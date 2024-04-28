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Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу рассказал, как не дал игрокам фокусироваться на уходе Кейна

Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу рассказал, как не дал игрокам фокусироваться на уходе Кейна
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу рассказал об уходе бывшего капитана клуба Гарри Кейна в мюнхенскую «Баварию» летом 2023 года.

«Думаю, это было своего рода отправной точкой для нас. Потому что я буквально сидел здесь за день до игры с «Брентфордом», а он просто ушёл.

Вы начинаете сезон, а самый значимый человек в этом футбольном клубе, возможно, за всю историю, только что ушёл накануне первой игры. И я помню, как сознательно старался… как старая утка, просто выглядеть очень грациозно над водой, а если возникает паника, убедиться, что она под водой, где никто не видит, особенно игроки.

Игроки и глазом не моргнули — а ведь могли бы. Особенно если посмотреть на то, что Гарри сделал в этом году (в «Баварии»). Это было невероятно. Вы просто думаете: «Ну и ну — такой важный игрок покинул этот футбольный клуб». И всё же о нём не говорили так часто, как говорили бы, если бы мы не забивали голы», — приводит слова Постекоглу Goal.com.

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