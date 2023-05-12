Гвардиола и Моуринью сыграют в финалах еврокубков? Расклады по версии суперкомпьютера

Во всех трёх турнирах в финале может оказаться как минимум одна итальянская команда.

В еврокубках состоялись первые полуфинальные встречи. Интрига жива почти во всех шести парах: в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Где нам ожидать самых интересных сюжетов в ответных матчах?

Лига чемпионов

«Манчестер Сити» — «Реал» (первый матч – 1:1)

Самая статусная пара полуфиналов. Серию «Сити» и «Реала» называют «скрытым» финалом ЛЧ. Две команды, входящие в топ сильнейших клубов мира, подарили классный футбол в первом матче. На «Сантьяго Бернабеу» они обменялись голами после шикарных дальних ударов в исполнении Винисиуса Жуниора и Кевина Де Брёйне.

Матч «Манчестер Сити» и «Реала» Фото: Angel Martinez/Getty Images

Итоговая ничья оставляет неплохие шансы на выход в финал для обеих команд. Однако фактор домашнего поля играет за «Сити» в ответной встрече. С этим соглашается и суперкомпьютер FiveThirtyEight. Машина оценивает вероятность прохода англичан в финал в 70%, мадридцев – в 30%. «Реал» в Лиге чемпионов никогда нельзя недооценивать. Шансы у испанского клуба на финал будут до окончания ответного матча в Манчестере. Но всё же «Сити» – лёгкий фаворит пары на данную секунду.

«Интер» — «Милан» (первый матч — 2:0)

Пара с, вероятно, самой слабой интригой перед ответной встречей. «Интер» набрал отличный ход в чемпионате Италии (четыре победы подряд), а в первые 15 минут полуфинала ЛЧ уничтожил «Милан». Сначала счёт на восьмой минуте открыл Эдин Джеко, замкнув подачу с углового. А через три минуты удвоил преимущество Генрих Мхитарян. «Интер» мог забивать ещё, но подвела реализация. «Милан» постепенно нормализовал игру, но победа чёрно-синих – максимально заслуженный результат.

Матч «Милана» и «Интера» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Хотя команды играют на одном и том же стадионе, но в ответном матче «Интер» – номинальный хозяин. Большинство болельщиков на трибунах придут поддерживать команду Симоне Индзаги. «Милану» необходимо чудесно преобразиться, чтобы отыграть отставание в два мяча и пройти в финал. Суперкомпьютер не верит в такой расклад. Вероятность выхода «Интера» в финал ЛЧ – 94%, «Милана» – 6%. Машина выписала неутешительный вердикт команде Стефано Пиоли. Или красно-чёрные соберутся и удивят весь мир?

Шансы клубов на победу в Лиге чемпионов (по версии суперкомпьютера FiveThirtyEight):

«Манчестер Сити» – 51%;

«Интер» – 30%;

«Реал» – 18%;

«Милан» – 1%.

Лига Европы

«Байер» — «Рома» (первый матч — 0:1)

Первая игра на «Стадио Олимпико» получилась не очень зрелищной, но положительной по результату для «Ромы». Симпатичный «Байер» Хаби Алонсо провёл невыразительный матч, почти не создав опасностей для хозяев. А в составе римлян дебютный гол в еврокубках забил 20-летний воспитанник – Эдоардо Бове. Теперь команда Моуринью получает удобный сценарий перед ответной игрой: сесть в средний или низкий блок в обороне и убегать в быстрые контратаки. Учитывая невзрачную игру «Байера» впереди, Алонсо срочно нужно что-то придумывать, чтобы побороться за выход в финал.

Матч «Ромы» и «Байера» Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Суперкомпьютер FiveThirtyEight ставит на итоговую победу итальянцев. Вероятность прохода римлян в финал оценивается в 64%, леверкузенцев – в 36%. Однако за немцев играет фактор домашнего поля и то, что в первой встрече в Риме мы увидели далеко не лучшую версию команды Алонсо. Ответный матч обязан подарить куда более интересный сюжет.

«Севилья» — «Ювентус» (первый матч — 1:1)

«Ювентус» спас ничью на последней минуте добавленного времени. На помощь пришёл защитник Федерико Гатти, внёсший мяч головой в ворота. Ничья оставляет не худшие шансы «Юве», но всё же именно «Севилья» – фаворит пары. Команда воспряла после назначения Хосе Луиса Мендилибара: прошла в четвертьфинале «МЮ», а в чемпионате Испании поднялась уже на десятое место. И в первом матче с туринцами андалусийцы выглядели интереснее.

Матч «Ювентуса» и «Севильи» Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

«Севилья» – короли Лиги Европы. Выйти в финал и подтвердить этот статус команда может, получив положительный результат в ответном матче дома. Суперкомпьютер верит в успех «Севильи»: их победа в паре оценивается в 57%, «Юве» – в 43%. Команда Массимилиано Аллегри рискует остаться без трофеев в текущем сезоне, а испанцы готовы пойти за седьмым Кубком УЕФА/Лигой Европы.

Шансы клубов на победу в Лиге Европы (по версии суперкомпьютера FiveThirtyEight):

«Рома» – 35%;

«Севилья» – 25%;

«Ювентус» – 20%;

«Байер» – 20%.

Лига конференций

«Базель» — «Фиорентина» (первый матч — 2:1)

Швейцарский клуб поразил всех, обыграв в гостях фаворита полуфинальной пары. «Фиорентина» выглядела чуть острее, но «Базель» показал лучшую реализацию. Ранее швейцарцы выбили из турнира «Трабзонспор», «Слован» и «Ниццу». Теперь команда шагает к финалу, гостевая победа над безусловным фаворитом – огромный успех. Но суперкомпьютер всё равно верит, что шансы команд почти равны.

Матч «Фиорентины» и «Базеля» Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

На проход «Базеля» дальше (при учёте домашнего поля в ответной игре) машина даёт вероятность в 52%, на «Фиорентину» – 48%. Смогут ли «фиалки» побороться за третий (с учётом Кубка Митропы) еврокубок в истории, либо «Базель» получит шанс на выигрыш первого международного трофея?

«АЗ Алкмар» — «Вест Хэм» (первый матч — 1:2)

«Молотобойцы» одержали волевую домашнюю победу над голландцами. Сначала им на помощь пришёл пенальти, который реализовал Саид Бенрахма. Затем на 76-й минуте Майкл Антонио внёс мяч в ворота Мэтью Райана, выведя «Вест Хэм» вперёд. Лондонцы получили преимущество перед ответным матчем, но в Алкмаре команде придётся нелегко. Помимо симпатичного АЗ, на гостей надавят безбашенные болельщики.

Матч «Вест Хэма» и «АЗ Алкмар» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Но суперкомпьютер не верит в успех АЗ. На проход голландцев в финал машина отводит всего 26%, на «Вест Хэм» – 74%. Второй показатель (после пары «Интер» – «Милан») по разрыву процентов между командами в полуфиналах еврокубков.

Шансы клубов на победу в Лиге конференций (по версии суперкомпьютера FiveThirtyEight):

«Вест Хэм» – 49%;

«Фиорентина» – 25%;

«АЗ» – 15%;

«Базель» – 11%.