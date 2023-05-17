В «Реале» больше нет «галактикос». Не хотят провалиться, как «Барселона»

До триумфа в ЛЧ-1997/1998 «Реал» не мог взять Кубок чемпионов более 30 лет, что больно било по репутации клуба. Чтобы удержаться на чемпионской высоте, президент мадридцев Флорентино Перес в начале нулевых инициировал эру «галактикос». «Реал» превратился в элитный клуб, куда покупали преимущественно звёзд первой величины с искусным вкраплением воспитанников академии.

В начале века «Реал» пять раз выкладывал рекордную сумму за игрока по итогам сезона. В 2000-м подписали Луиша Фигу (€ 60 млн), ещё через год – Зинедина Зидана за € 77,5 млн, в 2003 году за бразильца Роналдо выложили € 45 млн, а Дэвид Бекхэм летом 2004-го стоил € 37,5 млн. Настоящим трансферным безумием стала охота 2009 года, когда приобрели двух супертопов – Криштиану Роналду и Кака – за € 94 млн и € 67 млн соответственно. Также мощнейшим фактом стал трансфер Гарета Бэйла в 2014-м за € 101 млн.

Презентация новичков «Реала» в 2009 году Фото: Victor Carretero/Real Madrid via Getty Images

Однако в последние годы «Реал» не фигурирует среди топовых переходов. Перес оказался проницательнее руководителей «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико», взорвавших трансферный рынок наряду с «ПСЖ» и «Сити». Руководители «Реала» посчитали бессмысленным ввязываться в битву кошельков с транснациональными корпорациями и оказались правы, что подтверждают примеры оказавшихся на пороге банкротства каталонцев и «Атлетико». Перес свернул проект «галактикос», но это не мешает «Реалу» держать марку.

Вместо покупки звёзд «Реал» сосредоточился на их воспитании

Сегодня в составе мадридцев практически нет «галактикос» в прямом понимании этого термина. Команду Карло Анчелотти можно разбить на несколько категорий, каждая из которых указывает на логику и терпение, а не на простую трату денег ради громких имён.

Первая группа – продукты академии. Ни один из этих футболистов не входит в число ведущих игроков «Реала», но если когда-то политика клуба сводилась к «Зиданам и Павонам» (суперзвезды + воспитанники клуба), то теперь выпускники играют более важную роль. 33-летний Начо и 31-летний Лукас Васкес прошли молодёжную систему клуба и по-прежнему находятся в команде. Они редко выходят в стартовом составе, но дают ощущение надёжности и стабильности.

Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор и Родриго в компании Модрича Фото: Real Madrid via Getty Images

Дани Карвахаль также вписывается в эту категорию. Защитник хоть и провёл один сезон в леверкузенском «Байере», но с правом выкупа его контракта «Реалом». Точно так же и ещё один воспитанник Мариано Диас провёл сезон в «Лионе», а затем вернулся в Мадрид.

Вторая группа включает в себя талантов из Южной Америки. Большинство ведущих европейских клубов в последние годы охладели к игрокам из Латинской Америки из-за проблем с их адаптацией на другом континенте. «Реал» в этом отношении сыграл на опережение – они приобрели Винисиуса Жуниора, Федерико Вальверде и Родриго ещё подростками и дали достаточно времени на прокачку. Все они адаптировались и сыграли решающую роль в победе «Реала» в Лиге чемпионов в прошлом году. Центральный защитник Эдер Милитао перед трансфером в «Реал» за € 50 млн провёл один сезон в «Порту». Это хоть и немного другой случай, но тоже явно не «галактическая» история.

Бензема по-настоящему раскрылся после ухода Роналду

Третья категория игроков – те, кого подписали за большие деньги с перспективой на долгие годы. В 2021 году за Эдуарду Камавинга мадридцы выложили € 31 млн, а прошлым летом ещё один француз Орельен Тчуамени стоил почти «галактических» € 80 млн. Камавинга уже показал высокий уровень в текущем сезоне, здорово раскрывшись как универсал, тогда как Орельен всё ещё привыкает к новым требованиям.

Вынужденная экономить «Барселона» в последних двух сезонах сосредоточилась на вербовке конкурентоспособных свободных агентов. «Реал» тоже не стал пренебрегать этой опцией. Особенно важно, что мадридцам удалось с помощью бесплатных трансферов закрыть традиционно не самую удачную для себя нишу сильных центральных защитников. И пусть Давиду Алабе и Антонио Рюдигеру уже за 30, их уровень игры остаётся на высоком уровне. Особенно хорош Антонио, который в первой игре с «Манчестер Сити» выключил из игры Эрлинга Холанда.

Президент «Реала» Флорентино Перес поздравляет Камавинга с победой в ЛЧ Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Пятая категория – футболисты мирового уровня с огромным опытом. 35-летний Карим Бензема выиграл в прошлом году «Золотой мяч» после 14 лет в клубе. Логично и в какой-то степени ожидаемо, что талантливый бомбардир раскрылся по-настоящему после ухода предпоследнего «галактикос» – Криштиану Роналду. Ещё один обладатель «Золотого мяча» – Лука Модрич, а также Тони Кроос – в целом похожие случаи.

Модрич блистал в АПЛ в составе «Тоттенхэма», когда присоединился к «Реалу» в 2012 году, а Кроос здорово зарекомендовал себя на ЧМ-2014, став ключевым игроком завоевавшей золото Германии. Эти парни всегда были тихонями, трудолюбивыми профессионалами, а не суперзвёздами-индивидуалистами. Во многом именно в этом кроется секрет их футбольного долголетия.

Модрич, Кроос и Бензема Фото: Denis Doyle/Getty Images

Очень сложно причислить к «галактикос» запасного голкипера Андрея Лунина, как и левого защитника Ферлана Менди. Возможно, самым большим претендентом на этот статус является вратарь Тибо Куртуа. Он вернулся в «Реал» в 26 лет и продолжает демонстрировать высочайший уровень, особенно в прошлогоднем финале Лиги чемпионов. Но может ли вратарь действительно считаться «галактикос»?

Анчелотти зарабатывает в четыре раза меньше Симеоне, но это его не расстраивает

Осознание тщетности противостояния с клубами, которыми владеют транснациональные корпорации, стало не единственным поводом для Переса пересмотреть подход к трансферам. Первый звонок прозвучал ещё в момент продления контракта с уставшим от футбола Гаретом Бэйлом. Но в 2019 году босс «Реала» обжёгся по-настоящему.

Мадридцы установили клубный трансферный рекорд, выложив «Челси» € 115 млн за полузащитника Эдена Азара. Бельгиец переехал в Мадрид в 28 лет в статусе одной из главных звёзд европейского футбола, но за четыре сезона забил всего четыре мяча в Ла Лиге. Чуть ли не еженедельно травмирующийся Эден стал символом заката эпохи «галактикос» и ярким подтверждением, почему действующие обладатели Кубка чемпионов отказались от подобной идеологии.

Эден Азар стоил «Реалу» € 115 млн, но не заиграл из-за травм Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Сегодня трудно представить, чтобы тренер работал с командой 27 лет, как Алекс Фергюсон в «Манчестер Юнайтед». К примеру, в АПЛ только 9 из 20 специалистов сохранили работу в нынешнем сезоне. Подобная миграция порождает увеличение стоимости трансферов специалистов и их зарплат – в сентябре 2022-го компенсация «Брайтону» за Грэма Поттера и его штаб обошлась «Челси» в € 25 млн. Так что тренирующий «Реал» Карло Анчелотти хоть и самый успешный тренер в европейском футболе, но далеко не самый востребованный и высокооплачиваемый.

Карло зарабатывает в «Реале» € 11 млн в год (лишь седьмой показатель в мире), тогда как на другом конце Мадрида почти в четыре раза больше получает Диего Симоне. Но итальянец не жалуется: для тренера его статуса трофеи и достижения имеют гораздо большее значение, чем нули в контракте. Игроки «Баварии» негодовали, что методы Карло устарели, но мюнхенцы вот уже который год не могут пробиться в финал ЛЧ, а Анчелотти из года в год подтверждает высочайший класс.

Новый подход Флорентино Переса к трансферной политике подтвердил свою жизнеспособность. Успех не всегда выражается в покупке раскрученных игроков – иногда лучше вовсе не выходить на рынок, чем жёстко обломаться, как с Азаром. Так что ожидать возвращения эры «галактикос» в Мадрид явно не стоит.