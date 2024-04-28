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«Байер» смог отыграться в концовке встречи в третьем матче подряд

«Байер» смог отыграться в концовке встречи в третьем матче подряд
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Вчера, 27 апреля, состоялся матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались леверкузенский «Байер» и «Штутгарт». Игра прошла на стадионе «Бай-Арена» (Леверкузен, Германия).Матч закончился со счётом 2:2. Второй мяч хозяева забили на 90+6-й минуте матча. Таким образом, леверкузенцы уже в третьем матче подряд уходят от поражения в концовке встречи.

Германия - Бундеслига . 31-й тур
27 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
2 : 2
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Фюрих – 47'     0:2 Ундав – 57'     1:2 Адли – 61'     2:2 Андрих – 90+6'    

В матче 30-го тура с «Боруссией» Д (1:1) леверкузенцы сравняли счёт на 90+7-й минуте усилиями Йосипа Станишича. За несколько дней до этой встречи «Байер» принимал участие в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Вест Хэмом» (1:1), где леверкузенцы отыгрались только на 89-й минуте.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Окончен
1 : 1
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Антонио – 13'     1:1 Фримпонг – 89'    
Германия - Бундеслига . 30-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
1 : 1
Байер
Леверкузен
1:0 Фюллькруг – 81'     1:1 Станишич – 90+7'    

«Байер» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 81 очко за 31 матч. Подопечные Хаби Алонсо досрочно стали победителями турнира в 29-м туре Бундеслиги. «Штутгарт» находится на третьем месте, заработав 64 очка.

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