«У Айртона большое будущее в сборной Бразилии». За экс-спартаковца готовы отдать € 30 млн!

Бывший защитник «Спартака» Айртон может вернуться в Европу спустя год с небольшим после отъезда из России. Но уже совсем за другие деньги. Если московский клуб покупал бразильца в январе 2019 года у «Флуминенсе» за € 7 млн, то теперь стоимость трансфера должна увеличиться в несколько раз – до € 30 млн! Именно эту сумму, по информации Calciomercato, готовы потратить «Ювентус» и лондонский «Арсенал» на приобретение экс-спартаковца. Согласно источнику, «Ювентус» видит в Айртоне замену Алексу Сандро, а «канониры» – альтернативу Александру Зинченко.

Весной этого года выступающий за «Фламенго» Айртон неожиданно стал лучшим бомбардиром в истории обновлённой «Мараканы». В левом защитнике внезапно пробудился дар снайпера. Рекорд он установил, забив уже в 1-м туре чемпионата Бразилии сезона-2023. Это был победный мяч в ворота «Куритибы». Причём очень красивый. Айртон подобрал мяч метрах в 25 от ворот соперника и пробил в дальний верхний угол. Бесполезный прыжок вратаря только добавил яркости эпизоду.

Но на этом подвиги Айртона-бомбардира не закончились. У бразильца уже три гола в 10 матчах Серии А. Во встрече с «Крузейру» (1:1) на «Маракане» он спас свою команду от поражения. В качестве ассистента Айртона выступил Габигол, который пяткой в борьбе подправил летевший мяч на дальнюю штангу, где левый защитник здорово сыграл на опережение и точно пробил в касание. А в начале июня экс-спартаковец выдал прекрасный матч на выезде с «Васко да Гама» (4:1). Айртон поучаствовал в третьем голе «Фламенго» и стал автором четвёртого. В контратаке быстроногий защитник успел к мячу раньше соперника, несмотря на то что тот имел преимущество в пару-тройку метров, выскочил один на один, обыграл вратаря и нанёс удар с правой ноги.

По статистике InStat, Айртон в этом сезоне чемпионата Бразилии – лидер «Фламенго» по отборам мяча (25), второй по количеству единоборств (150, из них 51% выигранных) успешным обводкам (24 за 32 попытки обыгрыша), а также заработанным на себе фолам (16) и даже входит в топ-4 по ударам в створ (6).

В 25 лет Айртон находится на пике карьеры. Он созрел как игрок и готов сделать широкий шаг вперёд. Очевидно, сегодня во «Фламенго» не просто довольны, а счастливы, что выкупили защитника у «Спартака» после аренды за € 7 млн. Айртона заметили тренеры национальной команды – он впервые в карьере получил вызов в главную сборную Бразилии. Прежде Айртон выступал только за молодёжку «селесао».

В ближайших товарищеских встречах с Гвинеей в Барселоне (17 июня) и Сенегалом в Лиссабоне (20 июня) левый бек должен дебютировать в первой сборной. Разумеется, это только поспособствует увеличению трансферной стоимости Айртона.

«Он лучший игрок в команде по своим показателям, – сказал про Айртона главный тренер «Фламенго» Хорхе Сампаоли. – И он всё ещё молодой игрок, у которого большое будущее. Не только во «Фламенго», но и в сборной Бразилии. Я надеюсь, что он продолжит прогрессировать такими же темпами».

Экс-спартаковец Айртон во «Фламенго» Фото: Michael Steele/Getty Images

Вообще, сегодняшняя сборная Бразилии – это смесь зрелости и молодости, опыта и «голода». Исполняющий обязанности главного тренера «селесао» Рамон Менезес пригласил на товарищеские матчи с Гвинеей и Сенегалом как участников ЧМ-2022, так и футболистов, которым ещё нужно доказывать своё право выступать за национальную команду. Помимо Айртона, в составе есть несколько игроков с нулём матчей за первую сборную. Это Роберт Ренан и Малком из «Зенита», защитник «Монако» Вандерсон, полузащитники Жоэлинтон из «Ньюкасла» и Андре из «Флуминенсе».

Возможно, у Айртона будет только один шанс в сборной Бразилии. И тот, кто сменит Менезеса (бразильцы по-прежнему пытаются договориться с Карло Анчелотти), сделает выводы о соответствии защитника национальной команде по июньским спаррингам. Экс-спартаковцу нельзя упускать такую возможность. Сам Айртон, узнав о попадании в состав «селесао», оставил эмоциональный пост в соцсетях:

«Нет слов, чтобы описать этот момент. Я просто должен благодарить бога за всё, что происходит в моей жизни. Спасибо всем, кто доверяет моей работе и болеет за меня. Знайте, что я сделаю всё возможное, чтобы прославлять эту футболку. Никогда не отказывайтесь от своей мечты!»

Приятно, что чемпионат России помогает раскручивать карьеры игроков топовых сборных.