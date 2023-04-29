«Зенит» станет чемпионом в матче со «Спартаком», если сойдутся два фактора

Есть сценарий, при котором «Зенит» официально станет чемпионом России сезона-2022/2023 уже по итогам следующего матча. Сейчас питерцы оторвались в таблице на 11 очков за пять туров до конца.
Турнирная таблица
В следующем туре идущий на втором месте «Ростов» принимает «Факел». Если вдруг команда Карпина потеряет очки (кстати, самого тренера на скамейке не будет из-за дисквалификации), то у «Зенита» будет шанс увеличить отрыв до 13 очков. Или даже до 14 очков, если «Ростов» уступит в ближайшем туре.
Тогда «Зениту» будет достаточно выиграть свой матч, чтобы гарантировать себе первое место по итогам сезона. Если болельщики «Зенита» рассчитывали увидеть чемпионский матч на своём родном стадионе уже в 26-м туре, то им повезло с порядком игр. «Ростов» проводит свою встречу в субботу в 19:00, а «Зенит» принимает «Спартак» в воскресенье в 18:00. Если бы было наоборот, то не было бы шансов отметить титул на стадионе уже в ближайшем туре.
С огромной вероятностью «Зенит» выиграет чемпионат России досрочно. Так же было с предыдущими семью чемпионствами этого клуба:
- 2010 год: за два тура до конца;
- 2012 год: за три тура до конца;
- 2015 год: за два тура до конца;
- 2019 год: за три тура до конца;
- 2020 год: за четыре тура до конца;
- 2021 год: за два тура до конца;
- 2022 год: за три тура до конца.
- 29 апреля 2023
-
22:59
-
22:55
-
22:53
-
22:49
-
22:47
-
22:45
-
22:42
-
22:41
-
22:39
-
22:37
-
22:36
-
22:31
-
22:24
-
22:22
-
22:22
-
22:20
-
22:18
-
22:16
-
22:10
-
22:07
-
22:02
-
21:59
-
21:58
-
21:55
-
21:55
-
21:54
-
21:52
-
21:49
-
21:47
-
21:31
-
21:30
-
21:26
-
21:25
-
21:19
-
21:15