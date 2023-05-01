Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Ростов» накинулся на комментатора Константина Генича из-за слов во время матча со «Спартаком», судейство, конфликт

«Слабый наброс, дешёвый скандал». Теперь «Ростов» из-за судейства накинулся на Генича
Полина Куимова
«Ростов» из-за судейства накинулся на Генича
Аудио-версия:
Комментарии
В клубе посоветовали «Спартаку» подарить комментатору не бомбер, а очки.

Раньше клубы РПЛ в социальных сетях подкалывали друг друга или же иронично выступали в адрес арбитров, чьи решения в матче им не понравились. «Ростов» пошёл дальше – в своём телеграм-канале клуб не только раскритиковал Кирилла Левникова, который судил их игру со «Спартаком», но и обратился к комментатору Констатину Геничу.

МИР Российская Премьер-лига. 25-й тур
29 апреля 2023, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Селява – 80'   1:1 Соболев – 90+4'

Первый эпизод – моменты в концовке матча, где спартаковские игроки идут в стыки с ростовчанами, те падают, но никакой реакции арбитра на это нет. Клуб иронично предложил вспомнить, как «тянут «Ростов» из-за Карпина».

Генич, комментировавший этот матч, отвечает на пост: «Ни в коем случае не хочу оправдывать Карпина или любого другого тренера, когда видишь нечто подобное и у тебя сносит «башню». Так как мне сейчас приходится примерить на себя «тренерский костюм», то ощущения, что все свистки против твоей команды — это данность. Любой контакт в ситуации 50 на 50 или даже 60 на 40 — бесы вырываются наружу и начинаешь полоскать арбитров благим матом. С этим ничего не поделать. И тебя подобное состояние держит ещё минут 30–40, потом чуть отпускает. Но чувство несправедливости остаётся. Поэтому я эмоции Карпина прекрасно понимаю… Но если и оценивать эти два эпизода, то в первом случае можно было свистнуть, вопрос допуска и трактовки арбитра, во втором нормальная борьба на скорости».

«Ростов» после продолжил иронизировать – теперь уже в адрес Генича. Клубу не понравилось, что, когда на 39-й минуте Александр Соболев грубо влетел в Андрея Ланговича, Генич сказал, что это был «игровой момент».

Материалы по теме
«Для «Ростова» эти ошибки стали ключевыми». Почему Карпин орал на судью после «Спартака»
«Для «Ростова» эти ошибки стали ключевыми». Почему Карпин орал на судью после «Спартака»

«Ростов» вспомнил про бомбер, который «Спартак» подарил комментатору (явный намёк на его предвзятость), а ещё иронично пошутил, что лучше бы Геничу подарили ещё и очки.

Комментатор ответил клубу в своём телеграм-канале: «Футбольный клуб «Ростов», как бы я вас ни любил – идите лесом. И это я ещё мягко выразился. И я знаю, кто «состряпал» этот пост. Мелковато. Вы точно так же видите «поле», как ищете врагов снаружи. Особенно в моём лице. Борьба за место в тройке слегка пошатывает ваши нервы и переключает внимание не туда. Пересчитайте свои пенальти и ложитесь спать. И да, я давно в очках, если вы не заметили. И вижу через них получше вашего. Удачи в следующих матчах. Я понимаю болельщиков, которые оперируют эмоциями. Но клуб, идущий на втором месте и предъявляющий претензии комментатору за эпизод в центре поля – это зашквар. Ещё и бомбер приплели… Тьфу, блин… разочарование. Чёрный список сегодня пополнится. «Как земля за колхозом».

И следом – пост с тем самым бомбером и очками.

Константин Генич ответил «Ростову»

Константин Генич ответил «Ростову»

Фото: Из личного архива Генича

Дальше была добивка от «Ростова» – с фото бомбера и поста Генича, в котором он признал свою ошибку с голом в матче с «Уралом».

На этом перестрелка в «Телеграме» закончилась. За коллегу вступился Дмитрий Шнякин: «По поводу СММ «Ростова». А давайте возьмём шире. Вам не кажется, что почти каждый подобный СММ-случай — это гарантированный колхоз/фейспалм/нытьё/детсад? Я имею в виду реакцию клубных СМИ на судейство в виде каких-то видеоподборок, нарезок и т. д. Помните? И «Краснодар» спорное публиковал, и «Спартак», и «Рубин», и другие клубы. Казанцы как-то вообще 13 ошибок в матче насчитали, включая угловой, с которого они пропустили (я в итоге взялся разбирать, нашёл уйму спорного, замедлили угловой, и оказалось, что всё ок).

В общем, я о чём. Конечно, много судейских ошибок. Конечно, клубные боссы и работники рефлексируют. Но вы хотя бы выдохните, посчитайте до 10, а потом пересмотрите, что публикуете. На прошлой неделе те же «Крылья» по-судейски просто уничтожили. Вот где всё очевидно. А тут «Ростов» публикует видос, где один момент — скорее фол в середине поля (как по мне), а второй — точно нет (как по мне). Хотя оба эпизода — просто спорные. А затем накидывают на Генича, прикрепляя видос с ровно таким же просто спорным эпизодом в середине поля. Ладно бы что-то явное, что-то в стиле получившего дважды по ногам Писарского. Ладно бы это был не Генич, а известный хейтер клуба, критик, человек, оппонирующий «Ростову». Но это комментатор, у которого в КАЖДОМ клубе РПЛ есть хорошие знакомства, приятели-футболисты и в целом нормальные взаимоотношения. Клубную одежду Геничу дарил не один «Спартак», уж поверьте :) Все клубы дарят.

Но нет… Слабый наброс, дешёвый скандал, испорченные отношения. При этом есть ощущение, что почти все хвалят «Ростов» за невероятное соотношение возможности/результат (и я, «Ростов» в этом плане красавцы). И Генич хвалил, уж поверьте: я с ним провёл в этом сезоне миллиард превью, лайвов, студий, касающихся РПЛ. Вся история — исключительно рукалицо 🤦🏼‍♂️».

Кстати, по мнению арбитра Игоря Федотова, Соболев действительно фолил на Ланговиче и заслужил вторую жёлтую карточку. А вы как считаете, справедливо ли «Ростов» возмущён судейством и иронизирует над комментатором?

Материалы по теме
«Спартак» снова провалился с пятью защитниками. Но Абаскаль наигрывает схему не просто так
«Спартак» снова провалился с пятью защитниками. Но Абаскаль наигрывает схему не просто так
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023