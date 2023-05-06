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Трансферы, лето-2023: Алексис Мак Аллистер перейдёт в «Ливерпуль», Джеймс Милнер подпишет контракт с «Брайтоном»

«Ливерпуль» купит у «Брайтона» героя ЧМ? От замены Милнера на Мак Аллистера выиграют все
Никита Паглазов
«Ливерпуль» купит у «Брайтона» героя ЧМ?
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Юрген Клопп усилит свою команду с помощью одного из главных помощников Лео Месси.

«Ливерпулю» необходимо освежить состав летом 2023 года. Команду покинут ряд футболистов с истекающими контрактами, а на вход клуб должен подписать несколько классных новичков. Одним из таких станет герой чемпионата мира в Катаре – Алексис Мак Аллистер из «Брайтона».

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
06 мая 2023, суббота. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
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Главный европейский инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях сообщил, что аргентинский полузащитник заинтересован в переходе в «Ливерпуль». Отмечается, что ещё существуют детали, которые необходимо согласовать, чтобы достичь окончательной договорённости. Переговоры продолжатся в ближайшие две недели. Также интерес к Мак Аллистеру проявляет «Манчестер Юнайтед», но у манкунианцев сейчас другие заботы, связанные с потенциальной продажей клуба.

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«Я не могу ничего сказать, без комментариев», – а так ответил на вопрос о возможном переходе Мак Аллистера тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. «Брайтон» требует за одного из лидеров порядка € 60 млн. Не самый низкий ценник, но адекватный для АПЛ и заслуг футболиста. «Думаю, в следующее трансферное окно он сменит клуб. Мы пока не знаем, куда он перейдёт конкретно, в целом переговоры только начинаются, но, скорее всего, в июле Алексис будет играть за другую команду», – заявлял ранее Карлос Мак Аллистер, отец Алексиса.

Алексис Мак Аллистер

Алексис Мак Аллистер

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

В обратную сторону проследует полузащитник Джеймс Милнер. У 37-летнего англичанина летом истекает контракт с клубом, поэтому он может выбрать любой вариант развития карьеры. И он решил заключить соглашение с «Брайтоном», об этом с отметкой Here we go заявил Фабрицио Романо. 37-летнего англичанина можно понять: он редко выходит в старте, а заканчивать карьеру пока не хочет. «Могу сказать, что у меня были с ним отличные беседы. Он знает, как высоко я его ценю, это его решение. Без Милнера не произошло бы ничего хорошего за последние 7,5 лет», – ответил на вопрос об уходе футболиста Клопп.

Джеймс Милнер

Джеймс Милнер

Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Мак Аллистер – классный вариант для усиления «Ливерпуля». Аргентинец выделяется профессионализмом, физически готов к интенсивному футболу, неплох в прессинге и защите, при этом его главные козыри – в продвижении мяча, он может сыграть «шестёрку», «восьмёрку», а в эпизодах даже «десятку». Также Мак Аллистер хорошо исполняет пенальти. Аргентинец – лучший бомбардир «Брайтона» в АПЛ (девять голов, шесть – с 11-метровых).

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В составе «чаек» Алексис образовал крутую связку в центре с Мойсесом Кайседо – ещё одним кандидатом на переход в топ-клуб. Эквадорец прекрасен в разрушении чужих атак и обороне, а Мак Аллистер – в опеке и продвижении мяча. Он сам старается играть между линиями, а также ищет варианты, как доставить мяч вперёд. Куда бы его ни поставил Клопп, он будет хорош везде. Если сравнивать Мак Аллистера с полузащитниками «Ливерпуля», то наиболее схожий типаж – экс-игрок команды Жоржиньо Вейналдум. Голландец обладал аналогичным функционалом, мог располагаться на совершенно разных позициях в полузащите.

Звёздным часом Мак Аллистера, несомненно, стал чемпионат мира в Катаре. Именно на этом турнире имя аргентинца стало известно всем. Он не вышел в старте в первом матче с Саудовской Аравией (1:2), но появился во всех оставшихся встречах, которые завершались победами. Алексис дал полузащите Аргентины абсолютно всё: объём, агрессию, защиту опорника и мышление разыгрывающего. На его эволюцию во многом повлиял экс-тренер «Брайтона» Грэм Поттер. А Лионель Скалони умело воспользовался этим в сборной.

Алексис Мак Аллистер
Алексис Мак Аллистер
полузащитник «Брайтона»

«Мне нравится играть и в роли «десятки», и в роли «шестёрки». Самое важное – помогать команде. Также хотелось бы максимально часто открываться в центральной зоне, где есть возможность чаще касаться мяча».

«Ливерпуль» начинает работу по подписанию новичков. Клопп сообщил руководству, что хочет получить в распоряжение игроков до первого предсезонного сбора, который начнётся 8 июля. В ближайшее время поток информации о трансферах увеличится. Но уже первое потенциальное приобретение может вселить в фанатов уверенность относительно перспектив команды в следующем сезоне.

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