Ибрагимов из «Ман Сити» бросил соперника на прогиб! Видео стало вирусным в соцсетях

Несколько дней назад в соцсетях Мухаммада Ибрагимова – игрока академии «Манчестер Сити» – появился интересный ролик. На нём игра двух детских команд. Казалось, ничего необычного. Но потом мы видим, как в футболиста «Сити» с двух ног летит соперник. Ибрагимов не сдержался и оттолкнул его. Тот набросился в ответ. Ещё пару секунд — и футболист «Сити» берёт обидчика на прогиб. А подпись к видео: «Он правда достал меня».
Кто такой Мухаммад Ибрагимов?
Семья Ибрагимовых из Дагестана. Около пяти лет назад четыре сына вместе с родителями переехали из небольшого города Буйнакск (41 км от Махачкалы) в Великобританию. Там все они запустили профессиональную карьеру. Старший брат – Ибрагим – боец ММА.
Дальше – Амир и Гази Ибрагимовы, это футболисты академии «Манчестер Юнайтед». Наиболее известен именно Амир – он капитан команды U15, уже сыграл за юношескую сборную Англии, а клуб очень верит в него как в будущую звезду.
Амир Ибрагимов в «Манчестер Юнайтед»
Фото: Из личного архива Амира Ибрагимова
Мухаммад (в команде его называют просто Мо) – младший из всех братьев. Ему 11 лет, но он выступает за другой клуб – «Манчестер Сити». И тоже играет в атаке. Он уже добился неплохих результатов – вместе с командой выиграл национальный кубок в прошлом году – главный детско-юношеский трофей страны. В этом же году тоже были успехи – команда выигрывала чемпионат города.
И это наверняка не последний успех.
Как отреагировали в соцсетях на действия Ибрагимова-младшего?
В основном с юмором. Старший брат Ибрагим Ибрагимов прислал улыбающийся смайлик. Шуткой отреагировал даже один из неофициальных аккаунтов академии «Манчестер Юнайтед», отметив, что проучить грязных игроков не бывает лишним. Но нашлись люди и с другой точкой зрения: «Брат, ты должен контролировать свой гнев» – написал один из пользователей. «Я люблю смотреть бои, но показывать их на поле – не лучшее решение» – добавил другой.
Мухаммад Ибрагимов
Фото: Из личного архива Мухаммада Ибрагимова
Кто-то сравнил парня с рестлером Рэнди Ортоном, который любил использовать этот приём. По большей части к видео относятся с юмором и без негатива. Видимо, понимают – на детском уровне может случиться всякое.
- 29 мая 2023
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