Отгадайте год по футбольному фото! Тест на память
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15 снимков с великих матчей XXI века.
Время летит быстро, и уже сложно поверить, насколько давно случились некоторые события. В футболе как в неотъемлемой части нашей жизни всё работает так же. А как хорошо вы ориентируетесь в ярких матчах XXI века? Предлагаем вам потренировать память и отгадать год по фотографии. Специально для вас мы подготовили квиз с 15 снимками — где-то вам, скорее всего, будет легко, а где-то посложнее.
Подвиги Андреса Иньесты и Андрея Аршавина, кадры с памятных матчей сборной России и куча фото с исторических игр главного европейского клубного турнира — Лиги чемпионов. Участвуйте и обязательно делитесь результатами в комментариях. Удачи!
Если квиз не отображается, можно поучаствовать в нём, перейдя по ссылке.
Комментарии
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