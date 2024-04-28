Гарри Кейн побил очередной рекорд Бундеслиги

Завершился матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бавария» и франкфуртский «Айнтрахт». Хозяева одержали победу со счётом 2:1 благодаря дублю нападающего Гарри Кейна. В этой игре Кейн побил рекорд по наименьшему количеству матчей, необходимых игроку Бундеслиги, чтобы забить 35 мячей. Об этом сообщает Get German Football News.

Гарри Кейн забил 35 мячей в Бундеслиге. Для этого ему потребовался 31 матч. Ни один из игроков в истории Бундеслиги не забивал такое количество мячей за 31 матч. Предыдущий рекорд, установленный 60 лет назад, по наименьшему количеству матчей, необходимых для того, чтобы забить 35 мячей, принадлежал Уве Зеелеру из «Гамбурга».

Кейн в текущем сезоне провёл 42 матча за «Баварию» во всех турнирах. В его активе 42 гола и 13 голевых передач.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 69 очков за 31 матч. «Айнтрахт» находится на шестом месте, заработав 45 очков.