В Сафонове есть сомнения перед финалом Кубка России. Надо ли ставить его на матч с ЦСКА?

Перед финалом Кубка России с ЦСКА у сербского тренера «Краснодара» Владимира Ивича появилась неожиданная дилемма при выборе состава. Кого поставить в ворота на главный матч в сезоне, а возможно, и во всей истории краснодарского клуба – Матвея Сафонова или Станислава Агкацева? Если ещё недавно мы подавали бы кубковый финал через противостояние двух лучших голкиперов страны (Сафонова и армейца Игоря Акинфеева), то теперь вынуждены задаваться вопросом о роли первого номера сборной России в клубной команде.

После матча с «Зенитом» (2:2) в Санкт-Петербурге, когда ошибка Сафонова на выходе стоила «быкам» победы, Матвей присел на две игры в запас. Пропустил 28-й и 29-й туры РПЛ. В этих встречах Агкацев сыграл «на ноль» с «Ростовом» (3:0) и ЦСКА (0:0). Запомнился несколькими красивыми сейвами. Сам Ивич так объяснял отсутствие Сафонова в основе:

«Мы запланировали определённую программу, что последние две-три игры сезона проведёт Агкацев. Не придумали это только что, а спланировали. Поскольку Агкацев сыграл только один матч – с «Локомотивом», когда Сафонов болел. Нужно дать игроку время и возможность показать себя. Но Сафонов остается нашим первым номером… Движемся к финалу Кубка России, думаем от матча к матчу».

Действительно, Сафонов вернулся в стартовый состав в 30-м туре РПЛ, то есть в последней игре перед кубковым финалом. Пропустил два мяча от «Ахмата» в Грозном, причём второй «привёз» сам, вероятно, вообразив себя Зиданом. Но первое касание у Зизу всё же было получше.

Этот гол породил сомнения в тренерской душе. На кону трофей, а значит, на поле «Лужников» Ивич должен выпустить сильнейших. Что там, кстати, со статистикой у Сафонова и Агкацева?

Матвей в нынешнем сезоне РПЛ и Кубка России сыграл 36 матчей, в которых пропустил 52 мяча. Это 1,44 гола в среднем за игру. При этом Сафонов выдал 11 «сухарей». У Агкацева семь матчей в РПЛ и Кубке России и пять пропущенных мячей. Это 0,71 гола за игру. Он выдал четыре «сухаря».

Казалось бы, статистика запасного голкипера привлекательнее. Однако есть и другой, не менее важный показатель – процент отражённых ударов в створ ворот. Если не брать восемь голов, пропущенных с пенальти, то у Сафонова 134 отбитых мяча после 178 ударов. Это 75,2% парированных ударов. Станислав же отразил 15 из 20 ударов, то есть те же 75%.

Матвей Сафонов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё один ценнейший для Ивича показатель при определении первого номера на финал – качество передач. Недавно Агкацев рассказывал об изменениях, которые произошли после прихода серба. Тренер просит голкиперов много играть ногами, в том числе разыгрывать мяч от своей штрафной.

По данным сайта Sofascore.com, Сафонов в завершившемся сезоне РПЛ делал в среднем за 90 минут игры 39 передач, а Агкацев – 43. При этом точность передач Сафонова составляла 74%, а длинных передач – 49%. У Агкацева точность передач была пониже – 61%, включая и длинные – 39%.

Осенью 2022-го у Сафонова уже был такой же неудачный отрезок, как и на финише чемпионата. Первый номер «Краснодара» и сборной России допускал результативные ошибки в матчах с «Ростовом», «Ахматом» и «Факелом». Тем не менее после этого смог перезагрузиться и заиграть на своём уровне. В плей-офф Кубка России «быки»» с Матвеем в воротах выигрывали серии пенальти у «Ростова», «Крыльев Советов» и «Акрона». Заслуга Сафонова в том, что «Краснодар» дотянул до кубкового финала, очень велика.

Несмотря на ошибки Сафонова, сильно удивит, если в финале Кубка России сыграет не он, а Агкацев. Всё же Матвей – капитан «Краснодара», вратарь с серьёзным опытом игры за сборную и в еврокубках. Он умеет собираться на большие матчи, что доказывал, например, в отборочном цикле ЧМ-2022, где претензий к нему у Валерия Карпина и Виталия Кафанова не могло быть никаких. В том числе в решающей игре в Хорватии.

Агкацев же голкипер без подтверждённого уровня с точки зрения выступлений в подобных матчах. У Станислава пока всего восемь игр в РПЛ и одна в Лиге Европы. Сейчас невозможно утверждать, что Агкацев справится с давлением финала лучше Сафонова и сыграет надёжнее.

Кстати, девять лет назад в первом в истории «Краснодара» финале Кубка России всё решила как раз серия пенальти, проигранная «Ростову».