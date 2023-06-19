Чемпионы мира продолжают удивлять! Невероятный гол Аргентины с 30 метров. Видео

Сборная Аргентины продолжает наслаждаться статусом чемпиона мира. После эффектного перформанса в товарищеском матче с Австралией Лионель Месси отправился на отдых, а команда уже без него полетела в Индонезию на очередной товарняк.
Несмотря на отсутствие Месси в заявке, индонезийские болельщики заполнили стадион «Гелора Бунг Карно», вмещающий более 70 тысяч человек. И игра, учитывая товарищеский статус, превосходила ожидания.
В первые минуты аргентинцы безраздельно владели мячом и вяло создавали полумоменты, а дальше началось самое интересное. Индонезийцы, осознавая пропасть в исполнительском уровне, компенсировали свои недостатки дикой самоотдачей. Они бросались на каждый мяч, стелились в подкатах, заводили болельщиков при редких угловых в свою пользу и всячески показывали, что для них это важнейшая игра. «Химия» сложилась — аргентинцы переняли настрой, и на поле воцарилась атмосфера зарубы. Футболисты будто забыли, что матч товарищеский.
Но главный момент первого тайма, безусловно, случился ближе к перерыву. Леандро Паредес получил пас примерно в 30 метрах от ворот, сделал пару шагов и шарахнул прямо в девятку. Удивительный гол!
Второй тайм откровенно уступал первому в энергетике, зато гола так долго ждать не пришлось. Кристиан Ромеро, в отличие от Паредеса, ничего выдумывать не стал и просто удачно выпрыгнул во время подачи с углового.
Темп игры во втором тайме снизился, а вот стыков и неприятных моментов добавилось. Наверное, ожидаемое последствие настроя команд. Ну хоть без драк!
- 19 июня 2023
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