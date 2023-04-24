Неаполь отрепетировал главную вечеринку за 33 года! Следующий матч – фактически «золотой»

Хотя всё уже и так понятно.

Лучано Спаллетти едва мог сдержать восторг, когда «Наполи» обыграл «Ювентус» и ещё больше приблизился к завоеванию первого за 33 года чемпионского титула.

«Радость, которую мы испытываем, безмерна, — признался тренер после матча. – Это ещё один большой кирпич, который нужно добавить ко всем остальным, что мы уже заложили в нашем стремлении к победе. Когда вы побеждаете так — забивая в последней атаке — радость преумножается. Но мы должны подождать, прежде чем праздновать. Шампанское со льдом подождёт, пока не придёт время».

Правда, кажется, терпения хватает только у Спаллетти. После матча с «Ювентусом» 10 000 болельщиков встретили команду, которая прилетела в два часа ночи домой в Неаполь, и устроили репетицию большой неаполитанской вечеринки. Дымовые шашки, флаги, салют, скандирования – автобусу «Наполи» понадобилось несколько минут, чтобы хоть немного продвинуться в толпе, собравшейся на улицах города.

Игроки забрались на крышу автобуса и тоже радовались вместе с фанатами – Хвича Кварацхелия опубликовал видео толпы с короткой, но очень ёмкой подписью: «Это что-то невероятное».

Больше всех на крыше отжигал Виктор Осимхен, который вёл прямой эфир в одной из социальных сетей и подпевал толпе.

Потом к игрокам присоединились Ирвин Лосано и Джованни Ди Лоренцо: футболисты включились в праздник и тоже начали подпевать толпе. Ди Лоренцо настолько увлёкся, что взял громкоговоритель и начал затягивать фанатские песни, высунувшись из водительского окна.

Сейчас «Наполи», чтобы математически быть уверенным на 100% в титуле, нужно обыграть «Салернитану» в субботу, 29 апреля, а после надеяться, что «Лацио» не победит «Интер». Если всё так и сложится, то официально клуб станет чемпионом уже 30 апреля; если же нет, то придётся ждать результатов ещё одного тура, в котором «Наполи» сыграет на выезде с «Удинезе», а «Лацио» примет «Сассуоло».