Леау — последняя надежда «Милана» в ЛЧ. Португалец совершит чудо в игре с «Интером»?

Вингер отказался от топ-клубов ради того, чтобы остаться в Милане ещё на пять лет.

«Интер» и «Милан» встретятся в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Преимущество – на стороне команды Симоне Индзаги: в первом матче она обыграла соперника со счётом 2:0. «Интер» смял «Милан» на старте, забив два гола за 11 минут. Теперь «россонери» предстоит отыграть отставание, если клуб хочет побороться за выход в финал. Помочь «Милану» должно возвращение в состав лидера атаки – Рафаэла Леау, пропустившего первую встречу.

Португалец – воспитанник «Спортинга». В составе основной команды Леау дебютировал в феврале 2018 года, а уже летом отправился в «Лилль» в качестве свободного агента. Рафаэл расторг контракт со лиссабонцами в одностороннем порядке из-за нападения болельщиков на команду на тренировочной базе. В марте-2020 спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Леау выплатить € 16,5 млн родному клубу.

«Спортинг» также связался с ФИФА. Там отметили, что в выплате штрафа также должен участвовать и «Лилль», разделяющий ответственность с игроком. Однако сумма до сих пор не поступила на счёт клуба. Вероятно, большую часть штрафа (который сейчас уже составляет почти € 21 млн) выплатит «Милан», который в скором времени должен заключить новое соглашение с Леау.

Рафаэл Леау в «Лилле» Фото: Jeroen Meuwsen/Getty Images

В составе «Лилля» в сезоне-2018/2019 Рафаэл провёл 26 матчей и забил восемь голов, после чего привлёк внимание «Милана». Летом 2019-го итальянский клуб приобрёл вингера за € 35 млн. Первые два сезона получились неоднозначными: на Леау делали большую ставку, но он забил всего шесть мячей в первый год в «Милане» и семь – во второй. Зато раскрылся в чемпионский сезон-2021/2022. Вингер стал настоящим лидером атаки, забивал важнейшие голы и создавал постоянное напряжение у ворот соперника. 14 забитых мячей в сезоне и золото Серии А – отличный итог третьего года.

В чемпионате-2022/2023 «Милан» не боролся за титул, но Леау не сбавил оборотов. На его счету 12 голов в Серии А, он входит в топ-6 бомбардиров турнира. Контракт Рафаэла с «Миланом» рассчитан до июня-2024, а спрос на игрока велик. В приглашении португальца заинтересованы несколько топ-клубов – среди них «Челси», «Реал» и «ПСЖ».

Боссы «Милана» в лице Фредерика Массары и Паоло Мальдини спешат подписать новый договор со звездой. Как сообщает The Athletic, Леау уже заключил новое пятилетнее соглашение. Официального подтверждения пока не последовало. Если же продление контракта с Леау подтвердится, это станет победой руководства «Милана». С португальцем в составе клуб может вернуть былое величие (хотя бы внутри Италии).

Рафаэл Леау с трофеем за победу «Милана» в Серии «А» Фото: Claudio Villa/Getty Images

Рафаэл не смог помочь «россонери» в одной из важнейших встреч последних лет – первом полуфинале ЛЧ с «Интером» (0:2). Леау получил мышечную травму бедра в матче итальянской Серии А с «Лацио» (2:0) 6 мая. 10 мая, в день матча с «Интером», он присутствовал на тренировочной базе «Милана» и прошёл фитнес-тест, но португальца не включили в заявку на игру.

Команде Стефано Пиоли не хватило Леау: атакующая группа без Рафаэла выглядела менее опасной. Вингер всегда держит защиту соперника в страхе, может сыграть непредсказуемо, протащить мяч или открыться под хорошую передачу. В матче с «Интером» терялся форвард Оливье Жиру. С Леау на поле француз искал бы варианты для подыгрыша, переводил внимание с Рафаэла на себя, открывал тому зоны. Но в ответном встрече Леау поможет «Милану» – это прекрасные новости для Пиоли. Именно португалец может стать тем самым фактором, с помощью которого может случиться камбэк.

А вы верите, что Леау вытащит «Милан» в финал Лиги чемпионов?