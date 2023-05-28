Кто был бы чемпионом Франции последние 10 лет, если бы не было денег «ПСЖ»

«ПСЖ» выиграл чемпионат Франции в 11-й раз в своей истории и в девятый при нынешних владельцах – компании Qatar Sports Investments. После того как катарцы залили Париж деньгами, чемпион в Лиге 1 почти не меняется. За последние 10 лет только двум командам удавалось совершить чудо и выиграть у «ПСЖ» борьбу за золото – «Монако» в 2017 году и «Лиллю» в 2021-м. Уже как-то и забылось, что до этого на протяжении пяти сезонов подряд обладателями трофея становились разные клубы – «Лион», «Бордо», «Марсель», «Лилль», «Монпелье». В нынешних обстоятельствах о такой конкуренции и мечтать бессмысленно.

Пока «ПСЖ» настолько доминирует во Франции, собирая топовых футболистов, в какой-то степени обесценивается труд игроков и тренеров команд, которые уступают парижанам в борьбе за золото. Помнят только чемпионов – вторые места забываются. А жаль. Останься у «ПСЖ» всё как раньше, те, кто проиграл Парижу «золотую» гонку, вошли бы в историю победителями. Давайте вспоминать, кого во Франции лишили титула катарские деньги.

«Марсель»-2013

В сезоне-2012/2013 вторым стал «Марсель» Эли Бопа. «Провансальцы» опередили на четыре очка «Лион», а от «ПСЖ» отстали на 12 очков. Команда была не самая яркая с точки зрения результативности. Забила лишь 42 гола – меньше 13 (!) других участников Лиги 1. Но с капитаном Стивом Манданда в воротах и парой Матьё Вальбуэна – Андре-Пьер Жиньяк в атаке тот «Марсель» здорово работал на результат и выгрызал победы.

Эли Боп Фото: Claudio Villa/Getty Images

«Монако»-2014

В следующем сезоне хорошо показал себя «Монако» Клаудио Раньери. Монегаски на девять очков улетели от занявшего третье место «Лилля». Но с парижанами, конечно, не смогли конкурировать: отстали на те же девять очков. Команда потерпела всего четыре поражения за сезон Лиги 1, причём ни разу не уступила «ПСЖ» (дважды сыграла вничью – 1:1). В составе «Монако» хватало классных игроков, например, лучшим ассистентом с 12 голевыми передачами стал Хамес Родригес.

«Лион»-2015

Если говорить о каком-то доминировании одного клуба во Франции до «ПСЖ», то последним был как раз «Лион». «Ткачи» брали золото семь лет подряд – с 2002-го по 2008-й. В сезоне-2014/2015 команда вернулась бы на трон, если бы не конкурент в лице богатого Парижа. В тот год «Лион» тренировал Убер Фурнье. Под его руководством «ткачи» обошли «Монако» на четыре очка. От «ПСЖ» отстали на восемь, хотя за три тура до конца разница между лидерами составляла всего три балла. «Лион», как и монегаски сезоном ранее, дважды сыграл вничью с чемпионом по 1:1. В атаке блистала связка Набиль Фекир – Александр Ляказетт.

«Лион»-2016

«Лион» мог выиграть два титула подряд – в 2016-м тоже. Правда, опередить «Монако» в борьбе за серебро удалось только по дополнительным показателям: обе команды набрали по 65 очков. А с «ПСЖ» в тот сезон даже побороться не получилось: реальный чемпион улетел на 31 очко. Интересно, что в декабре после серии неудачных результатов вице-чемпион Франции сменил тренера: вместо Фурнье был назначен Бруно Женезио. Ляказетт продолжал много забивать – положил 21 мяч. Играл за «Лион» и перешедший из «Динамо» Вальбуэна.

«Монако»-2018

Монегаски выдали невероятный сезон-2016/2017: отняли титул у «ПСЖ», дошли до полуфинала Лиги чемпионов. А вот на следующий год стали только вторыми, уступив парижанам 13 очков. При этом «Монако» вёл упорную борьбу до самого финиша с «Лионом», который команда Леонарду Жардима обошёл всего на два очка. Лучшим бомбардиром монегасков был Радамель Фалькао, в топ-3 по результативности входил нынешний нападающий «Спартака» Кейта Бальде (8+5 в 23 матчах). После того сезона в «Монако» перешёл Александр Головин.

Леонарду Жардим Фото: Thomas Starke/Bongarts/Getty Images

«Лилль»-2019

В 2019-м серебро праздновал «Лилль». Для «догов» оно было сродни чемпионству, хотя на самом деле команда Кристофа Галтье (к слову, нынешнего тренера парижан) сильно отстала от «ПСЖ» – на 16 очков. Зато «Лилль» в борьбе за второе место смог опередить на три очка «Лион». Во втором круге «доги» даже разгромили чемпиона на своём поле со счётом 5:1! Героем встречи стал лучший бомбардир «Лилля» в сезоне Николя Пепе, набравший 22+11 за 38 матчей Лиги 1. А за сейвы в команде Галтье отвечал голкипер Мик Меньян – с ним пропустили меньше всех (лишь 33 гола).

«Марсель»-2020

В сезоне-2019/2020 потенциально «золотую» команду построил в «Марселе» Андре Виллаш-Боаш. Под руководством экс-тренера «Зенита» провансальцы шли вторыми после 28 туров. От «ПСЖ» отставали на 12 очков, «Ренн» опережали на шесть. Чем закончился бы турнир, остаётся только гадать, так как в апреле решили досрочно завершить чемпионат Франции из-за пандемии коронавируса. Самым результативным игроком того «Марселя» был Димитри Пайет (9+4 в 22 матчах).

Андре Виллаш-Боаш Фото: Alex Caparros/Getty Images

«Марсель»-2022

В прошлом сезоне история повторилась: золото вернулось в Париж, а серебро уехало в Марсель. Провансальцы уступили 15 очков «ПСЖ», зато опередили «Монако» (на два очка) в борьбе за прямое попадание в Лигу чемпионов. Эту команду тренировал уже Хорхе Сампаоли, который как раз сменил Виллаш-Боаша. Пайет оставался лучшим снайпером и ассистентом «Марселя»: забил 12 голов и сделал 10 голевых передач в 31 матче Лиги 1. Димитри так и не суждено было выиграть золото Франции.

«Ланс»-2023

В этом сезоне второе место в чемпионате Франции занял «Ланс». Команду Франка Эза точно не ждали в зоне Лиги чемпионов, но «кроваво-золотые» сумели создать подобие интриги в чемпионской гонке (за несколько туров до финиша отставали от «ПСЖ» всего на шесть очков) и пропустили меньше всех в Лиге 1. В первом круге даже победили дома парижан со счётом 3:1. Лучший бомбардир «Ланса» Луа Опенда, забивший 19 голов, и капитан Секо Фофана номинированы на звание лучшего игрока чемпионата Франции.