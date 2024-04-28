«Байер» смог отыграться в концовке встречи в третьем матче подряд

Вчера, 27 апреля, состоялся матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались леверкузенский «Байер» и «Штутгарт». Игра прошла на стадионе «Бай-Арена» (Леверкузен, Германия).Матч закончился со счётом 2:2. Второй мяч хозяева забили на 90+6-й минуте матча. Таким образом, леверкузенцы уже в третьем матче подряд уходят от поражения в концовке встречи.
В матче 30-го тура с «Боруссией» Д (1:1) леверкузенцы сравняли счёт на 90+7-й минуте усилиями Йосипа Станишича. За несколько дней до этой встречи «Байер» принимал участие в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Вест Хэмом» (1:1), где леверкузенцы отыгрались только на 89-й минуте.
«Байер» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 81 очко за 31 матч. Подопечные Хаби Алонсо досрочно стали победителями турнира в 29-м туре Бундеслиги. «Штутгарт» находится на третьем месте, заработав 64 очка.
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