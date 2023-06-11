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ЦСКА — «Краснодар», финал Кубка России: кто должен сыграть в воротах краснодарцев — Сафонов или Агкацев, статистика

В Сафонове есть сомнения перед финалом Кубка России. Надо ли ставить его на матч с ЦСКА?
Анатолий Романов
Кто должен сыграть в воротах краснодарцев
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У первого номера сборной появился солидный конкурент в клубе — Агкацев.

Перед финалом Кубка России с ЦСКА у сербского тренера «Краснодара» Владимира Ивича появилась неожиданная дилемма при выборе состава. Кого поставить в ворота на главный матч в сезоне, а возможно, и во всей истории краснодарского клуба – Матвея Сафонова или Станислава Агкацева? Если ещё недавно мы подавали бы кубковый финал через противостояние двух лучших голкиперов страны (Сафонова и армейца Игоря Акинфеева), то теперь вынуждены задаваться вопросом о роли первого номера сборной России в клубной команде.

Одна из свежих ошибок вратаря сборной России — ужасный «привоз» в Грозном:
Сафонов попытался убрать нападающего финтом. И нелепо подставил «Краснодар». Видео
Сафонов попытался убрать нападающего финтом. И нелепо подставил «Краснодар». Видео

После матча с «Зенитом» (2:2) в Санкт-Петербурге, когда ошибка Сафонова на выходе стоила «быкам» победы, Матвей присел на две игры в запас. Пропустил 28-й и 29-й туры РПЛ. В этих встречах Агкацев сыграл «на ноль» с «Ростовом» (3:0) и ЦСКА (0:0). Запомнился несколькими красивыми сейвами. Сам Ивич так объяснял отсутствие Сафонова в основе:

«Мы запланировали определённую программу, что последние две-три игры сезона проведёт Агкацев. Не придумали это только что, а спланировали. Поскольку Агкацев сыграл только один матч – с «Локомотивом», когда Сафонов болел. Нужно дать игроку время и возможность показать себя. Но Сафонов остается нашим первым номером… Движемся к финалу Кубка России, думаем от матча к матчу».

Действительно, Сафонов вернулся в стартовый состав в 30-м туре РПЛ, то есть в последней игре перед кубковым финалом. Пропустил два мяча от «Ахмата» в Грозном, причём второй «привёз» сам, вероятно, вообразив себя Зиданом. Но первое касание у Зизу всё же было получше.

Этот гол породил сомнения в тренерской душе. На кону трофей, а значит, на поле «Лужников» Ивич должен выпустить сильнейших. Что там, кстати, со статистикой у Сафонова и Агкацева?

Матвей в нынешнем сезоне РПЛ и Кубка России сыграл 36 матчей, в которых пропустил 52 мяча. Это 1,44 гола в среднем за игру. При этом Сафонов выдал 11 «сухарей». У Агкацева семь матчей в РПЛ и Кубке России и пять пропущенных мячей. Это 0,71 гола за игру. Он выдал четыре «сухаря».

Казалось бы, статистика запасного голкипера привлекательнее. Однако есть и другой, не менее важный показатель – процент отражённых ударов в створ ворот. Если не брать восемь голов, пропущенных с пенальти, то у Сафонова 134 отбитых мяча после 178 ударов. Это 75,2% парированных ударов. Станислав же отразил 15 из 20 ударов, то есть те же 75%.

Матвей Сафонов

Матвей Сафонов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё один ценнейший для Ивича показатель при определении первого номера на финал – качество передач. Недавно Агкацев рассказывал об изменениях, которые произошли после прихода серба. Тренер просит голкиперов много играть ногами, в том числе разыгрывать мяч от своей штрафной.

По данным сайта Sofascore.com, Сафонов в завершившемся сезоне РПЛ делал в среднем за 90 минут игры 39 передач, а Агкацев – 43. При этом точность передач Сафонова составляла 74%, а длинных передач – 49%. У Агкацева точность передач была пониже – 61%, включая и длинные – 39%.

Осенью 2022-го у Сафонова уже был такой же неудачный отрезок, как и на финише чемпионата. Первый номер «Краснодара» и сборной России допускал результативные ошибки в матчах с «Ростовом», «Ахматом» и «Факелом». Тем не менее после этого смог перезагрузиться и заиграть на своём уровне. В плей-офф Кубка России «быки»» с Матвеем в воротах выигрывали серии пенальти у «Ростова», «Крыльев Советов» и «Акрона». Заслуга Сафонова в том, что «Краснодар» дотянул до кубкового финала, очень велика.

Как Сафонов ошибался в первой части сезона РПЛ:
Первый номер сборной России рискует потерять свой статус. Такие ошибки Карпин не простит?
Первый номер сборной России рискует потерять свой статус. Такие ошибки Карпин не простит?

Несмотря на ошибки Сафонова, сильно удивит, если в финале Кубка России сыграет не он, а Агкацев. Всё же Матвей – капитан «Краснодара», вратарь с серьёзным опытом игры за сборную и в еврокубках. Он умеет собираться на большие матчи, что доказывал, например, в отборочном цикле ЧМ-2022, где претензий к нему у Валерия Карпина и Виталия Кафанова не могло быть никаких. В том числе в решающей игре в Хорватии.

Агкацев же голкипер без подтверждённого уровня с точки зрения выступлений в подобных матчах. У Станислава пока всего восемь игр в РПЛ и одна в Лиге Европы. Сейчас невозможно утверждать, что Агкацев справится с давлением финала лучше Сафонова и сыграет надёжнее.

Кстати, девять лет назад в первом в истории «Краснодара» финале Кубка России всё решила как раз серия пенальти, проигранная «Ростову».

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