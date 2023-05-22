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«Пари НН» — «Сочи» — 4:0, обзор, 28-й тур РПЛ, видео голов, «Химки» вылетели, расклады на стыковые матчи, 22 мая 2023

«Химки» в РПЛ — всё. Юрана спасли блестящие голы-близнецы
Михаил Рождественский
«Пари НН» — «Сочи» — 4:0, обзор
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«Нижний» разнёс «Сочи» и продолжает бороться за выход из зоны стыков.

Вынесенный на понедельник матч между «Пари НН» и «Сочи» был интересен не только участникам игры. За встречей наверняка следили футболисты «Химок», которые уже не могли повлиять на свою судьбу и оказались в 90 минутах от вылета из РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига. 28-й тур
22 мая 2023, понедельник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
4 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Александров – 52'   2:0 Рыбчинский – 62'   3:0 Кротов – 86'   4:0 Каккоев – 90+3'
Удаления: нет / Дркушич – 70'

Первый тайм в Нижнем Новгороде сложно назвать ярким зрелищем. Первые минуты остались за хозяевами, но чем дальше, тем опаснее становились ответы «Сочи». Особенно выделялся Георгий Мелкадзе, но его, как это часто бывает, подводила реализация.

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А вот второй тайм полностью перевернул игру и ответил на все вопросы. Уже на 51-й минуте Виктор Александров сместился с левого фланга и запустил мяч в дальнюю девятку! Максимально неординарное событие, учитывая, что этот футболист играет в обороне и известен жёсткой игрой, а не красивыми ударами. Для Александрова этот гол стал вторым в нынешнем сезоне. И, возможно, наиболее ценным.

После гола «Сочи» дрогнул и вскоре получил второй. И этот гол — «близнец» предыдущего! Правда, теперь зарешал Дмитрий Рыбчинский, и сместился он не с левого, а с правого фланга. Для полузащитника этот мяч тоже стал вторым в сезоне. А вратарю Денису Адамову можно только посочувствовать — два одинаковых гола за 11 минут!

При счёте 2:0 уже появилось ощущение, что «Нижний» временно спасён, но окончательно интрига умерла ещё спустя восемь минут. Защитник Ванья Дркушич заработал вторую жёлтую карточку и досрочно отправился отдыхать. «Сочи» при таком раскладе был обречён на 20-минутные страдания.

В оставшейся части матча интрига была всего одна — сколько забьёт «Нижний». Команда Сергея Юрана откровенно куражилась и не собиралась останавливаться. В итоге пришёл и третий гол: на этот раз Вячеслав Кротов приблизился к штрафной и зарядил низом в ближний угол. У Адамова были шансы на спасение, но помешал небольшой рикошет от защитника.

А в самой концовке, когда уже истекло добавленное время, «Нижний» положил четвёртый. Никита Каккоев взлетел в воздух во время подачи и вонзил мяч головой в сетку.

Главный итог матча: «Химки» в РПЛ — всё. Подмосковная команда на фоне последних результатов была обречена на вылет и теперь покинет элиту гарантированно. А вот «Нижний» продолжает отчаянную борьбу за выход из зоны стыковых матчей. Команда Юрана осталась на 14-м месте, но теперь отстаёт от «Факела» всего на одно очко, а от «Крыльев Советов» — на три. Интригующую картину во многом прояснит следующий тур: «Нижний» сыграет в Москве со «Спартаком», а «Факел» и «Крылья» проведут очную встречу в Воронеже.

Борьба за второе место не менее интересная. Рассказываем, что происходит вверху таблицы:
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