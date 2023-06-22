«Наполи» взял лучшего тренера на замену Спаллетти. Его карьеру не сломал даже Роналду

«Наполи» нашёл неожиданную замену Лучано Спаллетти. Теперь Кварацхелию, Осимхена и других чемпионов Италии будет тренировать Руди Гарсия. Едва ли кто-то ожидал увидеть во главе «партенопейцев» 59-летнего француза, которого всего три месяца назад уволили из «Аль-Насра» по наветам Криштиану Роналду.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис убеждён, что с Гарсией команда сделает ещё один шаг вперёд.

«Считаю, что скудетто – цель, к которой мы стремились в течение многих лет и которой, наконец, достигли – лишь первый шаг. Я верю, что это только начало пути, по которому заслуживают пройти болельщики «Наполи». Надеюсь, мы сможем повторить успех. Я бы хотел выйти в финал Лиги чемпионов», – сказал босс неаполитанцев, комментируя назначение француза.

Де Лаурентис выбирал из множества кандидатур. Сам президент «Наполи» незадолго до подписания контракта с Гарсией сообщил, что в его списке 40 (!) претендентов на пост главного тренера. И каждый соответствует обязательному условию: играет по схеме 4-3-3 с высокой линией обороны и атаки. СМИ и инсайдеры называли имена потенциальных сменщиков Спаллетти – Луис Энрике, Юлиан Нагельсман, Антонио Конте, Роберто Манчини, Джан Пьеро Гасперини, Кристоф Галтье, Рафаэль Бенитес, Винченцо Итальяно и даже действующий тренер «Реала» Карло Анчелотти. Фамилии некоторых из этих специалистов звучали намного громче, чем у Гарсии, тем не менее самым оптимальным вариантом по соотношению «цена-качество» Де Лаурентис посчитал Руди.

Аурелио Де Лаурентис и Руди Гарсия Фото: Zuma\TASS

В чём же конкурентное преимущество Гарсии? Ответ простой – абсолютно все команды, которые Руди тренировал, улучшали результаты. Судите сами.

В 2002 году Гарсия возглавил «Дижон», который тогда выступал в третьем дивизионе. Руди вытащил команду в Лигу 2 и однажды дошёл с ней до полуфинала Кубка Франции. В результате в 2007-м молодой тренер получил приглашение от выступавшего в элите «Ле Мана». Гарсия поднял эту команду с 12-го места на девятое, причём по ходу сезона «Ле Ман» вообще шёл пятым. А в Кубке Франции был ещё один полуфинал.

Руди ушёл из «Ле Мана» уже через сезон, согласившись принять более амбициозный «Лилль», который завершил сезон-2007/2008 на седьмом месте. Год спустя «доги» попали в топ-5. Всего же Гарсия продержался в «Лилле» пять лет и вывел команду в Лигу чемпионов. Самым успешным стал сезон-2010/2011. Тогда «доги» выиграли Кубок Франции и чемпионат. В его «Лилле» раскрылся Эден Азар.

Эден Азар экс-игрок «Лилля»: «Жозе Моуринью был особенным, но то, как любят играть Маурицио Сарри и Руди Гарсия, больше похоже на мою философию футбола. Каждый из них очень многому научил меня».

Летом 2013-го Гарсия попрощался с «Лиллем» и откликнулся на предложение «Ромы». Ровно 10 лет назад он впервые оказался в Серии А. Римляне до прихода француза финишировали шестыми и не попали в Европу. Под руководством Руди «Рома» в первый же сезон завоевала путёвку в Лигу чемпионов – стала второй. Через год команда опять заняла второе место. Но начало третьего сезона не очень получилось, и, как только римляне свалились на пятое место (всё равно более высокое, чем было до назначения француза!), Гарсию поменяли на… Спаллетти.

В октябре 2016-го Руди вернулся в Лигу 1 и принял «Марсель». На момент появления Гарсии команда занимала 12-е место. Финишировали же провансальцы пятыми – попали в Лигу Европы. В следующие два сезона тренер удерживал команду в топ-5, более того, добрался с ней до финала Лиги Европы, где уступил «Атлетико».

В октябре 2019-го Гарсия возглавил уже забарахливший на старте сезона «Лион». «Ткачи» находились на 14-м месте в Лиге 1 и стартовали в Лиге чемпионов с домашней ничьей с «Зенитом» (1:1). Руди поднял «Лион» на седьмую позицию, но, главное, дошёл с командой до полуфинала Лиги чемпионов. Причём в 1/8 финала его команда выбила «Ювентус» с Роналду, а в четвертьфинале — «Манчестер Сити». Вдобавок «Лион» долетел до финала Кубка лиги, где только в серии пенальти проиграл «ПСЖ». Через год команда финишировала в топ-4 чемпионата Франции.

Тем не менее летом 2021-го Гарсия покинул «Лион» на фоне конфликта с руководством клуба. Говорят, у Руди вообще тяжёлый характер, и это, наверное, смущает больше всего в истории с назначением француза в «Наполи». Де Лаурентис тоже, мягко говоря, не сахарный.

В «Аль-Насре» Гарсия также давал результат до подписания Роналду. Он возглавил команду из Саудовской Аравии летом 2022-го. В прошлом сезоне «Аль-Наср» занял третье место, а в январе 2023-го жёлто-синие уже были лидерами нового чемпионата. Однако в апреле, когда команда Руди свалилась на вторую строчку, француза уволили. По слухам, Гарсию предложил убрать сам Криштиану, который был недоволен тренером.

Очевидно, Гарсия не сумел решить ту же проблему, что и тренеры Роналду во всех других командах после ухода португальца из «Реала» – Массимилиано Аллегри, Маурицио Сарри и Андреа Пирло в «Ювентусе», Уле-Гуннар Сульшер, Ральф Рангник и Эрик тен Хаг в «Манчестер Юнайтед». Да и Фернанду Сантуш в сборной Португалии тоже. Как вписать стареющую звезду в командную игру без ущерба для результата? Но Де Лаурентис понимает, что если тренер не нравится Роналду, то это ещё не значит, что он плохой специалист. В последние годы – скорее, наоборот. Когда Гарсия уходил из «Аль-Насра» команда отставала от лидера «Аль-Иттихада» на три очка, а в итоге чемпион привёз ей пять. Лучше ни Роналду, ни жёлто-синим не стало. Руди же теперь вряд ли жалеет, что всё так сложилось, поскольку он возвращается в Лигу чемпионов с чемпионами Италии.

Гарсия со всеми командами набирал больше очков, чем его предшественники, вот только с «Наполи» это будет сделать тяжелее всего. Южане прыгнули выше головы при Спаллетти. Но далеко не факт, что и сам Лучано повторил бы собственный результат, защитив чемпионский титул, особенно в случае всё ещё возможной продажи лидеров команды. Почувствовав, что выжал из «Наполи» максимум, Спаллетти и ушёл, может быть, с мыслью вернуться через какое-то время в Неаполь героем-спасателем. Сейчас задача Гарсии как опытного тренера-«хирурга» — не навредить.