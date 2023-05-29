Ибрагимов из «Ман Сити» бросил соперника на прогиб! Видео стало вирусным в соцсетях

Несколько дней назад в соцсетях Мухаммада Ибрагимова – игрока академии «Манчестер Сити» – появился интересный ролик. На нём игра двух детских команд. Казалось, ничего необычного. Но потом мы видим, как в футболиста «Сити» с двух ног летит соперник. Ибрагимов не сдержался и оттолкнул его. Тот набросился в ответ. Ещё пару секунд — и футболист «Сити» берёт обидчика на прогиб. А подпись к видео: «Он правда достал меня».

Кто такой Мухаммад Ибрагимов?

Семья Ибрагимовых из Дагестана. Около пяти лет назад четыре сына вместе с родителями переехали из небольшого города Буйнакск (41 км от Махачкалы) в Великобританию. Там все они запустили профессиональную карьеру. Старший брат – Ибрагим – боец ММА.

Дальше – Амир и Гази Ибрагимовы, это футболисты академии «Манчестер Юнайтед». Наиболее известен именно Амир – он капитан команды U15, уже сыграл за юношескую сборную Англии, а клуб очень верит в него как в будущую звезду.

Амир Ибрагимов в «Манчестер Юнайтед» Фото: Из личного архива Амира Ибрагимова

Мухаммад (в команде его называют просто Мо) – младший из всех братьев. Ему 11 лет, но он выступает за другой клуб – «Манчестер Сити». И тоже играет в атаке. Он уже добился неплохих результатов – вместе с командой выиграл национальный кубок в прошлом году – главный детско-юношеский трофей страны. В этом же году тоже были успехи – команда выигрывала чемпионат города.

И это наверняка не последний успех.

Как отреагировали в соцсетях на действия Ибрагимова-младшего?

В основном с юмором. Старший брат Ибрагим Ибрагимов прислал улыбающийся смайлик. Шуткой отреагировал даже один из неофициальных аккаунтов академии «Манчестер Юнайтед», отметив, что проучить грязных игроков не бывает лишним. Но нашлись люди и с другой точкой зрения: «Брат, ты должен контролировать свой гнев» – написал один из пользователей. «Я люблю смотреть бои, но показывать их на поле – не лучшее решение» – добавил другой.

Мухаммад Ибрагимов Фото: Из личного архива Мухаммада Ибрагимова

Кто-то сравнил парня с рестлером Рэнди Ортоном, который любил использовать этот приём. По большей части к видео относятся с юмором и без негатива. Видимо, понимают – на детском уровне может случиться всякое.