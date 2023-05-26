«Бавария» была гегемоном Бундеслиги 10 лет. Помните, кто это время занимал вторые места?

Удивительно, но в этом сезоне из топ-5 лиг чемпионская интрига до последнего держится только в Германии. В Италии с чемпионом всё стало понятно уже давно, во Франции «ПСЖ», несмотря на не самый удачный отрезок весной, практически обеспечил себе золото, в Англии «Манчестер Сити» снёс «Арсенал» с первого места ещё в конце апреля, в Испании все вопросы заранее решила «Барса».

А в Германии дрогнула «Бавария». Которая 10 лет уверенно держала за собой первое место. Обладатель «серебряной салатницы» определится в самой концовке сезона. «Боруссия» или «Бавария» – решится уже в субботу, а пока мы предлагаем вам вспомнить, кто за 10 лет гегемонии мюнхенского клуба становился вторым.

Условия теста максимально просты: каждый вопрос = сезон. Указать нужно только ту команду, которая стала вице-чемпионом.