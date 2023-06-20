Два россиянина поборются за приз лучшему молодому игроку Европы. А ещё — легионер «Зенита»

Захарян, Мелёхин и Ренан: кто из них ближе всего к трофею Golden Boy?

Издание Tuttosport опубликовало список из 100 претендентов на трофей Golden Boy – приз, который вручается лучшему игроку младше 21 года в Европе. В этом списке оказались и три представителя чемпионата России. Из талантов, выступающих в РПЛ, члены жюри выбрали защитников Роберта Ренана из «Зенита» и Виктора Мелёхина из «Ростова», а также полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

Самую высокую позицию в рейтинге Tuttosport из этого трио занимает Ренан – 19-летнего бразильца поставили на 34-е место. Роберт оказался в Европе только в январе 2023 года, перейдя из «Коринтианса» в «Зенит». В составе петербургского клуба центральный защитник выиграл чемпионат России (проведя девять матчей в РПЛ), а со сборной Бразилии U20 стал победителем чемпионата Южной Америки и сыграл на ЧМ-2023. В июне Ренан уехал в расположение первой команды «селесао» на товарищеские матчи с Гвинеей и Сенегалом.

Мелёхин превратился в основного центрбека «Ростова», который до последних туров чемпионата претендовал на медали. У Виктора 24 матча в РПЛ, из них 20 – в стартовом составе. Кстати, главный тренер сборной России Валерий Карпин включил 19-летнего защитника своей клубной команды в тройку открытий сезона.

Захарян сыграл 27 матчей в РПЛ, забил четыре мяча и сделал семь голевых передач. Многие называли завершившийся сезон провальным для Арсена, тем не менее атакующий полузащитник стал лучшим ассистентом бело-голубых и занял второе место по системе «гол+пас». А по статистике Whoscored.com Захарян – второй в чемпионате России по количеству передач под удар (75), он уступил только спартаковцу Квинси Промесу. Неплохо для 20-летнего футболиста.

Арсен Захарян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Между тем в топ-10 рейтинга попали уже хорошо известные в Европе игроки. Вот главные претенденты на завоевание награды Golden Boy:

Приз Golden Boy вручается изданием Tuttosport с 2003 года. Первым обладателем этого трофея стал полузащитник Рафаэль ван дер Варт, который на тот момент выступал за «Аякс». Потом у голландца была достаточно успешная карьера: он поиграл за «Гамбург», «Реал», «Тоттенхэм» и «Бетис», провёл 109 матчей за сборную Нидерландов.

В следующие годы обладателями награды Golden Boy становились и другие будущие звёзды футбола – Уэйн Руни, Лионель Месси, Сеск Фабрегас, Серхио Агуэро, Андерсон, Алешандре Пато, Марио Балотелли, Марио Гётце, Иско, Поль Погба, Рахим Стерлинг, Антони Марсьяль, Ренату Саншеш, Килиан Мбаппе, Маттейс де Лигт, Жоау Феликс, Эрлинг Холанд и Педри. А в прошлом году приз выиграл полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави. Сейчас он тоже среди кандидатов на победу, вот только пока никому не вручали Golden Boy более одного раза.

Молодые таланты из Испании чаще всего становились обладателями этой награды – четырежды. Три трофея у представителей Франции, по два раза приз брали голландцы, англичане, аргентинцы, бразильцы и португальцы, по одному – игроки из Италии, Германии и Норвегии.

Футболисты из РПЛ пока, к сожалению, ограничивались лишь попаданием в топ-100, как в нынешнем году. Например, в 2016-м в сотню «золотых парней» попал Александр Головин из ЦСКА, а в 2021-м – выступавший тогда за «Рубин» Хвича Кварацхелия.

Что касается клубов, которые представляли обладатели Golden Boy, то тут в лидерах «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». Их игроки трижды выигрывали приз. У «Аякса», «Атлетико», дортмундской «Боруссии», «Монако» и «Бенфики» по две награды. У «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Эвертона», «Арсенала», «Милана», «Интера», «Малаги», «Ювентуса», «Баварии» и «ПСЖ» по одной. Команд так много, потому что в некоторые сезоны футболисты поиграли за два клуба.

Традиционно победителя премии Golden Boy объявляют в октябре-ноябре или декабре. До этого список претендентов на победу сократят. Так что у Ренана, Захаряна и Мелёхина ещё есть время, чтобы повысить свой рейтинг.