснодарской академии на семерых провели в этом сезоне 7253 минуты – это второй результат среди топ-5 клубов РПЛ. Ещё одну минуту добавил 18-летний Александр Кокшаров, который в этом сезоне впервые появился на поле за основу.

ИгрокВ системе клуба, летКоличество матчейВыходы в основеКоличество минутГолыАссисты«Сухие» матчиПропущенные мячи
Матвей Сафонов822221980--733
Станислав Агкацев511903103
Вячеслав Литвинов514789800
Олег Исаенко7306700
Сергей Волков72019160502
Александр Черников11121074101
Эдуард Сперцян122221187399
Всего72531213

ЦСКА

У ЦСКА самые «возрастные» воспитанники – чего стоит только Игорь Акинфеев, который в клубе уже около 33 лет. Георгий Щенников в системе чуть поменьше, но тоже внушительно долго – 20 лет, Фёдор Чалов – 17. Совсем молодых четверо: вратарь Владислав Тороп (90 минут, но чаще играет в Кубке), Матвей Лукин (90 минут), Егор Ушаков (125 минут) и Никита Ермаков (384 минуты).

ИгрокВ системе клуба, летКоличество матчейВыходы в основеКоличество минутГолыАссисты«Сухие» матчиПропущенные мячи
Игорь Акинфеев3322221980--821
Владислав Тороп121190--10
Матвей Лукин13219000
Георгий Щенников202217500
Егор Ушаков34112500
Никита Ермаков720038400
Фёдор Чалов1723231780142
Антон Заболотный8+217555220
Всего5176162

«Спартак»

Сейчас самый играющий воспитанник клуба – Руслан Литвинов: он сыграл в 20 матчах, из которых в 17 вышел в старте. Даниила Зорина и Павла Мелёшина к основе начинают подпускать, но пока осторожно – на двоих за весь сезон они сыграли 125 минут (остальное время парни проводят в МФЛ).

Руслан Литвинов

Руслан Литвинов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Александр Максименко в этом сезоне в РПЛ сыграл всего два матча – место в воротах в чемпионате зарезервировано за Александром Селиховым, а воспитанник «Спартака» выходит в кубковых матчах. Всего в этом сезоне у «Спартака» на поле выходили шестеро воспитанников, которые на всех провели 3267 минут.

ИгрокВ системе клуба, летКоличество матчейВыходы в основеКоличество минутГолыАссисты«Сухие» матчиПропущенные мячи
Александр Максименко1022180--03
Руслан Литвинов82017148031
Михаил Игнатов8151388922
Павел Маслов514559312
Даниил Зорин9204501
Павел Мелёшин13708010
Всего326776

«Зенит»

У петербургского клуба сильная и большая академия, только вот до основы из её выпускников доходят единицы – в основном разлетаются по России, оседая либо в клубах сильно меньше, либо, если повезёт, попадают в топовые команды. Сам же «Зенит» традиционно делает ставку на иностранцев, так что в этом сезоне никто из доморощенных игроков за команду не дебютировал – все имена уже давно нам знакомы.

ИгрокВ системе клуба, летКоличество матчейВыходы в основеКоличество минутГолыАссисты«Сухие» матчиПропущенные мячи
Даниил Одоевский1444311--31
Михаил Кержаков4+721201846--1211
Дмитрий Чистяков4+39441100
Данил Круговой14+315232900
Всего289700
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«Ростов»

В составе «Ростова» в этом сезоне играют три воспитанника. При этом у Ивана Комарова накопилось всего лишь 83 минуты. Имя Хорена Байрамяна уже давно на слуху, поэтому неудивительно, что именно ему из всей тройки доверяют больше других. Всё-таки ему уже 31 год, а Комарову и Ланговичу — 39 на двоих. Андрей проводит второй сезон в первой команде «Ростова», и у него уже больше матчей, чем год назад. А вот Иван дебютировал за донской клуб в РПЛ ещё в 2020-м — в том памятном матче с «Сочи» (1:10). Следующего шанса Комарову пришлось ждать три года.

ИгрокВ системе клуба, летКоличество матчейВыходы в основеКоличество минутГолыАссисты«Сухие» матчиПропущенные мячи
Андрей Лангович317662220
Иван Комаров4508301
Хорен Байрамян3+71815127310
Всего197831
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