«Спартак» снова провалился с пятью защитниками. Но Абаскаль наигрывает схему не просто так

В матче 25-го тура РПЛ «Спартак» за счёт гола Александра Соболева перед самым финальным свистком сыграл вничью с «Ростовом» — 1:1.

Красно-белые вновь начали игру с пятью защитниками, как и в выигранном матче недельной давности с «Краснодаром» (4:2). Но если тогда, уступая в счёте, москвичам удалось вырвать три очка, то теперь времени на победу просто не было, ведь команда Валерия Карпина вышла вперёд на 80-й минуте. Осторожный план красно-белых — общая деталь двух матчей, мимо которой невозможно пройти.

Что конкретно было в матче с «Краснодаром»?

После встречи с «быками» казалось, что «Спартак» больше в пять защитников играть весной не будет, дома уж точно. Когда игроков в задней линии обороны было столько, красно-белые выглядели невразумительно. Лишь перейдя на привычный вариант с четырьмя защитниками, удалось переломить ситуацию. Показательно, что с пятью защитниками команда Абаскаля уступила сопернику по ударам (6-8), тогда как с четырьмя превзошла его (10-4).

Так как мы уже делали акцент на основных деталях того матча, то не будем излишне повторяться. По ссылке ниже можно воскресить в памяти произошедшее тогда.

А что случилось в игре с «Ростовом»?

Несмотря на не самый удачный опыт неделю назад, Гильермо Абаскаль всё равно вновь с первых минут сыграл в пять защитников! Единственное отличие — видоизменил состав. Ниже — составы красно-белых из двух разных матчей.

«Спартак» в матче с «Краснодаром»

«Спартак» в матче с «Ростовом»

С пятью защитниками «Спартак» вновь соперника не переигрывал. К 80-й минуте у красно-белых было лишь минимальное преимущество по ударам — 10-8. И это — в домашнем матче! Зато после пропущенного мяча хозяева тотально доминировали в данном компоненте — 8-0. Очень похоже на то, что было неделю назад!

Когда «Спартак» был вынужден отыгрываться в обозначенных встречах, то переходил на более атакующий вариант игры. Если с «Краснодаром» красно-белые заканчивали матч по схеме 4-4-2, то с жёлто-синими — 4-3-3.

«Спартак» в концовке матча с «Краснодаром»

«Спартак» в концовке матча с «Ростовом»

С «Ростовом» удалось существенно накалить ситуацию у чужих ворот и вырвать ничью за счёт тройки больших нападающих и выдвижения в опорную зону Руслана Литвинова. Символично, что спасительный мяч забил как раз один из форвардов.

В чём причина упорства Гильермо Абаскаля при выборе стартового плана?

Упорство тренера «Спартака» — налицо. В то же время испанец совсем не похож на глупца. Кажется, тренер уже готовится к выездному матчу с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, где играть в открытый футбол просто самоубийственно, особенно с учётом нынешней формы Малкома. Чем-то иным стремление Абаскаля играть в пять защитников именно сейчас объяснить трудно. В пользу этого мнения и тот факт, что тренер попробовал в расстановке с пятью защитниками разных исполнителей.

Интересно, что с «Зенитом» «Спартак» играл в этом сезоне уже трижды. В матче первого круга национального чемпионата было поражение — 1:2. Две другие игры состоялись в Кубке: в Москве красно-белые победили 3:0, а на выезде сыграли 0:0 и проиграли лишь в серии пенальти — 2:4. Если в РПЛ Абаскаль использовал с первых минут расстановку с четырьмя защитниками, то в Кубке как раз играл в пять.

Нет ничего удивительного, если в очередном матче с действующим чемпионом страны испанец хочет повторить успешный опыт. Интересно, что до матчей с «Краснодаром» и «Ростовом» кубковые игры с «Зенитом» были последними, которые «Спартак» начинал с пятью защитниками.

По сути, сейчас уже «Спартак» не борется за трофеи. А второе место при отсутствии еврокубков не так и сильно отличается от третьего. В то же время при удачном результате в Санкт-Петербурге красно-белые могут получить большую дозу уверенности перед следующим сезоном. Как знать, не подвернётся ли там шанса на чемпионство? Состав команды Сергея Семака может претерпеть серьёзные изменения. Если Абаскаль действительно готовится к «Зениту», на что очень похоже, то понять его можно.

В Санкт-Петербурге «Спартаку» будет сложно. Матчи с «Ростовом» и «Краснодаром» совсем не убедили в готовности красно-белых добиваться результата в пять защитников. Но с ходу перейти на данную расстановку было бы ещё сложнее. «Зенит» тем временем забивает уже в 46 домашних матчах РПЛ подряд — это рекорд лиги.