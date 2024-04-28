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Гендиректор «Милана» прояснил будущее Леау в команде

Гендиректор «Милана» прояснил будущее Леау в команде
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Генеральный директор «Милана» Джорджо Фурлани высказался о будущем нападающего команды Рафаэла Леау.

«Рафа Леау останется в команде. Он подписал долгосрочный контракт и хочет остаться здесь», – приводит слова Фурлани в своих социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Напомним, в нынешнем сезоне Леау принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн. Его действующее трудовое соглашение с итальянской командой рассчитано до лета 2028 года.

«Милан» располагается на второй строчке турнирной таблицы Серии А, в активе команды Стефано Пиоли 70 очков в 34 матчах.

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