Головин снова пролетел мимо Лиги чемпионов. Его команда не сыграет даже в квалификации

«Монако» провёл выездной матч 36-го тура Лиги 1 с «Лионом». Команда Александра Головина ещё сохраняла математические шансы на Лигу чемпионов, но в случае потери уже точно не поднялась бы выше четвёртой строчки в таблице.

Начало матча получилось очень бодрым. Прошло всего 15 секунд, как арбитр указал на «точку». Вратарь «Лиона» Антони Лопеш сбил Виссама Бен-Йеддера, который ворвался в штрафную площадь хозяев. К мячу подошёл сам пострадавший и пробил точно в правый от себя угол, а вратарь прыгнул в противоположный. К слову, Бен-Йеддер прервал безголевую серию из пяти матчей. Он по-прежнему лидирует в списке лучших снайперов «Монако» (18 мячей).

Такое неудачное начало нисколько не подкосило «Лион». Хозяева до перерыва чаще владели мячом и создали несколько опасных моментов. Где-то «Монако» спас вратарь Александр Нюбель, где-то игрокам «Лиона» не хватало точности. А в одном из эпизодов защитник «Монако» Вандерсон в самый последний момент выбил мяч из-под ног соперника.

Головин в первом тайме в основном нарушал правила. Сначала завалил в центре поле Саэля Кумбеди, а на 31-й минуте опоздал и грубо влетел в Николаса Тальяфико. Арбитр наградил россиянина жёлтой карточкой, и тот даже не спорил с таким решением Бенуа Мийо.

«Лион» отыгрался в концовке первого тайма. Брэдли Баркола удрал от Каю Энрике и прострелил на Александра Ляказетта. Защитники не удержали нападающего, а тот в касание направил мяч под Нюбелем. Ляказетт оформил 26-й гол в сезоне и догнал в списке лучших бомбардиров Лиги 1 нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Александр Ляказетт (в центре) оформил 26-й гол в сезоне Фото: Zuma/TASS

Головин напомнил о себе в начале второй половины, но хлёсткий удар россиянина отразил Лопеш. Справедливости ради стоит сказать, что Александр пробил не в самый угол, чем оставил вратарю шанс на спасение. А вот «Лион» свой момент использовал. По всей видимости, в Райана Шерки вселился сам Зинедин Зидан. Футболист «Лиона» технично убрал защитника при помощи «марсельской рулетки», но с его ударом справился Нюбель. Правда, на добивании первым оказался Максанс Какере, который переправил мяч в ворота.

Кстати, Шерки тоже добился успеха, но сделал это через 20 минут. Он легко ушёл от Энрике и пальнул в дальний угол — мяч рикошетом от штанги влетел в стеку. По сути, этот гол окончательно «прибил» монегасков. «Монако» остаётся на четвёртом месте, но отставание от «Марселя» составляет семь очков. Отыграть такой отрыв за два матча невозможно, поэтому в следующем сезоне монегаски не сыграют в Лиге чемпионов. К сожалению, в следующем сезоне мы не увидим Головина в самом престижном клубном турнире Европы. Если он, конечно, не сменит клуб.