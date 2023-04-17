«ПСЖ» нашёл замену Месси? Семь назревающих трансферов этого лета

Сезон-2022/2023 близится к завершению. Лето обещает быть интересным, так как у многих топовых игроков заканчиваются контракты. «Чемпионат» собрал десятку звёзд, которые близки к тому, чтобы сменить команду.

Виктор Осимхен, 24 года, нападающий, € 100 млн, «Наполи» → «Бавария» / «ПСЖ»

Нападающий — без пяти минут чемпион Италии. Контракт Виктора Осимхена с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года, но уже в ближайшее окно он может перейти в «Баварию» или «ПСЖ». Оба клуба хотят видеть игрока у себя. Инсайдер Флориан Плеттенберг сообщал, что мюнхенцы попытаются в ближайшее время провести переговоры о трансфере Осимхена. Помешать переходу могут только высокая цена нигерийца и позиция главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля.

В борьбу за форварда также включился «ПСЖ», уже подыскивающий на всякий случай замену Месси. Осимхен проводит блестящий сезон. Он не только ведёт «Наполи» к чемпионству и победе в Лиге чемпионов, но и демонстрирует отличную статистику – 25 голов и пять ассистов в 29 матчах во всех турнирах.

Лионель Месси, 35 лет, нападающий, € 45 млн, «ПСЖ» → «Барселона»

Вероятность возвращения Лионеля Месси в Каталонию всё возрастает. Как пишет журналист Жерар Ромеро, в Ла Лиге считают, что у «Барселоны» уже существует договорённость с аргентинцем. В конце марта каталонский клуб направил в организацию экономический план возможного возвращения Месси. Лигу он не устроил, но в скором времени «Барселона» представит новый сценарий.

Лионель Месси Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Кроме того, маркетинговый отдел сине-гранатовых уже ведёт подготовку к возможному возвращению Месси. Несмотря на возраст (35 лет), нападающий в порядке – у него 19+18 по системе «гол+пас» в 34 матчах за «ПСЖ» в этом сезоне.

Гави, 18 лет, полузащитник, € 90 млн, «Барселона» → «Челси»

Гави может уйти из «Барселоны» свободным агентом. По информации The Athletic, испанец имеет право играть за клуб, но вправе покинуть его по решению суда уже летом. После этой новости «Челси» заинтересовался футболистом. Как утверждает AS, лондонцы готовы сделать испанца одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ.

«Челси» собирается провести вторую встречу с агентом Гави. На ней будут присутствовать владелец клуба Тодд Боули, агент де ла Пенья, а также родители футболиста. Полузащитнику предложат спортивный проект, который даст ему возможность поработать под руководством Луиса Энрике. Второй сезон подряд Гави – главная звезда «Барселоны». В свои 18 лет он сыграл 87 матчей за основной состав.

Алексис Мак Аллистер, 24 года, полузащитник, € 42 млн, «Брайтон» → «Челси»/«Ливерпуль»

Чемпион мира в составе сборной Аргентины покинет «Брайтон», несмотря на действующий контракт до 2025 года. Это подтвердил отец игрока Карлос Мак Аллистер. Как сообщает Relevo, в последние недели «Ливерпуль» и «Челси» активизировались в переговорах о переходе аргентинца. Лондонцы хотят воссоздать связку Мак Аллистера с Энцо Фернандесом. Полузащитники играли вместе на победном для сборной Аргентины ЧМ-2022.

Алексис Мак Аллистер Фото: Julian Finney/Getty Images

Кроме того, за Алексисом следят «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». В этом сезоне 24-летний полузащитник сыграл 29 матчей за «Брайтон» во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал две передачи.

Фоларин Балогун, 21 год, нападающий, € 25 млн, «Реймс» → «Милан»/«Монако»/«Лилль»/«РБ Лейпциг»

Англичанин находится в аренде в «Реймсе» до конца сезона. Фоларин Балогун принадлежит «Арсеналу», но, скорее всего, уйдёт из команды по возвращении в Лондон. Нападающий забил 19 голов в 31 матче этого сезона и идёт на втором месте в списке бомбардиров Лиги 1 вслед за Килианом Мбаппе. Балогун интересен сразу нескольким топ-командам.

Фоларин Балогун Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images

По информации Sky Sports, к нападающему проявляет интерес «РБ Лейпциг», но «Арсенал» потребует за него больше € 40 млн. «Милан» рассматривает игрока в приоритете перед Матео Ретеги из «Тигре», Виктором Бонифасом из «Юниона» и Ноа Окафором из «Зальцбурга». «Лилль» видит в Фоларине замену Джонатану Дэвиду, «Монако» – Виссаму Бен-Йеддеру.

Ансу Фати, 20 лет, нападающий, € 35 млн, «Барселона» →?

Похоже, Фати всё-таки покинет «Барселону». Как пишет AS, испанец близок к уходу из-за заявления своего отца, который выразил недовольство клубом и игровым временем сына. Агента игрока Жорже Мендеша попросили искать предложения по Фати с компенсацией не менее € 40 млн.

Примечательно, что летом 2020 года неоднократно сообщалось, что «Барселона» отказалась отпускать Ансу в «Манчестер Юнайтед» за € 150 млн, сославшись на сумму отступных в € 400 млн. Теперь клуб точно потеряет в деньгах. Нападающий не впечатляет своей игрой – у него 4+3 в 26 матчах Примеры.

Роберто Фирмино, 31 год, нападающий, € 22 млн, «Ливерпуль» → «Интер»/«Реал»

В марте стало известно, что Роберто Фирмино покинет «Ливерпуль» по окончании сезона. Эту информацию подтвердил агент игрока и прокомментировал главный тренер Юрген Клопп. Пока нет ясности, где продолжит карьеру нападающий, но La Gazetta dello Sport сообщала об «Интере» и «Реале».

Роберто Фирмино Фото: Visionhaus/Getty Images

«Королевский клуб» рассматривает Фирмино в качестве замены для Бензема, чей контракт с командой истекает летом 2023 года. В этом сезоне бразилец отметился 11 голами и пятью ассистами в 32 матчах во всех турнирах.