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«Зенит» станет чемпионом России в матче со «Спартаком», если сойдутся два фактора: расклады, как должен сыграть «Ростов»

«Зенит» станет чемпионом в матче со «Спартаком», если сойдутся два фактора
Григорий Телингатер
«Зенит»
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Возможно, «Зениту» повезло с порядком матчей.

Есть сценарий, при котором «Зенит» официально станет чемпионом России сезона-2022/2023 уже по итогам следующего матча. Сейчас питерцы оторвались в таблице на 11 очков за пять туров до конца.

Турнирная таблица

Турнирная таблица

В следующем туре идущий на втором месте «Ростов» принимает «Факел». Если вдруг команда Карпина потеряет очки (кстати, самого тренера на скамейке не будет из-за дисквалификации), то у «Зенита» будет шанс увеличить отрыв до 13 очков. Или даже до 14 очков, если «Ростов» уступит в ближайшем туре.

МИР Российская Премьер-лига. 25-й тур
29 апреля 2023, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Селява – 80'   1:1 Соболев – 90+4'

Тогда «Зениту» будет достаточно выиграть свой матч, чтобы гарантировать себе первое место по итогам сезона. Если болельщики «Зенита» рассчитывали увидеть чемпионский матч на своём родном стадионе уже в 26-м туре, то им повезло с порядком игр. «Ростов» проводит свою встречу в субботу в 19:00, а «Зенит» принимает «Спартак» в воскресенье в 18:00. Если бы было наоборот, то не было бы шансов отметить титул на стадионе уже в ближайшем туре.

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С огромной вероятностью «Зенит» выиграет чемпионат России досрочно. Так же было с предыдущими семью чемпионствами этого клуба:

  • 2010 год: за два тура до конца;
  • 2012 год: за три тура до конца;
  • 2015 год: за два тура до конца;
  • 2019 год: за три тура до конца;
  • 2020 год: за четыре тура до конца;
  • 2021 год: за два тура до конца;
  • 2022 год: за три тура до конца.
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