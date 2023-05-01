«Слабый наброс, дешёвый скандал». Теперь «Ростов» из-за судейства накинулся на Генича

Раньше клубы РПЛ в социальных сетях подкалывали друг друга или же иронично выступали в адрес арбитров, чьи решения в матче им не понравились. «Ростов» пошёл дальше – в своём телеграм-канале клуб не только раскритиковал Кирилла Левникова, который судил их игру со «Спартаком», но и обратился к комментатору Констатину Геничу.

Первый эпизод – моменты в концовке матча, где спартаковские игроки идут в стыки с ростовчанами, те падают, но никакой реакции арбитра на это нет. Клуб иронично предложил вспомнить, как «тянут «Ростов» из-за Карпина».

Генич, комментировавший этот матч, отвечает на пост: «Ни в коем случае не хочу оправдывать Карпина или любого другого тренера, когда видишь нечто подобное и у тебя сносит «башню». Так как мне сейчас приходится примерить на себя «тренерский костюм», то ощущения, что все свистки против твоей команды — это данность. Любой контакт в ситуации 50 на 50 или даже 60 на 40 — бесы вырываются наружу и начинаешь полоскать арбитров благим матом. С этим ничего не поделать. И тебя подобное состояние держит ещё минут 30–40, потом чуть отпускает. Но чувство несправедливости остаётся. Поэтому я эмоции Карпина прекрасно понимаю… Но если и оценивать эти два эпизода, то в первом случае можно было свистнуть, вопрос допуска и трактовки арбитра, во втором нормальная борьба на скорости».

«Ростов» после продолжил иронизировать – теперь уже в адрес Генича. Клубу не понравилось, что, когда на 39-й минуте Александр Соболев грубо влетел в Андрея Ланговича, Генич сказал, что это был «игровой момент».

«Ростов» вспомнил про бомбер, который «Спартак» подарил комментатору (явный намёк на его предвзятость), а ещё иронично пошутил, что лучше бы Геничу подарили ещё и очки.

Комментатор ответил клубу в своём телеграм-канале: «Футбольный клуб «Ростов», как бы я вас ни любил – идите лесом. И это я ещё мягко выразился. И я знаю, кто «состряпал» этот пост. Мелковато. Вы точно так же видите «поле», как ищете врагов снаружи. Особенно в моём лице. Борьба за место в тройке слегка пошатывает ваши нервы и переключает внимание не туда. Пересчитайте свои пенальти и ложитесь спать. И да, я давно в очках, если вы не заметили. И вижу через них получше вашего. Удачи в следующих матчах. Я понимаю болельщиков, которые оперируют эмоциями. Но клуб, идущий на втором месте и предъявляющий претензии комментатору за эпизод в центре поля – это зашквар. Ещё и бомбер приплели… Тьфу, блин… разочарование. Чёрный список сегодня пополнится. «Как земля за колхозом».

И следом – пост с тем самым бомбером и очками.

Константин Генич ответил «Ростову» Фото: Из личного архива Генича

Дальше была добивка от «Ростова» – с фото бомбера и поста Генича, в котором он признал свою ошибку с голом в матче с «Уралом».

На этом перестрелка в «Телеграме» закончилась. За коллегу вступился Дмитрий Шнякин: «По поводу СММ «Ростова». А давайте возьмём шире. Вам не кажется, что почти каждый подобный СММ-случай — это гарантированный колхоз/фейспалм/нытьё/детсад? Я имею в виду реакцию клубных СМИ на судейство в виде каких-то видеоподборок, нарезок и т. д. Помните? И «Краснодар» спорное публиковал, и «Спартак», и «Рубин», и другие клубы. Казанцы как-то вообще 13 ошибок в матче насчитали, включая угловой, с которого они пропустили (я в итоге взялся разбирать, нашёл уйму спорного, замедлили угловой, и оказалось, что всё ок).

В общем, я о чём. Конечно, много судейских ошибок. Конечно, клубные боссы и работники рефлексируют. Но вы хотя бы выдохните, посчитайте до 10, а потом пересмотрите, что публикуете. На прошлой неделе те же «Крылья» по-судейски просто уничтожили. Вот где всё очевидно. А тут «Ростов» публикует видос, где один момент — скорее фол в середине поля (как по мне), а второй — точно нет (как по мне). Хотя оба эпизода — просто спорные. А затем накидывают на Генича, прикрепляя видос с ровно таким же просто спорным эпизодом в середине поля. Ладно бы что-то явное, что-то в стиле получившего дважды по ногам Писарского. Ладно бы это был не Генич, а известный хейтер клуба, критик, человек, оппонирующий «Ростову». Но это комментатор, у которого в КАЖДОМ клубе РПЛ есть хорошие знакомства, приятели-футболисты и в целом нормальные взаимоотношения. Клубную одежду Геничу дарил не один «Спартак», уж поверьте :) Все клубы дарят.

Но нет… Слабый наброс, дешёвый скандал, испорченные отношения. При этом есть ощущение, что почти все хвалят «Ростов» за невероятное соотношение возможности/результат (и я, «Ростов» в этом плане красавцы). И Генич хвалил, уж поверьте: я с ним провёл в этом сезоне миллиард превью, лайвов, студий, касающихся РПЛ. Вся история — исключительно рукалицо 🤦🏼‍♂️».

Кстати, по мнению арбитра Игоря Федотова, Соболев действительно фолил на Ланговиче и заслужил вторую жёлтую карточку. А вы как считаете, справедливо ли «Ростов» возмущён судейством и иронизирует над комментатором?