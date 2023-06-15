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Лига наций УЕФА. Испания — Италия. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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Новые футболисты в сборных Испании и Италии: Райя, Субименди, Хоселу, Нико Уильямс, Фраттези, Цаканьи, Ретеги, Ньонто

Испания и Италия уже рубились за трофей Лиги наций. Но сборные с тех пор не узнать!
Никита Паглазов
Новые футболисты в сборных Испании и Италии
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Несмотря на обновление, средний возраст команд всё равно выше, чем у России.

Сборные Испании и Италии сыграют в полуфинале Лиги наций. Менее двух лет назад они уже встречались на этой стадии турнира. Тогда сильнее оказались испанцы – 2:1. А в финале они уступили Франции. Италия же во встрече за третье место обыграла Бельгию. Также в 2021-м итальянцы и испанцы встречались в полуфинале Евро. В серии пенальти победу одержали будущие чемпионы — 1:1, 4:2 пен. С момента последней встречи Испании и Италии прошло более полутора лет. Как за это время изменились составы? И какие лидеры появились?

Лига наций УЕФА. Лига A. 1/2 финала
15 июня 2023, четверг. 21:45 МСК
Испания
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, какие футболисты появлялись в составах Испании и Италии в последнем очном матче.

Испания: Симон, Алонсо – Пау Торрес – Лапорт – Аспиликуэта, Бускетс – Гави – Коке, Оярсабаль – Сарабия – Ферран Торрес. На замену выходили Пино, Мерино, Хиль и Роберто.

Италия: Доннарумма, Эмерсон – Бастони – Бонуччи – Ди Лоренцо, Жоржиньо – Верратти – Барелла, Инсинье – Бернардески – Кьеза. На замену выходили Кьеллини, Локателли, Кин, Пеллегрини и Калабрия.

Матч Италия — Испания осенью 2021 года

Матч Италия — Испания осенью 2021 года

Фото: urPhoto via Getty Images

Итальянскую команду всё ещё возглавляет Роберто Манчини. А вот у испанцев после неудачи на ЧМ-2022 тренер сменился: вместо Луиса Энрике назначили Луиса де ла Фуэнте. Составы не претерпели фундаментальных изменений, но всё же из команд ушли несколько важных футболистов. Например, у итальянцев за сборную больше не выступают Джорджо Кьеллини, Лоренцо Инсинье и Федерико Бернардески. У Испании карьеру в национальной команде завершили Серхио Бускетс, Серхи Роберто и Маркос Алонсо, а Сесара Аспиликуэту, Коке и Пабло Сарабию не вызвали.

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Какие новые фамилии появились в сборных в сравнении с осенью 2021-го?

В составе Испании с прошлой игры с Италией появились: вратарь Давид Райя («Брентфорд», дебютировал в марте 2022-го), защитники Робен Ле Норман («Реал Сосьедад», ещё не дебютировал) и Давид Гарсия («Осасуна», дебютировал в марте 2023-го), полузащитник Мартин Субименди («Реал Сосьедад», сыграл в товарищеском матче в 2021-м, но в официальных встречах ещё не выходил), а также форварды Хоселу (де-факто – «Реал», дебютировал в марте 2023-го) и Нико Уильямс («Атлетик», дебютировал в сентябре 2022-го).

Из всех представленных футболистов наиболее интегрированный в команду – юный вингер «Атлетика». На счету Уильямса уже восемь встреч за Испанию, он также принял участие в ЧМ-2022.

Нико Уильямс

Нико Уильямс

Фото: Eric Alonso/Getty Images

У итальянцев не меньше новичков. Какие свежие лица появились в команде Манчини в сравнении с матчем в октябре 2021-го? В списке: голкипер Гульельмо Викарио («Эмполи», ещё не дебютировал); защитники Федерико Баскиротто («Лечче», ещё не дебютировал) и Федерико Гатти («Ювентус», дебютировал в июне 2022-го), полузащитник Давиде Фраттези («Сассуоло», дебютировал в июне 2022-го), а также форварды Маттиа Цаканьи («Лацио», провёл товарищеский матч в марте 2022-го, в официальных встречах не выходил), Вильфред Ньонто («Лидс», дебютировал в июне 2022-го) и Матео Ретеги («Тигре», дебютировал в марте 2023-го).

Из новичков чаще всего на поле с осени 2021-го появлялся Ньонто (10 матчей, 1 гол), а самый яркий дебют случился у Ретеги. Малоизвестный натурализованный аргентинец забил по голу в двух первых матчах – с Англией (1:2) и Мальтой (2:0). Хотя Матео почти не говорит на итальянском языке. Неожиданное решение Манчини, которое сработало.

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А что со средним возрастом сборных? Обе команды проводят плавную смену поколений, но по цифрам пока что всё не очень. Средний возраст сборной Италии – 27,4 года, Испании – 27,6 года. Например, у России этот показатель составляет 25,4, самая молодая команда – Восточный Тимор (21,3), самая возрастная – Китай (30,2). Так что испанцы и итальянцы ближе к старичкам. Однако Манчини и де ла Фуэнте продолжают омоложение. В случае если команды покинут ветераны (Бонуччи, Иммобиле, Ачерби, Толой – у Италии, Навас, Альба, Хоселу, Родриго – у Испании), средний возраст ощутимо упадёт.

Для обеих команд полуфинал Лиги наций – важный матч. Итальянцам нужно реабилитироваться за пропуск ЧМ-2022, а испанцам – за провал на этом турнире. Но в составе обеих команд на поле совершенно точно появятся новые лица. Внимательно следим!

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