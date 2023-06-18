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Нидерланды — Италия, Хорватия — Испания — прямая онлайн-трансляция, Лига наций, 18 июня 2023, где смотреть

Италия и Нидерланды бьются за бронзу, Испания и Хорватия — за трофей. Лига наций. LIVE
Кирилл Закатченко
Модрич, Верратти, Гави, ван Дейк
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Лука Модрич красиво завершит карьеру в сборной?

Сегодня, 18 июня, состоятся главные матчи третьего розыгрыша Лиги наций. Италия и Нидерланды решат судьбу третьего места, а Испания и Хорватия поспорят за трофей. «Чемпионат» проведёт лайв этих встреч.

Лига наций УЕФА. Лига A. За 3-е место
18 июня 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Итальянцы и нидерландцы те ещё неудачники. Лигу наций придумали явно не для них. Первые всё никак не выйдут в финал – останавливаются за шаг до заветной стадии. Вторые уступили Португалии в финале-2019, а сейчас туда даже не вышли.

Лига наций УЕФА. Лига A. Финал
18 июня 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Хорватия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но, честно говоря, испанцы могут выдать кое-что покруче, если уступят во втором финале Лигий наций подряд. В 2021-м с ними разделалась Франция. Сейчас это может провернуть Хорватия. Заряжена балканская сборная будет по максимуму: об этом сразу после победы над Нидерландами в полуфинале заявил главный тренер Златко Далич.

Дополнительную интригу финалу придаёт ещё и тайна, которая покрыта мраком. Лука Модрич определился со своим будущим в национальной команде. 37-летний хавбек объявит о своём решении сразу после финала. Почему-то есть ощущение, что легендарный футболист мечтает завершить карьеру в сборной на красивой ноте. Осталось только победить испанцев.

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