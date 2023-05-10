Почему «Интер» играет без спонсора в матче ЛЧ? Клуб серьёзно подставили

«Интер» вышел на полуфинал Лиги чемпионов с «Миланом» без титульного спонсора. Редкий случай в современном футболе, тем более для топ-клуба. При этом бóльшую часть сезона «нерадзурри» выступали со спонсором на футболке. Почему клуб убрал партнёра со своей формы?

В конце февраля «Интер» опубликовал отчёт по итогам сезона-2021/2022. В нём отмечается, что клуб получил от титульного спонсора – блокчейн-компании DigitalBits – выплаты в размере € 5 млн, а также бонусные € 100 тыс. за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Но при этом партнёр не заплатил миланцам бонусы в размере € 1,6 млн за победу в Кубке Италии и второе место в Серии А. В годовом отчёте «Интера» за сезон-2021/2022 указано, что за этот период доход от спонсорства упал на 22,6%.

Футболки «Интера» с логотипом DigitalBits Фото: Giuseppe Bellini/Getty Images

В сезоне-2022/2023 DigitalBits не совершила ни один из платежей, предусмотренных по соглашению с клубом. Компания должна была перечислить «Интеру» по € 8 млн в июне и октябре 2022 года, а также в феврале 2023-го, и ещё € 1,25 млн в виде бонусов. Сначала руководство миланцев не хотело разрывать контракт, но предварительно удалило логотипы DigitalBits с сайта, рекламных щитов, а также футболок молодёжных и женских команд. В итоге никаких платежей «Интеру» не последовало. И тогда клуб убрал название спонсора с формы основной команды. Отметим, что контракт «Интера» с DigitalBits был рассчитан на четыре года. Соглашение с блокчейн-компанией могло принести миланцам в общей сложности € 85 млн.

Интересно, что перед стартом сезона-2021/2022 DigitalBits также заключила контракт с «Ромой» на сумму в € 36 млн. Сначала римляне не хотели убирать партнёра с футболок, но последовали примеру «Интера». Теперь на форме «Ромы» располагается надпись SPQR. Это аббревиатура латинской фразы, означающей «Сенат и народ Рима», которую изображали на штандартах римских легионов и которая использовалась как в республиканский, так и в имперский период.

Аббревиатура SPQR на футболках «Ромы» Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

«Интер» впервые вышел без спонсора на футболках ещё 30 апреля, в матче Серии А с «Лацио». Вероятно, текущий сезон команда доиграет в форме без спонсора. А компания DigitalBits лишь может сожалеть об этом: на данную секунду «Интер» выглядит фаворитом на выход в финал Лиги чемпионов.