«Спартак» или ЦСКА — кто заслужил серебро РПЛ? Большое сравнение команд

Дерби «Спартака» и ЦСКА – один из важнейших матчей весенней части РПЛ. Московские клубы в очной игре могут как обострить, так и уничтожить интригу, связанную с серебряными медали. Перед возобновлением чемпионата «Спартак» опережал ЦСКА на семь очков. А к 28-му туру уже армейцы впереди на четыре балла. Мы проанализировали выступление отдельных футболистов, а также вратарских, защитных и атакующих линий команд в совокупности, определив, кто лучше проводит сезон-2022/2023.

Вратари

Пропущено голов: «Спартак» – 36, ЦСКА – 24;

ожидаемые пропущенные голы: «Спартак» – 30, ЦСКА – 23;

«сухие» матчи: Александр Селихов – 6, Игорь Акинфеев – 9;

процент сейвов: Александр Селихов – 68,1%, Игорь Акинфеев – 70,4%;

пенальти (пропущено): Александр Селихов – 4/4 (100%), Игорь Акинфеев – 3/4 (75%);

пропущено голов/90 минут: Александр Селихов – 1,32, Игорь Акинфеев – 0,92;

средняя оценка (Who Scored): Александр Селихов – 6,59, Игорь Акинфеев – 6,56.

Вратарская линия «Спартака» – одна из самых обсуждаемых в последнее время. Александр Селихов допустил две ошибки с «Динамо» (3:3), а также неудачно сыграл перед первым голом «Зенита» (2:3). Болельщики и эксперты заговорили, что красно-белым необходимо дать шанс Александру Максименко либо заняться поисками нового вратаря к следующему сезону. Однако до провальных матчей с «Динамо» и «Зенитом» Селихов действовал уверенно, к нему было минимум претензий.

Игорь – многолетний капитан и основной вратарь ЦСКА. В текущем сезоне Игорь не допускал очевидных оплошностей, при этом армейцы пропустили на 12 мячей меньше красно-белых. Но сайт WhoScored оценивает выступление Акинфеева чуть ниже, чем Селихова. Однако голкипер ЦСКА лучше по всем важным статистическим параметрам. Плюс ко всему Александр пропустил на шесть голов больше ожидаемого, Акинфеев – на один. Так что можно с уверенностью сказать, что вратарская линия армейцев в текущем сезоне сильнее, чем у спартаковцев.

Игорь Акинфеев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Защитники

Сначала разберём защитные линии команд в совокупности по важным параметрам:

удары соперников за игру: «Спартак» – 10,8, ЦСКА – 10,5;

фолы за игру: «Спартак» – 11,4, ЦСКА – 10,7;

отборы за игру: «Спартак» – 14,6, ЦСКА – 15;

офсайды (соперника) за игру: «Спартак» – 1,5, ЦСКА – 1,6;

перехваты за игру: «Спартак» – 10,5, ЦСКА – 9,6;

пропущено голов: «Спартак» – 36, ЦСКА – 24.

Показатели спартаковцев и армейцев условно идентичны по всем пунктам. При этом «Спартак» умудрился пропустить на 12 голов больше. Команда Гильермо Абаскаля не проваливается в защите, но допускает ошибки, из-за которых выглядит хуже ЦСКА. Оборона красно-синих действует увереннее. Но как обстоит дело по персоналиям?

«Спартак» – Даниил Денисов: 27 матчей, 1 гол, 2 голевые передачи, средняя оценка – 6,70;

ЦСКА – Милан Гаич: 26 матчей, 2 голевые передачи, средняя оценка – 6,65.

Защитник «Спартака» подвергается частой критике со стороны болельщиков, но по оценке превосходит армейского правого латераля. Денисов иногда меняет позицию, может сыграть в полузащите, тогда как Гаич действует строго на фланге обороны. Но именно в защите Даниил полезнее, чем в центре поля. Об этом говорят и оценки: 6,75 в качестве правого защитника, 6,61 – как полузащитник.

«Спартак» – Томаш Тавареш: 10 матчей, средняя оценка – 6,76/Даниил Хлусевич: 23 матча, 3 голевых передачи, средняя оценка – 6,85;

ЦСКА – Иван Обляков: 25 матчей, 8 голов, 4 голевые передачи, средняя оценка – 7,02/Хесус Медина: 22 матча, 6 голов, 6 голевых передач, средняя оценка – 7,23/Бактиёр Зайнутдинов: 18 матчей, 1 гол, 1 голевая передача, средняя оценка – 7,19.

На левом фланге обороны у команд нет постоянного железного игрока основы. В первом круге у «Спартака» слева чаще оказывался Хлусевич, у ЦСКА – Обляков и Зайнутдинов. Весной место Даниила занял пришедший из «Бенфики» Томаш Тавареш, у армейцев Обляков, исполнявший роль латераля, ушёл в атакующую группу, а на его месте в последних турах чаще оказывался Хесус Медина.

Томаш Тавареш Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Хлусевич провёл в качестве левого защитника 13 матчей, заработав оценку 6,69 и не совершив результативных действий. На счету Тавареша шесть встреч (оценка – 6,89) и также ноль голов и передач. Обляков большую часть встреч на левом фланге провёл в первой части сезона. У Ивана восемь игр на данной позиции, он забил два гола и отдал один результативный пас. Оценка – 7,23. Тренер ЦСКА Владимир Федотов относительно недавно нашёл новую роль Медине. Место в тройке атаки занимают Обляков, Заболотный и Чалов, поэтому Хесус расположился на левой бровке как латераль. За четыре встречи он отдал два голевых паса, заработав оценку 7,62. Зайнутдинов чаще выходит в центре защиты, но в сезоне на его счету четыре игры слева, в которых он набрал 2 (1+1) результативных очка при оценке 7,02. Вывод: левый фланг ЦСКА работает намного лучше, чем у «Спартака».

Хесус Медина и Иван Обляков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак» – Георгий Джикия: 20 матчей, 1 голевая передача, средняя оценка – 6,62;

ЦСКА – Виллиан Роша: 19 матчей, 2 гола, средняя оценка – 7.25.

Бразильский защитник армейцев перешёл в команду в сентябре 2022 года из «Портимоненсе». Роша быстро стал своим в ЦСКА, играя надёжно и уверенно. Их тройка с Дивеевым и Мойзесом – одна из лучших защитных линий РПЛ. WhoScored также высоко оценивает игру Роши. А вот у Джикии балл куда ниже. Да, Георгий часто действует самоотверженно, руководит обороной, имеет неплохой пас, но периодически допускает ошибки. Это отражается и на оценке.

«Спартак» – Никита Чернов: 21 матч, средняя оценка – 6,49;

ЦСКА – Игорь Дивеев: 17 матчей, 2 гола, 1 голевая передача, средняя оценка – 7,03.

Изначально «Спартак» рассматривал Чернова в качестве футболиста ротации. Никита пришёл в клуб зимой-2022, но быстро получил много игрового времени. Дивеев выступает в ЦСКА с 2019 года, но только в текущем сезоне по-настоящему стал лидером. За футболистом следят в Италии: ранее СМИ заявляли об интересе «Наполи» к Игорю. Несмотря на периодические травмы, Дивеев – важный игрок ЦСКА, что проявляется и в оценке. Чернов неплох в качестве футболиста ротации, но когда «Спартаку» приходится рассчитывать на Никиту как на лидера обороны – начинаются проблемы.

«Спартак» – Алексис Дуарте: 6 матчей, средняя оценка – 6,18;

ЦСКА – Мойзес: 21 матч, 2 голевые передачи, средняя оценка – 6,97.

Самый дорогой трансфер РПЛ зимой пока что совсем не оправдывает себя. Ошибки Дуарте бросаются в глаза: например, в матче с «Краснодаром» он просто бросил бежать за Жоау Батчи, после чего тот забил «Спартаку». В игре с «Зенитом» Дуарте получил красную карточку за необязательное нарушение на Малкоме. «Таких разгильдяев нужно выгонять не то что из «Спартака», а даже из «Шинника», – заявил об игре парагвайца экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов. Да, Дуарте не совсем плох, если судить по продвинутой статистике. Но важный навык футболиста обороны – не ошибаться и не «привозить». А у Дуарте с этим проблемы.

Мойзес перешёл в ЦСКА в августе 2022 года. Изначально бразильца использовали на левом фланге, но затем он переместился в центр. И теперь эта зона защиты армейцев смотрится монолитно. Вместе с Рошей и Дивеевым они образовали классную линию. Не выпадает ни одно из звеньев.

Итог: защитная линия ЦСКА круче почти по всем параметрам, а также персонально. Несмотря на почти идентичные командные цифры, армейские футболисты сильнее спартаковских индивидуально.

Полузащитники

Короткие передачи за игру: «Спартак» – 318, ЦСКА – 355;

длинные передачи за игру: «Спартак» – 61, ЦСКА – 67;

процент владения мячом: «Спартак» – 57,6%, ЦСКА – 50%;

голевые передачи: «Спартак» – 38, ЦСКА – 30;

ожидаемые голевые передачи: «Спартак» – 30, ЦСКА – 23;

выигранные отборы: «Спартак» – 266, ЦСКА – 269;

выигранные перехваты: «Спартак» – 282, ЦСКА – 258.

По статистике легко определить, в каком стиле стараются играть клубы. «Спартак» нацелен на контроль, ЦСКА же действует вертикально. Армейские футболисты чаще берут на себя инициативу, у спартаковцев больше забитых мячей после комбинаций. В целом обе команды имеют топовую для РПЛ командную статистику среди полузащитников. Пройдёмся по персоналиям.

«Спартак» – Руслан Литвинов: 22 матча, 3 гола, 1 голевая передача, средняя оценка – 6,77;

ЦСКА – Саша Зделар: 24 матча, средняя оценка – 6,64.

Руслан – один из главных универсалов «Спартака». Литвинов может сыграть в центре защиты, опорной зоне и на позиции центрального хавбека. У 21-летнего футболиста один из самых крутых пасов в команде. А на старте весеннего отрезка, в матче 18-го тура с «Уралом» (2:2), Литвинов оформил дубль, показав, что ещё умеет и забивать. Несмотря на проблемы «Спартака» весной, к Руслану не возникает особых претензий.

Зделар проводит первый сезон в ЦСКА. Сашу приобрели из «Партизана». Поначалу серб адаптировался к системе Федотова, а затем стал игроком основы. Главная его задача заключается в разрушении, сильнейший навык – отбор. Зделар и Литвинов – важные игроки для обеих команд, но Руслан – более разносторонний футболист.

Руслан Литвинов и Саша Зделар Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак» – Роман Зобнин: 26 матчей, 3 гола, 1 голевая передача, средняя оценка – 7,03;

ЦСКА – Виктор Мендес: 23 матча, средняя оценка – 6,46.

Чемпион России и вице-капитан «Спартака» – один из старожилов клуба. Зобнин выступает за красно-белых с 2016 года. За это время он выпадал из основы только из-за травм. Периодически Романа перемещали из середины поля на правый фланг обороны. Но всё же сильнейшие навыки Романа проявляются именно в полузащите.

Мендес – ещё одно приобретение ЦСКА, совершённое летом 2022-го. Армейцы обновили опорную зону.

Полузащитник сборной Чили неплохо справляется с прямыми обязанностями, но в атаке Мендес не так хорош, как в обороне. Однако у ЦСКА в нападении правят другие футболисты.

«Спартак» – Кристофер Мартинс Перейра: 17 матчей, 2 гола, 3 голевые передачи, средняя оценка – 6,82;

ЦСКА – Константин Кучаев: 12 матчей, 2 гола, 4 голевые передачи, средняя оценка – 7,15.

Полузащитник «Спартака» и сборной Люксембурга пропустил значительный отрезок из-за травмы бедра. По возвращении в строй Абаскаль постепенно вернул Мартинса в состав. Кристофер полезен на обеих половинах поля: он может помочь при обороне, совершить отбор и протащить мяч к чужим воротам. Проще говоря, Мартинс – классический бокс-ту-бокс.

Кучаев – воспитанник ЦСКА, прошедший взлёты и падения. За армейцев Константин дебютировал ещё в 2017 году. Кучаев пережил травму крестообразных связок, тяжёлое возвращение, аренду в «Рубин». В текущем сезоне полузащитник – важный элемент команды. Во второй части сезона Константин чаще остаётся на скамейке либо выходит на замену. Но если появляется на поле, то приносит пользу. При этом Кучаев – универсал. Он может закрыть позиции центрального полузащитника, инсайда и даже латераля. Также 25-летний россиянин – пятый игрок ЦСКА по средней оценке.

Константин Кучаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак» – Антон Зиньковский: 25 матчей, 3 гола, 2 голевые передачи, средняя оценка – 6,67;

ЦСКА – Иван Обляков: 25 матчей, 8 голов, 4 голевые передачи, средняя оценка – 7,02.

Зиньковский стал джокером для Гильермо Абаскаля по ходу сезона. Антон часто выходил на замену и явно помогал «Спартаку» в атаке. Однако, выходя в старте, он часто терялся и выглядел не так мощно. Одно известно точно: Антон продолжит выступать за «Спартак». В своём последнем интервью он заявил, что уже не думает о переезде в Европу: «Ну куда я сейчас поеду в 27 лет? В нынешней ситуации мои хотелки уже ни на что не влияют. Тяжело о таком думать. Потому что сейчас это в принципе невозможно».

Антон Зиньковский Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Обляков – одно из главных преображений сезона. Иван начинал чемпионат в качестве игрока левого фланга, но постепенно Владимир Федотов перевёл его на позицию инсайда. Обляков расцвёл в атаке. Ивана признали лучшим футболистом апреля в РПЛ. На его счету шесть голов и три результативные передачи на весеннем отрезке сезона. «[Это произошло] потому, что я стал играть выше в полузащите, на сборах провёл все игры на этой позиции. Стало получаться, забивал и просто начал получать удовольствие от игры. Я кайфую от этой позиции, чувствую себя как рыба в воде», – объяснял свой всплеск Обляков.

«Спартак» – Михаил Игнатов: 18 матчей, 2 гола, 2 голевые передачи, средняя оценка – 6,51;

ЦСКА – Хорхе Карраскаль: 24 матча, 6 голов, 2 голевые передачи, средняя оценка – 7,14 /Хесус Медина: 22 матча, 6 голов, 6 голевых передач, средняя оценка – 7,23.

Игнатов – один из тех, в кого Абаскаль упорно верит даже после неудачных матчей. Михаил проводит сезон-2022/2023 в статусе игрока обоймы, но не всегда оправдывает кредит доверия. Главная проблема Игнатова – он может выдать несколько крутых матчей, а затем погаснуть. Полузащитнику не хватает стабильности, чтобы вырасти в действительно классного игрока. А потенциал у 23-летнего россиянина есть. Не зря им интересовалась дортмундская «Боруссия».

Михаил Игнатов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Карраскаля можно назвать одним из лучших дриблёров РПЛ. Колумбиец совершает в среднем 2,5 удачной обводки за матч. Больше в чемпионате России только у Бернарда Бериши из «Ахмата» (2,7). Однако Карраскаль – ленивый футболист, не всегда выполняющий указания тренера. По этой причине весной колумбиец сел на скамейку и усиливает игру лишь с замены. Другой пример – Хесус Медина. Парагваец вместе с Карраскалем начинал сезон в качестве игрока атаки в схеме 3-4-3. Затем их места заняли Чалов и Обляков. Но Медина не потерялся: Федотов нашёл ему место на левой бровке. Хесус классно выглядит на новой позиции латераля. Вывод: характер – обязательная вещь для профессионального футболиста.

Итог: полузащита ЦСКА выглядит предпочтительнее, если рассматривать индивидуально. Да, чуть проседают показатели опорников, но они справляются со своими обязанностями. А игроки ЦСКА, действующие ближе к атаке, заметно выделяются на фоне красно-белых.

Нападающие

Удары в створ за игру: «Спартак» – 6,4, ЦСКА – 5,4;

дриблинг за игру: «Спартак» – 6,3, ЦСКА – 8,1;

заработанных фолов за игру: «Спартак» – 10,2, ЦСКА – 10;

голы: «Спартак» – 58, ЦСКА – 51;

ожидаемые голы: «Спартак» – 55, ЦСКА – 50;

процент действий в атакующей трети: «Спартак» – 30%, ЦСКА – 31%.

«Спартак» впереди ЦСКА по голам после 27 туров. Больше красно-белых в РПЛ забил лишь «Зенит» (70). ЦСКА действует чуть прагматичнее, но при этом и пропускает меньше. В составе обеих команд есть одни из лидеров гонки бомбардиров, а также яркие игроки нашего чемпионата.

«Спартак» – Квинси Промес: 24 матча, 18 голов, 7 голевых передач, средняя оценка – 7,83;

ЦСКА – Фёдор Чалов: 27 матчей, 17 голов, 4 голевые передачи, средняя оценка – 7,28.

Одни из лучших футболистов РПЛ. Промес и Чалов – украшение нашего чемпионата. Оба футболиста проводят лучшие сезоны с точки зрения результативности. Чалов ещё не забивал так много в РПЛ, а Промес – на своём пике по системе «гол+пас». Трудно переоценить мх важность для «Спартака» и ЦСКА. Да, по статистике и оценке Квинси круче, но нельзя назвать Чалова менее важным игроком.

Квинси Промес и Фёдор Чалов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак» – Александр Соболев: 25 матчей, 13 голов, 6 голевых передач, средняя оценка – 7,33;

ЦСКА – Антон Заболотный: 23 матча, 3 гола, 1 голевая передача, средняя оценка – 6,61.

Соболев – важнейший футболист для «Спартака». Александр сочетает в себе голевое чутьё, технику, умение подыграть, работоспособность и характер. Заболотный – пример игрока, получающего шансы за счёт трудолюбия. Антон начинал сезон в качестве запасного, но постепенно своей работой заслужил место в старте. Весной 2023 года Заболотный – важный человек в атаке. Статистика оставляет желать лучшего, но форвард ЦСКА заслуживает доверие тренера работоспособностью и дисциплинированностью. Но всё же Соболев смотрится намного круче.

Александр Соболев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Итог: атакующая линия «Спартака» превосходит армейскую. В ротации красно-белых также есть Кейта Бальде и Шамар Николсон, добавляющие альтернативные варианты в нападении. ЦСКА необходимо усиливать атаку летом, даже несмотря на прекрасную форму Чалова и высокую работоспособность Заболотного.

Подводя общий итог сравнительной характеристике составов «Спартака» и ЦСКА, можно прийти к выводу, что второе место армейцев – закономерно. Футболисты красно-синих чуточку сильнее спартаковцев, это доказывает и весенний рывок команды. Владимир Федотов проделал огромную работу на зимних сборах. Отметим, что армейцы вышли в Суперфинал Кубка России, а «Спартак» вылетел из розыгрыша на стадии полуфинала Пути регионов. Ещё один плюс в актив красно-синих.

Дерби – отдельная история вне сезона. Цифры могут дать контекст, но не более. Тяжело спрогнозировать матч, в котором на первый план часто выходят настрой и эмоции. К тому же матч с ЦСКА – последний шанс для «Спартака» зацепиться за серебро. Нас ждёт эпичная игра.

*В статье использованы статистические данные сайтов fbref.com, understat.com и whoscored.com