«Зенит» станет чемпионом в матче со «Спартаком», если сойдутся два фактора

Есть сценарий, при котором «Зенит» официально станет чемпионом России сезона-2022/2023 уже по итогам следующего матча. Сейчас питерцы оторвались в таблице на 11 очков за пять туров до конца.

Турнирная таблица

В следующем туре идущий на втором месте «Ростов» принимает «Факел». Если вдруг команда Карпина потеряет очки (кстати, самого тренера на скамейке не будет из-за дисквалификации), то у «Зенита» будет шанс увеличить отрыв до 13 очков. Или даже до 14 очков, если «Ростов» уступит в ближайшем туре.

Тогда «Зениту» будет достаточно выиграть свой матч, чтобы гарантировать себе первое место по итогам сезона. Если болельщики «Зенита» рассчитывали увидеть чемпионский матч на своём родном стадионе уже в 26-м туре, то им повезло с порядком игр. «Ростов» проводит свою встречу в субботу в 19:00, а «Зенит» принимает «Спартак» в воскресенье в 18:00. Если бы было наоборот, то не было бы шансов отметить титул на стадионе уже в ближайшем туре.

С огромной вероятностью «Зенит» выиграет чемпионат России досрочно. Так же было с предыдущими семью чемпионствами этого клуба: