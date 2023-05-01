«Спартак» стал середняком, а «Локо» — одним из лидеров. Таблица РПЛ за весну 2023-го

У «Зенита» были бы другие конкуренты в борьбе за золото. А самая результативная команда лиги — не из Петербурга.

В России, как известно, один чемпионат – что два разных. Некоторые команды меняются за зимнюю паузу очень сильно, превращаясь из аутсайдеров в крепких середняков или даже лидеров по темпу набора очков. Либо наоборот: вчерашний претендент на самые высокие места становится вдруг средним или совсем слабым коллективом. Поэтому очень интересно сравнивать таблицу по итогам первой части сезона с таблицей второй части. Весной 2023-го сыграно восемь туров, то есть фактически половина круга, а значит, уже можно делать выводы о том, насколько эффективно провели клубы зимние сборы и работу на трансферном рынке в зимнее окно.

Действительно, в новом году некоторые команды не узнать. После 17-го тура, когда участники РПЛ отправились в отпуск, в топ-3 входили «Зенит» (42 очка), «Спартак» (36) и «Ростов» (35). Весной же из этой компании в тройке лидеров находятся только петербуржцы. Конкуренцию действующему чемпиону и лидеру составляют другие. «Спартак» вообще превратился в середняка, словно вернулся в прошлый сезон. Квартет аутсайдеров в декабре составляли располагавшиеся в зоне вылета «Торпедо» (6) и «Химки» (12) и застрявшие в зоне стыков «Локомотив» (13) и «Факел» (13). Теперь у РПЛ новый «безнадёжный аутсайдер».

Вот таблица за весну 2023-го. Добавим, что, поскольку она условная, мы при равенстве очков поставили выше те команды, которые имеют лучшую разницу мячей, а не результаты личных встреч. Для наглядности будет лучше – такая таблица объективнее отразит, кто и на что наиграл во второй части сезона.

Таблица РПЛ за весну 2023-го

Команда И В Н П Мячи Очки 1. «Локомотив» 8 6 1 1 22-8 19 2. «Зенит» 8 6 1 1 18-6 19 3. ЦСКА 8 6 1 1 16-5 19 4. «Ростов» 8 4 3 1 12-9 15 5. «Краснодар» 8 4 2 2 22-12 14 6. «Оренбург» 8 4 2 2 15-11 14 7. «Ахмат» 8 4 2 2 9-6 14 8. «Спартак» 8 3 4 1 15-14 13 9. «Динамо» 8 3 1 4 10-14 10 10. «Сочи» 8 3 0 5 8-13 9 11. «Факел» 8 2 2 4 10-12 8 12. «Торпедо» 8 2 1 5 12-14 7 13. «Урал» 8 1 2 5 6-13 5 14. «Крылья Советов» 8 1 2 5 5-15 5 15. «Химки» 8 1 2 5 8-21 5 16. «Пари НН» 8 1 0 7 5-20 3

Михаил Галактионов и Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Восьмое место «Спартака» по итогам восьми весенних туров доказывает, что у Гильермо Абаскаля хватает проблем в 2023-м. В новом году красно-белые набрали даже меньше очков, чем «Оренбург» с «Ахматом», которых не привыкли воспринимать как конкурентов. Более того, положение «Спартака» может ухудшиться после следующего тура, ведь москвичи сыграют с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Забивает команда Абаскаля достаточно много, а вот в обороне нет порядка – 14 пропущенных голов.

Впечатляет прогресс «Локомотива» при Михаиле Галактионове. Смена тренера и подписание Артёма Дзюбы здорово изменили команду, чей возможный вылет болельщики, эксперты и журналисты всерьёз обсуждали ещё два-три месяца назад. Железнодорожники теряют очки только в матчах с сильнейшими: проиграли дома «Зениту» (1:2) и спаслись вдесятером в дерби с ЦСКА (1:1). Всех остальных «Локомотив» побеждает, забивая, как правило, три или более мячей.

Столько же очков, как у «Локо», но при чуть менее крупной разнице голов, имеют «Зенит» и ЦСКА. Армейцы меньше всех пропустили весной 2023-го – всего пять мячей. Обыграли всухую дома даже команду Сергея Семака. А вот по забитым голам первое место с железнодорожниками делит «Краснодар». При новом тренере Владимире Ивиче «быки» очень хороши в атаке – поражали ворота соперников в каждом из восьми туров. Отгрузили шесть мячей «Химкам», по три «Динамо», «Пари НН» и «Спартаку». Если научатся удерживать преимущество в два гола, то сделают большой шаг вперёд.

Тем временем уход Галактионова подкосил «Пари НН». Нижегородцы весной – слабейшая команда лиги. Всего одна победа при семи поражениях (правда, одно было техническим) и лишь три набранных очка. Забил «Пари НН» только пять мячей. Это худший показатель наряду с «Крыльями Советов». Пока и Сергей Юран не смог вернуть нижегородцев на уровень осени 2022-го.

«Крылья Советов», «Химки» и «Урал» одержали всего по одной победе в РПЛ после зимней паузы. Екатеринбуржцы имели 16-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, а теперь просто не выдерживают борьбу на два фронта, стремясь завоевать Кубок России. У «Химок» в обороне проходной двор – больше всех пропущенных мячей (21). Наконец, обращает на себя внимание ещё один факт: «Факел» в таблице 2023-го на пару мест выше, чем в осенней. Тем удивительнее отставка главного тренера Дмитрия Пятибратова. Кстати, в первой части сезона воронежцы были лидерами по количеству ничьих, а сейчас самый миролюбивый – «Спартак» (4).