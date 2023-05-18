Бразилец из «Зенита» будет звездой чемпионата мира U20. Турнир стартует уже в субботу!

Роберт Ренан и его команда начинают борьбу за победу на молодёжном ЧМ. Кто ещё там сыграет и какая система соревнования?

В субботу, 20 мая, стартует молодёжный чемпионат мира (для футболистов не старше 20 лет). Этот турнир пройдёт в Аргентине, а завершится 11 июня финалом в Ла-Плате. Рассказываем о командах-участниках ЧМ-2023 и потенциальных звёздах.

Стоит начать с того, что молодёжный чемпионат мира должен был состояться вовсе не в Аргентине, а в Индонезии. Однако полтора месяца назад эта страна была лишена права проведения турнира из-за её позиции по поводу участия в соревновании сборной Израиля. Губернатор острова Бали Ваян Костер отказался принимать израильтян, а в столице Джакарте прошла акция протеста с требованием запретить сборной Израиля выступать на ЧМ-2023. В результате руководство ФИФА вынуждено было срочно искать нового хозяина мирового первенства – договорились с Аргентиной. А у индонезийцев и израильтян, напомним, нет официальных дипломатических отношений.

Сборной Аргентины не должно было быть на этом чемпионате мира, так как она не прошла квалификацию через состоявшийся в январе-феврале чемпионат Южной Америки. Но поскольку поменялся хозяин турнира, то и молодёжка «альбиселесте» заменила индонезийцев. Всего же на групповом этапе ЧМ-2023 сыграют 24 сборные, разбитые на шесть квартетов:

Группа «A»: Аргентина, Узбекистан, Гватемала, Новая Зеландия;

Группа «B»: США, Эквадор, Фиджи, Словакия;

Группа «C»: Сенегал, Япония, Израиль, Колумбия;

Группа «D»: Италия, Бразилия, Нигерия, Доминиканская республика;

Группа «E»: Уругвай, Ирак, Англия, Тунис;

Группа «F»: Франция, Южная Корея, Гамбия, Гондурас.

В плей-офф выйдут по две сильнейшие сборные из каждой группы, а также четыре лучшие команды из шести, финишировавших на третьем месте. Их определят по дополнительным показателям, прежде всего количеству набранных очков. Потом начнутся игры на выбывание – с 1/8 и до финала.

СБОРНая АНГЛИИ С ТРОФЕЕМ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НА ЮНОШЕСКОМ ЕВРО-2022 Фото: Christian Hofer/Getty Images

Между тем Израиль, как и Доминиканская республика, дебютирует на чемпионатах мира U20. Израильтяне попали на турнир благодаря выходу в финал юношеского Евро-2022. Они были близки к сенсационной победе на чемпионате Европы, но проиграли в решающем матче сборной Англии – 1:3.

Чем интересны такие турниры, так это возможностью понаблюдать за молодыми звёздами, которые в будущем могут превратиться в светила футбола. Уже известны заявки сборных, в которые разрешалось вносить игроков, появившихся на свет в период с 1 января 2003-го до 31 декабря 2007-го. Кстати, самые юные игроки, родившиеся в 2007 году, представляют Нигерию и Эквадор – это соответственно полузащитники Даниэль Дага и Кендри Паэс. Остаётся надеяться, что первый из них не похож на 40-летнего мужика, как бывало с некоторыми африканскими талантами на молодёжных чемпионатах мира. Паэса уже видели в Кубке Либертадорес. Говорят, это смелый дриблёр, вдохновляемый Лео Месси.

Конечно, не все самые известные и дорогие футболисты этого возраста сыграют на ЧМ-2023. Кто-то уже в 19-20 лет превратился в ключевую фигуру для своей клубной команды (сезон-то в национальных чемпионатах продолжается), а чья-то сборная просто не прошла квалификацию. Но талантов больших и поменьше всё равно будет достаточно, чтобы привлечь внимание скаутов и болельщиков.

В статусе одной из звёзд чемпионата мира на соревнование едет представитель РПЛ – Роберт Ренан из «Зенита». Это самый дорогой защитник турнира по оценкам Transfermarkt: его ориентировочная стоимость на данный момент составляет € 7 млн. За бразильцем будут следить особенно внимательно. Даже тренер «Зенита» Сергей Семак говорил, что к Ренану большой интерес из Европы, поэтому в петербургском клубе он вряд задержится надолго. Да, Роберт пока небезупречен и в РПЛ, совершает результативные ошибки. Но в 19 лет не «привозит» только тот центральный защитник, который не играет. Важнее другое: качества у Ренана сумасшедшие, например, первый пас.

Роберт Ренан в «Зените» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Собственно, по причине отъезда в сборную Бразилии Ренан пропустил последний матч «Зенита» в РПЛ с «Краснодаром», после которого команда получила чемпионский кубок. В эти дни он уже тренировался и проводил спарринги в составе «селесао». Так что Малком не первый бразилец, досрочно уехавший из расположения сине-бело-голубых.

Бразильцы победили зимой на чемпионате Южной Америки, поэтому неудивительно, что «селесао» едва ли не главный фаворит ЧМ-2023, а её лучшие игроки ценятся выше остальных. Лидеры по стоимости среди всех футболистов в заявках – полузащитник Андрей Сантос и нападающий Маркос Леонардо. Оба тянут на € 15 млн. Андрея Сантоса в январе этого года выкупил «Челси», но оставил в аренде в «Васко да Гама» до лета. Там и без него избыток игроков. Маркос Леонардо выступает за «Сантос».

В топ-10 самых дорогих входят ещё несколько бразильцев, а из игроков других сборных выделяется англичанин Карни Чуквуэмека. Он делит первое место с Андреем Сантосом и Маркосом Леонардо – € 15 млн. Этот атакующий хавбек тоже принадлежит «Челси», но пока лишь изредка выходит на замены. Впрочем, в профайле Чуквуэмеки уже 25 матчей за карьеру в АПЛ.

Номер один по стоимости среди «первых номеров» – Гэбриел Слонина из сборной США. Напротив его фамилии нарисована сумма в размере € 8 млн. Кто владеет правами на этого парня? Правильно, «Челси». Слонина играет за молодёжную команду синих, но уже дебютировал за первую сборную американцев.

Российским скаутам и любителям футбола ещё может быть интересна сборная Узбекистана. Кстати, старт у команды Равшана Хайдарова – не позавидуешь: матчем с Аргентиной 20 мая. В составе узбекской команды есть представитель клуба нашей Первой лиги: Умарали Рахмоналиев с января 2023-го играет за «Рубин». Провёл четыре матча, сделал голевую передачу с хабаровским СКА. Помимо Рахмоналиева, выделяются ещё как минимум пятеро – защитники Жахонгир Урозов из «Бунёдкора», Зафармурод Абдурахматов из «Насафа», полузащитники Аббосбек Файзуллаев из «Пахтакора», Шерзод Эсанов из «Андижана» и нападающий Пулатхужа Холдорхонов из «Пахтакора». Кого-то из них мы наверняка увидим в РПЛ или даже в лиге постатуснее.

Последний ЧМ U20 состоялся ещё в 2019 году, и выигравшая тот турнир сборная Украины до сих пор остаётся действующим чемпионом мира. Следующий ЧМ должен был пройти в 2021-м как раз в Индонезии, но был отменён из-за пандемии коронавируса. Выходит, некоторые из тех парней, кому два года назад было 20 лет, остались без титула чемпиона мира – возможно, главного достижения в карьере.

Добавим, что игры молодёжного чемпионата мира можно будет увидеть в России – футбол из Аргентины покажет «Матч ТВ».