Гендиректор «Милана» прояснил будущее Леау в команде

Генеральный директор «Милана» Джорджо Фурлани высказался о будущем нападающего команды Рафаэла Леау.

«Рафа Леау останется в команде. Он подписал долгосрочный контракт и хочет остаться здесь», – приводит слова Фурлани в своих социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Напомним, в нынешнем сезоне Леау принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн. Его действующее трудовое соглашение с итальянской командой рассчитано до лета 2028 года.

«Милан» располагается на второй строчке турнирной таблицы Серии А, в активе команды Стефано Пиоли 70 очков в 34 матчах.