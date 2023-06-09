Стамбул переключился с выборов на футбол. А на стадионе указали, что «Сити» выиграет ЛЧ

Стамбул переключился. Ещё недавно здесь все жили выборами. Действующий президент Эрдоган с трудом удержался – 52% на 48% голосов во 2-м туре.

Теперь в столице другое противостояние – футбольное. Хотя иногда ещё встречаются предвыборные граффити и плакаты, но чаще — логотипы «Интера» и «Сити». Причём уже в аэропорту при выходе из самолёта ты видишь кучу рекламы с логотипом Лиги чемпионов. Официальные партнёры турнира максимально используют все возможные ресурсы и площадки.

В официальном фан-шопе указано, что предпочтительнее расплачиваться карточкой именно той платёжной системы, которая официально сотрудничает с Лигой чемпионов. Понятно, что обладатели российских банковских карт могут расплатиться только наличными. Но хоть так.

Магазин для болельщиков Фото: Григорий Телингатер, «Чемпионат»

Цены в фаншопе такие: брелоки – 450 лир (1575 рублей), шарф с логотипами двух клубов – 700 лир (2450 рублей), майки и кепки – по 950 лир (3325 рублей). Ну а 1200 лир (4200 рублей) стоит футболка с надписью «Сити» – победитель Лиги чемпионов, но её можно будет купить только после финала в случае победы англичан. То же самое с чемпионской майкой «Интера».

Интересно, таких футболок заготовили одинаковое количество или больше с изображением «Сити»? Тут, кстати, вопрос не только в том, чья победа более вероятна, но и в том, фанатов какой команды приехало больше. Судя по движухе на центральной площади Таксим и на главной туристической улице Истикляль – более массовый выезд получается у англичан.

Указатели с информацией, как добраться до стадиона Фото: Григорий Телингатер, «Чемпионат»

Словно именно под них в метро сделали вывески. Ни одной на итальянском, но куча указателей на английском «STADIUM». Запутаться невозможно даже в непростом стамбульском метро. На этом кадре на самом деле не четыре, а пять таких вывесок. Просто одну справа плохо видно. А есть ещё шестая на полу за турникетами.

По приезде на стадион первым делом обращаешь внимание на его размеры. Если трибуны за воротами скромные, то центральные – просто гигантские. А ещё разные по количеству ярусов и дизайну крыши. Кстати, тоже весьма внушительной по размеру, как и многое в Турции – мосты, мечети, порции еды.

Стадион «Ататюрк Олимпьят» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Предматчевые тренировки и пресс-конференции команд прошли весьма расслабленно. Футболисты «Интера», словно дети, радостно бегали от поливалок, которые вылезали из газона. А Де Брёйне шутил в интервью, что у него не было с Холандом любви с первого взгляда и вообще он предпочитает свою жену.

Во время разминки на мониторах показали тестовую версию того, как закончится игра. По версии организаторов, матч получится огненным – 2:2 и победа «Сити» по пенальти – 5:4. При этом Диаш и Ачерби получат по красной карточке.

Стадион «Ататюрк Олимпьят» Фото: Григорий Телингатер, «Чемпионат»

Уже уходя со стадиона, один из волонтёров настойчиво призывал журналистов приходить как можно раньше. Как именно будут работать метро и автобусы, он ответить не смог, но продолжал повторять о необходимости прийти заранее на финал. Год назад в Париже огромное количество болельщиков не смогли попасть на стадион вовремя (да и вообще попасть). Кажется, в Стамбуле опасаются чего-то подобного.