В «Сити» и «Интере» только один человек брал ЛЧ! Целых 18 лет назад в великом финале

«Ман Сити» и «Интер» – два элитных европейских клуба с общей стоимостью составов в € 1,5 млрд. Англичане скупают лучших, итальянцы стараются не переплачивать. Обе стратегии позволяют периодически доходить до поздних стадий еврокубков. Сейчас гранды сыграют в финале Лиги чемпионов, но парадокс в том, что в их составах есть только один обладатель главного еврокубка. И эта фамилия вас точно удивит!

Знакомьтесь, если не знали – Скотт Карсон – 37-летний вратарь «Сити», который выигрывал ЛЧ ещё в позапрошлом десятилетии.

Скотт Карсон после подписания нового контракта с «МС» Фото: mancity.com

Карсон был третьим вратарём «Ливерпуля»: сыграл один матч и увидел то самое стамбульское чудо

Скотт – воспитанник «Лидса» В 2002-м выпустился из академии и сразу попал в ротацию главной команды. В 2003-м юноша дебютировал в АПЛ. Ему было всего 18, но Пол Робинсон словил красную по ходу матча с «Мидлсбро», и у тренера не было выбора. До конца сезона Карсон сыграл ещё дважды – с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» и с «Челси». Отзывы оказались позитивными. Моментально парень стал одним из самых перспективных вратарей лиги.

Робинсон покинул «Лидс» летом. Ожидалось, что Карсон станет основным на следующий сезон. Но клуб подписал более опытного Нила Салливана с опытом игры за «Тоттенхэм» и «Челси». В клубе посчитали, что при нём Скотт будет расти, но делал он это, сидя на скамейке. Прошёл сезон почти без матчей, и в клуб прилетело очень неплохое предложение от «Ливерпуля» – £ 750 тысяч за 19-летнего вратаря.

В новом клубе были уверены: Карсон – гладкая замена Ежи Дудеку. Требовалась всего лишь пара сезонов рядом. Поэтому англичанина сразу привлекли к работе с основой, но первые полгода он провёл на скамейке. А шанс получил в начале 2005-го. «Ливерпуль» не очень удачно начал год (три поражения в четырёх матчах), поэтому Бенитес затеял ротацию: Дудек присел, второй вратарь Крис Кирклэнд был травмирован (он, кстати, заменял Ежи в нескольких матчах осенью), поэтому место в основе получил молодой Карсон. Сначала сыграл с «Ньюкаслом» в марте (0:1), а потом дважды в апреле — с «Болтоном» (1:0) и «Ман Сити» (0:1). Но самое важное – матч 1/4 финала ЛЧ с «Ювентусом». Рафа рискнул – поставил в рамку юношу и не прогадал. «Ливерпуль» победил 2:1, хотя в атаке соперника действовали Дель Пьеро, Трезеге, Недвед и Ибрагимович.

Скотт Карсон в матче 2005 года «Ливерпуль» — «Ювентус» Фото: Michael Steele/Getty Image

Потом Дудек всё же пришёл в себя и вернулся в основу. Поляк сыграл и в финале Лиги чемпионов – в том самом с «Миланом», когда «Ливерпуль» сделал невероятный камбэк после 0:3. Карсон смотрел за игрой со скамейки, потому что Кирклэнд так и не восстановился после травмы. А после окончания матча получил медаль победителя.

Забавно, что Карсон хотел отдать памятную железку как раз Кирклэнду, который играл осенью и внёс явно более значительный вклад в успех. Но коллега отказался принимать награду.

«Когда мы получили медали, я попытался отдать свою Крису. Он играл на групповом этапе, поэтому заслуживал награду больше. Но Крис действительно хороший парень, он сказал: «Нет. Ты был на скамейке запасных в финале и тоже сыграл свою роль». Я рад, что у меня есть медаль, но главная награда в том, что просто стал свидетелем той ночи», – сказал Карсон Guardian.

После «Ливерпуля» Карсон играл в середняках. Но сейчас он душа «Сити»

Британец так и не стал основным в «Ливерпуле» и поехал по арендам – «Шеффилд Уэнсдей», «Чарльтон», «Астон Вилла». Постоянно возвращался, но место первого номера ему никто не гарантировал. Итог – за € 4 млн его выкупил «Вест Бромвич». Карсон сказал, что ему надоело кочевать и он хочет остаться в одном клубе на долгий срок. Там вратарь задержался на три сезона и почти всё время играл в основе. Однако в 2011-м «Вест Бромвич» получил предложение из Турции и продал футболиста в «Бурсаспор».

Потом были «Уиган» и «Дерби Каунти», а летом 2019-го «Ман Сити» озаботился поиском третьего голкипера. После Эдерсона и Браво. Вспомнили про Карсона и арендовали его у «Дерби Каунти». Естественно, Скотт в основном тренировался, клуб продлил аренду ещё на сезон, а в мае 2021-го Карсон впервые за почти 10 лет сыграл в АПЛ, пропустив четыре от «Ньюкасла».

Скотт Карсон в «Манчестер Сити» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Ещё через год Скотт переписал историю Лиги чемпионов. Гвардиоле стало скучно во втором матче со «Спортингом», ведь первый его команда выиграла 5:0. И на последние 15 минут он выпустил 36-летнего англичанина. Карсон сыграл в турнире спустя 16 лет и 334 дня с момента дебюта с «Ювентусом». Это самая большая лигочемпионская пауза в истории!

А вообще, Карсон – душка. Перед стартом нынешнего сезона он подписал полноценный контракт с «Сити», а партнёры по команды были в восторге: Грилиш вообще назвал это событие «лучшей новостью в истории». Скотт в хороших отношениях со всеми игроками и как может помогает Эдерсону и Штефану Ортеге. В заявку на матчи АПЛ он попадает редко, зато всегда с командой в Лиге чемпионов. Талисман!

С момента первой стамбульской ночи прошло 18 лет. Есть хороший повод повторить тот успех. Пусть и снова находясь на скамейке запасных.