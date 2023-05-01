«Спартак» стал середняком, а «Локо» — одним из лидеров. Таблица РПЛ за весну 2023-го

В России, как известно, один чемпионат – что два разных. Некоторые команды меняются за зимнюю паузу очень сильно, превращаясь из аутсайдеров в крепких середняков или даже лидеров по темпу набора очков. Либо наоборот: вчерашний претендент на самые высокие места становится вдруг средним или совсем слабым коллективом. Поэтому очень интересно сравнивать таблицу по итогам первой части сезона с таблицей второй части. Весной 2023-го сыграно восемь туров, то есть фактически половина круга, а значит, уже можно делать выводы о том, насколько эффективно провели клубы зимние сборы и работу на трансферном рынке в зимнее окно.
Действительно, в новом году некоторые команды не узнать. После 17-го тура, когда участники РПЛ отправились в отпуск, в топ-3 входили «Зенит» (42 очка), «Спартак» (36) и «Ростов» (35). Весной же из этой компании в тройке лидеров находятся только петербуржцы. Конкуренцию действующему чемпиону и лидеру составляют другие. «Спартак» вообще превратился в середняка, словно вернулся в прошлый сезон. Квартет аутсайдеров в декабре составляли располагавшиеся в зоне вылета «Торпедо» (6) и «Химки» (12) и застрявшие в зоне стыков «Локомотив» (13) и «Факел» (13). Теперь у РПЛ новый «безнадёжный аутсайдер».
Вот таблица за весну 2023-го. Добавим, что, поскольку она условная, мы при равенстве очков поставили выше те команды, которые имеют лучшую разницу мячей, а не результаты личных встреч. Для наглядности будет лучше – такая таблица объективнее отразит, кто и на что наиграл во второй части сезона.
Таблица РПЛ за весну 2023-го
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. «Локомотив»
|8
|6
|1
|1
|22-8
|19
|2. «Зенит»
|8
|6
|1
|1
|18-6
|19
|3. ЦСКА
|8
|6
|1
|1
|16-5
|19
|4. «Ростов»
|8
|4
|3
|1
|12-9
|15
|5. «Краснодар»
|8
|4
|2
|2
|22-12
|14
|6. «Оренбург»
|8
|4
|2
|2
|15-11
|14
|7. «Ахмат»
|8
|4
|2
|2
|9-6
|14
|8. «Спартак»
|8
|3
|4
|1
|15-14
|13
|9. «Динамо»
|8
|3
|1
|4
|10-14
|10
|10. «Сочи»
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|11. «Факел»
|8
|2
|2
|4
|10-12
|8
|12. «Торпедо»
|8
|2
|1
|5
|12-14
|7
|13. «Урал»
|8
|1
|2
|5
|6-13
|5
|14. «Крылья Советов»
|8
|1
|2
|5
|5-15
|5
|15. «Химки»
|8
|1
|2
|5
|8-21
|5
|16. «Пари НН»
|8
|1
|0
|7
|5-20
|3
Михаил Галактионов и Артём Дзюба
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Восьмое место «Спартака» по итогам восьми весенних туров доказывает, что у Гильермо Абаскаля хватает проблем в 2023-м. В новом году красно-белые набрали даже меньше очков, чем «Оренбург» с «Ахматом», которых не привыкли воспринимать как конкурентов. Более того, положение «Спартака» может ухудшиться после следующего тура, ведь москвичи сыграют с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Забивает команда Абаскаля достаточно много, а вот в обороне нет порядка – 14 пропущенных голов.
Впечатляет прогресс «Локомотива» при Михаиле Галактионове. Смена тренера и подписание Артёма Дзюбы здорово изменили команду, чей возможный вылет болельщики, эксперты и журналисты всерьёз обсуждали ещё два-три месяца назад. Железнодорожники теряют очки только в матчах с сильнейшими: проиграли дома «Зениту» (1:2) и спаслись вдесятером в дерби с ЦСКА (1:1). Всех остальных «Локомотив» побеждает, забивая, как правило, три или более мячей.
Столько же очков, как у «Локо», но при чуть менее крупной разнице голов, имеют «Зенит» и ЦСКА. Армейцы меньше всех пропустили весной 2023-го – всего пять мячей. Обыграли всухую дома даже команду Сергея Семака. А вот по забитым голам первое место с железнодорожниками делит «Краснодар». При новом тренере Владимире Ивиче «быки» очень хороши в атаке – поражали ворота соперников в каждом из восьми туров. Отгрузили шесть мячей «Химкам», по три «Динамо», «Пари НН» и «Спартаку». Если научатся удерживать преимущество в два гола, то сделают большой шаг вперёд.
Тем временем уход Галактионова подкосил «Пари НН». Нижегородцы весной – слабейшая команда лиги. Всего одна победа при семи поражениях (правда, одно было техническим) и лишь три набранных очка. Забил «Пари НН» только пять мячей. Это худший показатель наряду с «Крыльями Советов». Пока и Сергей Юран не смог вернуть нижегородцев на уровень осени 2022-го.
«Крылья Советов», «Химки» и «Урал» одержали всего по одной победе в РПЛ после зимней паузы. Екатеринбуржцы имели 16-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, а теперь просто не выдерживают борьбу на два фронта, стремясь завоевать Кубок России. У «Химок» в обороне проходной двор – больше всех пропущенных мячей (21). Наконец, обращает на себя внимание ещё один факт: «Факел» в таблице 2023-го на пару мест выше, чем в осенней. Тем удивительнее отставка главного тренера Дмитрия Пятибратова. Кстати, в первой части сезона воронежцы были лидерами по количеству ничьих, а сейчас самый миролюбивый – «Спартак» (4).
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