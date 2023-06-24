Отгадайте год по футбольному фото! Тест на память

Время летит быстро, и уже сложно поверить, насколько давно случились некоторые события. В футболе как в неотъемлемой части нашей жизни всё работает так же. А как хорошо вы ориентируетесь в ярких матчах XXI века? Предлагаем вам потренировать память и отгадать год по фотографии. Специально для вас мы подготовили квиз с 15 снимками — где-то вам, скорее всего, будет легко, а где-то посложнее.

Подвиги Андреса Иньесты и Андрея Аршавина, кадры с памятных матчей сборной России и куча фото с исторических игр главного европейского клубного турнира — Лиги чемпионов. Участвуйте и обязательно делитесь результатами в комментариях. Удачи!

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