11 важных матчей субботы: «Реал» в финале Кубка, УНИКС и «Локо» открывают главную серию

Насыщенная программа на 6 мая: «Ман Сити» идёт за титулом, «Милан» пытается запрыгнуть в ЛЧ, а Соболенко поборется со Свёнтек.

Все события 6 мая в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

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🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз», НХЛ — плей-офф, 1/2 финала — Восток, второй матч

Интрига: возродится ли атака «Нью-Джерси»?

Звёздные защитники «Каролины» оправдали свой статус: несмотря на огромные кадровые потери в атаке, «ураганы» ограничили весьма результативного соперника лишь 18 бросками за матч (и всего одним в первом периоде). «Каролина» сама бросала не больше, но именно такой хоккей был идеален для команды, которая ставит на системную и прямолинейную игру.

«Нью-Джерси» уже начинали первый раунд с 1:5 в первом матче, но это не помешало им пройти дальше. Сейчас четвёртая атака регулярки и её лидеры — дуэт первых номеров драфта Хьюз и Хишир, а также двукратный чемпион НХЛ Палат — вместе с тренерами должны придумать, как перестроиться под нового соперника, который применяет фирменные наложения звеньев.

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз» Фото: Karl B DeBlaker/AP/ТАСС

🏀 14:00: УНИКС — «Локомотив-Кубань», Единая лига — финал, первый матч

Интрига: УНИКС использует преимущество домашней площадки или «Локо» снова удивит готовностью к выезду?

УНИКС против «Локомотива-Кубань» — старт главной серии этого сезона. Для УНИКСа это пятый финал, если брать период Единой лиги (с сезона-2013/2014). Каждый раз казанцы проигрывали ЦСКА. «Локо» был в финале в сезоне-2012/2013 и тоже проиграл армейцам. Теперь краснодарский клуб выбил из полуфинала как раз ЦСКА. УНИКС расправился с «Зенитом», прошлогодним чемпионом. Причём оба полуфинала были тяжёлыми – по семь матчей – так что и УНИКС, и «Локомотив» мощно прокачали уверенность.

Так что это финал, где интрига просто искрит, поскольку команды близки по уровню и готовности. «Локо» здорово играет на выезде, а казанцы в плей-офф вообще не проигрывали на своей площадке. Старт финальной серии точно будет горячим!

УНИКС — «Локомотив-Кубань» Фото: Единая лига ВТБ

⚽️ 16:00: «Милан» — «Лацио», Серия А, 34-й тур

Интрига: экс-чемпион Италии уменьшит шансы на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне?

«Милан» проводит невыразительный финиш сезона в Серии А. Команда Стефано Пиоли забуксовала в последних пяти турах: всего одна победа и четыре ничьих (две из них спасены уже после 90-й минуты). «Милан» бросил все силы на Лигу чемпионов, где в полуфинале столкнётся с соседями из «Интера». Но в чемпионате у клуба беда. Если миланцы так и продолжат терять очки, то рискуют остаться без ЛЧ на следующий сезон.

Да, у клуба есть опция выиграть Лигу чемпионов и попасть в неё в качестве действующего обладателя трофея. Но всё это сложно представить, смотря на текущую форму «Манчестер Сити». «Милану» крайне важно побеждать в предстоящей игре с «Лацио». Римляне уже почти наверняка сыграют в ЛЧ в следующем сезоне: они опережают идущую пятой «Аталанту» на шесть очков. Даст ли «Лацио» полноценный бой «Милану» в гостях?

«Милан» — «Лацио» Фото: Marco Rosi/Getty Images

🎾 16:30: Рохан Бопанна/Мэттью Эбден (Индия/Австралия, 7) — Карен Хачанов/Андрей Рублёв (Россия), ATP Masters 1000, Мадрид — финал, парный разряд

Интрига: сумеют ли наши парни выиграть первый совместный титул

Андрей Рублёв и Карен Хачанов уже давно на слуху в мире тенниса. У каждого в активе есть заметные победы в одиночке, оба побывали в топ-10 одиночного рейтинга. А вот в парном разряде вместе они ещё не добивались успеха. Наши парни играли в финалах «Мастерсов» в Майами-2018 и Париже-2019. Чем завершится их третья попытка завоевать совместный титул – узнаем совсем скоро.

Карен Хачанов и Андрей Рублёв Фото: Michael Reaves/Getty Images

⚽️ 17:00: «Манчестер Сити» — «Лидс Юнайтед», АПЛ, 35-й тур

Интрига: «Сити» увеличит отрыв от «Арсенала», а Холанд огорчит любимый клуб детства?

«Горожане» рвутся к очередной победе в АПЛ. Команда Гвардиолы опережает «Арсенал» на одно очко, имея при этом матч в запасе. В случае удачного исхода матча с «Лидсом» «Сити» оторвётся от «канониров» на четыре балла. «Арсенал» проведёт свой матч на следующий день – с «Ньюкаслом». Фактор отрыва «Сити» и тяжёлый соперник могут деморализовать лондонцев и открыть «горожанам» прямую дорогу к золоту.

Эрлинг Холанд в предыдущем матче с «Вест Хэмом» (3:0) установил уникальный рекорд. Норвежец забил 35 мячей за сезон и побил достижение Энди Коула и Алана Ширера (34 гола). У Холанда в запасе ещё пять матчей, где он сможет улучшить результат. На пути – любимый клуб детства. Всё дело в том, что отец Эрлинга – Альф-Инге – выступал за «Лидс». И именно в этом городе в 2000 году будущий форвард появился на свет. Позже он стал болеть за «Лидс», а однажды мог даже перейти в клуб. Но теперь его главная задача – выключить фанатские чувства и огорчить любимчиков.

«Манчестер Сити» — «Лидс Юнайтед» Фото: Stu Forster/Getty Images

⚽️ 17:00: «Борнмут» — «Челси», АПЛ, 35-й тур

Интрига: «Челси» одержит первую победу под руководством Лэмпарда или станет ближе к зоне вылета?

«Челси» проводит худший сезон в XXI веке. Клуб занимает 12-е место в таблице, опережая зону вылета всего на девять очков. Немыслимая ситуация для топ-клуба уровня «Челси». Пока что работа нового руководства не выдерживает никакой критики. После увольнения Грэма Поттера в «Челси» временным тренером позвали Фрэнка Лэмпарда. Но имя легенды команды очернили шесть поражений в шести играх после назначения.

Впереди у «Челси» матч с соседом по турнирной таблице – «Борнмутом». Лондонцы получают очередной шанс добиться положительного итога матча под руководством Лэмпарда. Получится ли у «Челси» выиграть и избавить болельщиков от потенциальной нервотрёпки, связанной с борьбой за выживание?

«Борнмут» — «Челси» Фото: Clive Mason/Getty Images

⚽️ 19:00: «Ростов» — «Факел», Российская Премьер-Лига, 26-й тур

Интрига: «Ростов» приблизится к серебру и испортит дебют Евсеева?

«Ростов» Валерия Карпина продолжает сражаться с ЦСКА и «Спартаком» за серебро. Ростовчане опережают красно-белых всего на одно очко, поэтому каждая осечка может стать критической. Впереди у «Ростова» непростое испытание в лице бьющегося за выживание «Факела». Воронежцы произвели замену тренера: вместо Дмитрия Пятибратова назначили Вадима Евсеева. Экс-защитник «Спартака» и «Локомотива» призван спасти команду от перехода в лучшую лигу мира.

Матчу предшествует мини-скандал. «Факел» обратился к главе судейского комитета РФС Павлу Каманцеву с требованием немедленно объяснить решение заменить главного судью. Изначально РФС объявил о назначении на матч Виталия Мешкова, однако позднее заменил арбитра на Павла Кукуляка, сославшись на рецидив травмы у первого. Матч, который несёт в себе сразу несколько интриг. Классная вывеска субботним вечером!

«Факел» — «Ростов» Фото: ФК «Факел»

🎾 19:30: Ига Свёнтек (Польша, 1) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), WTA-1000, Мадрид — финал

Интрига: сможет ли Соболенко впервые обыграть Свёнтек на грунте

В финале «тысячника» в Мадриде сразятся две сильнейшие теннисистки по рейтингу на данный момент – Арина Соболенко и Ига Свёнтек. Соперницы уже встречались до этого семь раз в официальных матчах, и в пяти случаях выигрывала польская спортсменка, в том числе во всех трёх матчах на грунте. Лишь на Итоговых чемпионатах WTA в 2021 и 2022 годах побед добивалась Соболенко. Как получится на этот раз?

Арина Соболенко Фото: Getty Images

🏀 22:30: «Майами Хит» — «Нью-Йорк Никс», НБА — плей-офф, 1/2 финала — Восток, третий матч

Интрига: Джимми Батлер вернётся и устроит полный разнос?

Джимми Батлер не сыграл в прошлом матче, и «Майами Хит» проиграл своему оппоненту на выезде. Вероятность того, что Джимбо вернётся в строй, высока. Об этом с энтузиазмом говорят его одноклубники. Флорида, Майами — все свои, все на месте. Возможно, сам Дуэйн Уэйд, трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами», будет на арене. Джимми Батлер, скорее всего, в игре. «Хит» сделают всё возможное, чтобы повести в серии, а Эрик Споэльстра — это тот специалист, который способен внести коррективы.

«Майами Хит» — «Нью-Йорк Никс» Фото: Elsa/Getty Images

⚽️ 23:00: «Реал» Мадрид — «Осасуна», Кубок Испании — финал

Кубок Испании. Финал Кубок Испании. Финал 06 мая 2023, суббота. 23:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Осасуна Памплона Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Реал» выиграет первый Кубок Испании с 2014 года?

«Реал» и «Осасуна» сыграют финальный матч Кубка в Севилье. Удивительно, но мадридцы не выигрывали трофей уже девять лет. В 2014 году в финале «Реал» обыграл «Барселону» (2:1), а матч запомнился легендарным забегом Гарета Бейла, после которого он забил победный мяч. «Осасуна» ни разу не выигрывала Кубок. Единственный раз клуб из Памплоны приближался к трофею в 2005-м. Тогда «Осасуна» вышла в финал, но уступила «Бетису» (к слову, действующему обладателю Кубка).

У «Реала» есть шанс забрать хотя бы один внутрииспанский трофей в текущем сезоне («Барса» взяла Суперкубок и на 99,99% — Примеру), а у «Осасуны» — выиграть первый кубок за свою 103-летнюю историю.

«Реал» — «Осасуна» Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

🏎 23:00: Формула-1. Гран-при Майами, квалификация

Интрига: смогут ли Перес и Леклер помешать Ферстаппену?

Предыдущий этап Формулы-1 в Баку продемонстрировал две вещи: на уличных трассах Серхио Перес в состоянии бороться на равных с Максом Ферстаппеном, а в квалификации вызов пилотам «Ред Булл» готов бросить Шарль Леклер. Смогут ли мексиканец и монегаск вновь показать свою силу в квалификации на ещё одной фактически уличной трассе в Майами? Или двукратный чемпион мира из Нидерландов контратакует и покажет, кто в доме хозяин? Также посмотрим, как себя проявят первые обновления болида «Феррари».