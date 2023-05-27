«Величайшая история сезона». Аллер победил рак и повёл «Боруссию» к титулу

Себастьен Аллер никогда не забудет этот год.

Прошлым летом за него боролись «Интер», «Милан», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». Топ-клубы хотели заполучить забивного форварда с разрывной статистикой — 34 гола в 42 матчах и повторение рекорда Криштиану Роналду в Лиге чемпионов – Аллер стал бы мощным усилением для любой команды. Но он выбрал «Боруссию», которой был очень нужен именно такой нападающий на замену после ухода Эрлингу Холанду.

Дортмундский клуб заплатил за него € 31 млн и был счастлив, что сделка состоялась. Аллер взял девятый номер (под ним раньше играл Холанд) и радовался не меньше.

«Мой первый день был очень хорошим – меня замечательно приняли, – сказал он после подписания контракта. – Не могу дождаться, чтобы начать тренироваться с командой».

Себастьен Аллер после подписания контракта с «Боруссией» Фото: bvb.de

Но спустя месяц стало известно, что сезон «Боруссия» начнёт без него. На сборах в Швейцарии Себастьен почувствовал себя плохо и отправился на исследования, которые диагностировали у него опухоль.

«Где-то пять недель я чувствовал странные ощущения в этой части моего тела: думал, что просто болит живот, как будто что-то с желудком, – вспоминал Аллер в интервью ВВС Sport. – «Всё в порядке», — подумал я в один из дней. Я не из тех, кто всегда ходит к врачу из-за боли. Принимаю несколько таблеток, боль проходит. Я пытался играть, тренировался. Потом у меня четыре дня были симптомы гриппа: было трудно дышать, я не мог закончить тренировку. В итоге я сказал своему доктору, что стоит провериться. Спустя 24 часа мы узнали, что у меня опухоль. Это был шок. Было ужасно осознавать, что я этим фактом причиню боль своей семье. Позвонил жене – она была на отдыхе с детьми. Конечно же, в тот же момент отпуск закончился. Позвонил брату и сестре, маме не стал – она не смогла бы перенести эту новость, скажи я ей по телефону».

Аллер сразу же уехал в Дортмунд на дополнительные обследования, которые выявили у него рак яичек. Ему прямо сообщили о диагнозе и сразу же предложили вариант лечения: операция, четыре курса химиотерапии, ещё одна операция. Приступили сразу же. По воспоминаниям Аллера, сложнее всего ему было справиться не с собственной болью, а с болью близких — настолько они за него переживали.

«Я не плакал. Нет. Сразу же подумал: «Я должен пройти через это сейчас. Давай сделаем это!» – рассказывал он в интервью Bild. – У меня не было другого варианта. Я сразу понял, что у меня нет выбора. Ты же не поможешь себе, если дойдёшь до депрессии, так что я говорил себе: «Сохраняй позитивный настрой, будь рядом с семьёй и друзьями. Ты не один. Пройди через это вместе с ними». Я никогда не думал о смерти».

Себастьен Аллер Фото: Фото из личного архива футболиста

Ещё Аллер переживал за клуб: его купили, чтобы усилить команду, а он выбыл, не успев даже дебютировать. Футболиста мучила неизвестность: было неясно, как долго продлится лечение, сколько времени ему понадобится на восстановление и сможет ли он вернуться на свой уровень.

Себастьен Аллер нападающий «Боруссии» Д «Я думал: «Они купили игрока, и через две недели я узнал, что не могу играть, не знаю, как долго. «Какая плохая сделка». Конечно, я хотел вернуться и воздать им за ту поддержку, которую они мне оказали. Это было действительно важно. Команда дала мне всё, хотя я не сделал для неё ещё ничего. Вторая операция немного усложнила задачу, но я знал, что вернусь».

«Боруссии» и правда было непросто – после новости о диагнозе Аллера клуб в срочном порядке подписал контракт с Антони Модестом, но он и близко не обладает той ударной силой и голевым чутьём, что ивуариец: к зиме у него было всего два забитых мяча. На перерыв на чемпионат мира «Боруссия» уходила на шестом месте, отставая от «Баварии» на девять очков.

Тем временем лечение Аллера шло быстро и оказалось эффективным – уже 20 декабря врачи сообщили ему, что опухоль ушла и рак отступил, поэтому он может вернуться к тренировкам. В январе футболист присоединился к команде на сборах и вышел на поле в товарищеском матче с «Фортуной», оформив хет-трик за семь минут – лучшего возвращения придумать было просто невозможно.

В конце января Аллер дебютировал в Бундеслиге – вышел в матче с «Аугсбургом» на 62-й минуте. В следующем туре с «Майнцем» его выпустили ровно в это же время, и он успел отдать голевую. Дебютный гол получился красивым: Аллер забил в матче с «Фрайбургом», который проходил в Международный день борьбы с раком. Во время празднования нападающий показал на бутсы – там была надпись «К чёрту рак». «Это был лучший день, который только можно представить», – сказал он после. Аллер также признал, что чувствует себя иначе: после операций и курсов химиотерапии его тело изменилось, и ему приходится привыкать к новым ощущениям. Но добавил: «Я знаю, что могу всё, но мне нужно время. Это тяжёлая работа, но она стоит таких моментов».

Бутсы Аллера в матче с «Фрайбургом» Фото: Lars Baron/Getty Images

«Мы ждали этого момента, когда подписали его летом, — сказал главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич о первом голе Аллера. – Мы надеялись, что он забьёт в своей первой игре летом, но после того, что случилось, всего, через что он прошёл, это особенный момент для него. И очень важный гол для нас — вы это чувствуете. Надеюсь, он сможет продолжить в том же духе».

Надежды Терзича оправдались – Аллер забил девять голов и сделал пять результативных передач в 18 играх Бундеслиги с тех пор, как вернулся. Он забивает каждые 127 минут — при том, что провёл лишь один полный матч. Возвращение Аллера стало очень важной деталью, которой не хватало «Боруссии» в этом сезоне: с января команда забила больше всех голов среди всех клубов топ-5 лиг (56) и набрала 45 очков, проиграв всего однажды и поднявшись с шестой строчки в таблице на первую. Сам Аллер забил восемь мячей с 25-го тура – никто в Бундеслиге не забивал больше.

«То, что он вернулся к нам, – настоящее чудо, – сказал Терзич на пресс-конференции перед последним матчем чемпионата с «Майнцем». – Это величайшая история сезона. Мы горды и рады, что Себ с нами на поле. Это не то, что можно принять как должное. Его воля, трудолюбие и положительная энергия привели его туда. Он не только забивает, но вы посмотрите, как он изменил нашу атакующую игру, как он выигрывает подборы, сохраняет мяч, что остальные парни могут двигаться вперёд, как он опасен в штрафной. Мы не принимаем это как должное. Если есть трудности, то надо думать, как решить проблемы. Мы создавали для него особые ситуации на тренировках, чтобы он смог адаптироваться к своим новым ощущениям. Мы очень рады, что он смог так выступить в последние недели. И он ещё не закончил. Он показал, что может быть нашим героем сезона».

Остался последний рывок – и тогда совместную историю «Боруссии» и Аллера можно будет назвать невероятным камбэком, похожим на чудо.