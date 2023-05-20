Сергеев спас «Зенит», как в игре со «Спартаком»! «Оренбург» едва не отомстил лидеру за 0:8

«Зенит» сыграл в Оренбурге без целой группы бразильцев. Малком улетел на родину, чтобы встретить рождение сына, Роберт Ренан отправился на молодёжный чемпионат мира, Родригао травмирован, Вендел тоже не готов после повреждения – тренировался в последние дни по индивидуальной программе. В результате в основе чемпионов России оказалось всего три бразильца – меньше, чем аргентинцев у «Оренбурга» (тех было четверо). Кроме того, тренерский штаб петербургской команды сделал ротацию во вратарской линии: вместо Кержакова впервые в этом сезоне РПЛ вышел Васютин.

Игроки «Оренбурга» были максимально заряжены на матч с «Зенитом», причём не только потому, что им противостоял чемпион. Очевидно, хозяева горели желанием взять реванш за поражение в Санкт-Петербурге с позорным счётом 0:8. Команда Марцела Лички сделала ставку на быстрые ответные атаки, прежде всего на скорость левого вингера Мансильи. «Оренбург» первым нанёс удар в створ (Гойкович после углового), потом улетел в контрвыпад два в один, и Мансилья создал момент для Обухова: от пропущенного мяча «Зенит» спас Барриос, отрабатывающий каждый эпизод до конца в любом матче.

Тем не менее сине-бело-голубые достаточно быстро адаптировались к искусственному полю в Оренбурге. «Зенит» владел мячом 60% времени, контролировал территорию. Заработал до перерыва семь угловых, с которыми, правда, хозяева справлялись. Прямо скажем, были сезоны, когда у команды Семака эффективнее работали стандарты, но без высокого Дзюбы и прыгучего Азмуна забивать с них стало тяжелее. На исходе получаса «Зенит» всё же повёл. Гол «привёз» аргентинец Перес, запаниковавший под прессингом Клаудиньо. Мантуан, получив передачу Кассьерры, положил мяч в ближний угол. Удивительно результативен бразилец! До этого Мантуан забивал в РПЛ раз в 75 минут, выходя на замены, а в Оренбурге ему хватило 28 минут.

Более того, в следующей атаке «Зенита» Мантуан едва не оформил дубль – простил хозяев, нанося удар с линии вратарской. В первом тайме у бразильского вингера было шесть касаний мяча в одной только в штрафной «Оренбурга». Столько же, сколько у центрфорварда хозяев Обухова по всему полю за 45 минут! Но Мантуан и его партнёры не реализовали другие свои моменты, а команда Лички свой смогла. И Обухов поучаствовал в этом голе. Очень красивая комбинация удалась «Оренбургу», начиная с передачи Веры между линий и заканчивая пасом «на третьего» от центрфорварда. Защитник Эктов не зря заглянул в штрафную Васютина.

«Зенит» не производил впечатление команды, потерявшей мотивацию. Семак смог найти какие-то слова, чтобы убедить игроков пахать и после завоевания чемпионства. Наверняка напомнил о том, что «Оренбург» дома разрывает почти всех: проиграл всего дважды – «Крыльям Советов» на старте сезона РПЛ, когда в основе команды Лички ещё не было ни одного аргентинца, и недавно «Локомотиву» с Дзюбой. Тем не менее начало второго тайма осталось за «Оренбургом», и на исходе часа игры хозяева забили после углового. Команде Лички хватило двух стандартов за матч: Гойкович выиграл воздух у Барриоса и Чистякова.

При счёте 2:1 в пользу «Зенита» Семак сделал традиционную замену – Сергеев вместо Кассьерры. Колумбиец в 23-й раз в этом сезоне РПЛ ушёл с поля без гола. Его российский конкурент чаще забивает как раз в роли «джокера». Вот и в «Оренбурге» Сергеев едва не забил через несколько минут после появления на поле. Нападающий открылся на линии вратарской под пас Дугласа Сантоса, который в Оренбурге играл в тройке центрхавов с Барриосом и Клаудиньо, и бил в касание в фирменном стиле. Но тогда Сергееву не повезло.

А в концовке у «Зенита» в атаке вместе с Сергеевым играл молодой Барановский. 18-летний форвард (автор 21 гола в 28 матчах сезона в молодёжной лиге и ЮФЛ) дебютировал в этот день в РПЛ. Алексей добавил энергии атакам сине-бело-голубых в концовке. И на 90+5-й минуте чемпионы России ушли от поражения! Сергеев всё же вытащил «Зенит», как и в «золотом» матче со «Спартаком». После подачи Мантуана форвард воспользовался ошибкой Гойковича: принял мяч на грудь и забил вторым касанием.

«Оренбург» не взял реванш за 0:8, но впервые в истории не проиграл «Зениту».