Малком и Промес рубятся за титул лучшего бомбардира. Но рекорд побить почти невозможно

В этом сезоне куча аномалий, но одно направление стабильно – список лучших бомбардиров РПЛ. Там нет случайных фамилий, а награду разыгрывают два топа – Малком из «Зенита» и Квинси Промес из «Спартака». У бразильца 18 голов (1 — с пенальти), а у голландца – 17 (2 — с пенальти). Впереди шесть туров. И учитывая, что обоим парням нужно чуть больше 100 минут на гол, до конца сезона они наверняка набьют ещё более крутую статистику.

Малком и Промес почти перебили прошлый сезон. Редко, когда награду берут не чистые форварды

Агаларов, Кассьерра и Полоз. Сейчас этих футболистов очень сложно отнести к бомбардирам. Первых двух точно. Но в прошлом сезоне троица была на первых местах списка. У Гамида 19 голов (6 — с пенальти), у Матео — 14, у Полоза столько же (5 — с пенальти). Но борьбы за первое место как таковой не было. Агаларов уж слишком резво выскочил вперёд и удерживал преимущество. Никто не подобрался к нему на дистанцию реального преследования. Сейчас всё точно иначе. Малком и Промес продолжают гонку. Правда, конкурентов у них нет – Писарский с 14 голами уже далековато. Так что они перебьют Агаларова по количеству мячей. При том, что никто из них не является чистым нападающим.

Артём Дзюба и Сердар Азмун Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Редкость, когда награду забирали не центрфорварды. В сезоне-2019/2020 по 17 мячей наколотили Дзюба и Азмун. В следующем достижение у Артёма – он стал лучшим с 20 голами. В сезоне 2018/2019 таблицу бомбардиров возглавил Чалов с 15 мячами. А до этого, кстати, Промес – чемпионский сезон-2017/2018 и 15 голов.

В сезоне-2014/2015 награду тоже получил не чистый форвард – Халк забил 15. В остальные годы всё было по классике.

Смогут ли Малком и Промес установить рекорд РПЛ? Это будет очень сложно

Возможно, вы удивитесь, но до главного достижения в истории чемпионатов России обоим ещё далеко. Переносимся в сезон-2011/2012 и смотрим на цифры Сейду Думбия – 28 мячей. Рекорд? Нет. Настоящий рекордище. Но с одним важнейшим нюансом. Это был переходный сезон, который длился полтора года. И футболист провёл 42 матча. То есть в среднем забивал один гол в 123 минуты. Малкому для этого требуется 115,3 минуты. А Промесу – 103,8. Цифры у Квинси сумасшедшие. По количеству голов, разделённых на время, он очень хорош. В сезоне-2020/2021 на подобном уровне выступал только Азмун – 19 голов в 24 матчах (каждые 90,7 проведённой минуты). Остальные далеко.

Интересно, что в том самом сезоне-2011/2012, когда и было установлено достижение, ЦСКА в итоге занял третье место. Кошмарный результат, учитывая, что бóльшую часть основного сезона команда лидировала. Но зато тот период можно назвать сверхуспешным в Лиге чемпионов. Осенью 2011-го два дубля Думбия в ворота «Трабзонспора» и «Лилля» помогли команде выйти в плеф-офф. Сейчас это кажется чем-то нереальным.

Сейду Думбия Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

В сезоне-2013/2014 Думбия вновь стал лучшим бомбардиром РПЛ. В 30 матчах — 18 голов. Но с этим результатом уже сравнялся Малком, а вскоре это сделает и Промес. В любом случае замахнуться на 28 мячей обоим будет очень сложно. Однако приблизиться к достижению Думбия очень даже реально.