Италия и Нидерланды бьются за бронзу, Испания и Хорватия — за трофей. Лига наций. LIVE

Сегодня, 18 июня, состоятся главные матчи третьего розыгрыша Лиги наций. Италия и Нидерланды решат судьбу третьего места, а Испания и Хорватия поспорят за трофей. «Чемпионат» проведёт лайв этих встреч.

Итальянцы и нидерландцы те ещё неудачники. Лигу наций придумали явно не для них. Первые всё никак не выйдут в финал – останавливаются за шаг до заветной стадии. Вторые уступили Португалии в финале-2019, а сейчас туда даже не вышли.

Но, честно говоря, испанцы могут выдать кое-что покруче, если уступят во втором финале Лигий наций подряд. В 2021-м с ними разделалась Франция. Сейчас это может провернуть Хорватия. Заряжена балканская сборная будет по максимуму: об этом сразу после победы над Нидерландами в полуфинале заявил главный тренер Златко Далич.

Дополнительную интригу финалу придаёт ещё и тайна, которая покрыта мраком. Лука Модрич определился со своим будущим в национальной команде. 37-летний хавбек объявит о своём решении сразу после финала. Почему-то есть ощущение, что легендарный футболист мечтает завершить карьеру в сборной на красивой ноте. Осталось только победить испанцев.