«Ураганы» учинили уже третий разгром «Нью-Джерси» в этой серии. Будет ли борьба за выход в полуфинал Кубка Стэнли?

Новый ужас для «дьяволов»! «Каролина» уничтожила их за 12 минут и в шаге от финала Востока

Вторая полуфинальная серия на Востоке НХЛ тоже близка к финалу. «Каролина» устроила два разгрома «Нью-Джерси» на домашней площадке, затем оступилась в третьей встрече в Ньюарке, но сегодня в великолепном стиле выиграла, возможно, ключевой матч в противостоянии.

При этом началось всё для «дьяволов» неплохо: Джек Хьюз, набравший в прошлой встрече четыре очка, открыл счёт уже на исходе второй минуты.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но затем обороне «ураганов» удалось сдержать новые атакующие порывы хозяев, успокоить игру, а в конце периода и вовсе сравнять счёт: Славин совершил шикарный перехват, тут же начал атаку, на острие которой оказался Нечас.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ну а второй период превратился в натуральный кошмар для «Нью-Джерси» и голкипера Витека Ванечека. Точнее, не весь период, а отрезок с 28-й минуты и до сирены на перерыв – за это время «Каролина» забросила хозяевам пять безответных шайб. Сначала покуражилось звено Нечас – Стаал – Песке, затем настало время тройки Мартинука – в результате «Харрикейнз» претворили в голы ровно половину бросков в створ за период, Ванечек закончил матч после пятой шайбы, но и вышедший вместо него Акира Шмид пропустил за 24 секунды до конца периода.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Как это часто бывает, после голевой феерии во второй трети матча заключительный период оказался сухим. «Каролина» спокойно довела дело до победы, «Нью-Джерси» же фактически бросил играть. Итог – 6:1. Уже третья разгромная победа «ураганов» над «дьяволами» в этой серии, и в следующем матче на домашней площадке «Каролина» сможет оформить выход в финал Восточной конференции. В последний раз на этой стадии «Харрикейнз» играли в плей-офф четырёхлетней давности.

Впрочем, хоронить «Нью-Джерси» раньше времени точно не стоит. Это НХЛ, это Кубок Стэнли, где возможно практически всё.