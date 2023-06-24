20 футбольных фактов, которые могут вас удивить. Вторая часть

Спорим, вы не знали, что однажды футболист играл под номером 96,2?

Первая часть фактов — здесь. А мы нашли новые!

1. Пушкаш забил в двух финалах ЛЧ больше, чем некоторые клубы-финалисты

В двух финалах за «Реал» венгр забил семь мячей – это больше, чем у:

«Ювентуса» за девять финалов (5);

«Боруссии» за два финала (4);

«Челси» за три финала (3);

«Атлетико» за четыре финала (3);

«Манчестер Сити» за два финала (1).

А ещё семь мячей в пяти финалах у другой легенды «Реала» – Альфредо Ди Стефано.

Ференц Пушкаш и Альфредо Ди Стефано Фото: Mirrorpix/Getty Images

2. Только один иностранный клуб когда-либо выигрывал Кубок Испании

Постсезонная версия турнира была организована Испанской футбольной федерацией в 1927 году с приглашением двух иностранных клубов: «Мазервелл» и «Суонси». Это мероприятие было организованно королём Альфонсо XIII, который решил отпраздновать 30-летие нахождения на троне. Формат был сильно упрощён по сравнению с привычным Кубком: в полуфинале должны были сыграть «Мазервелл» и «Суонси», а победитель пары — сразиться за трофей с «Реалом».

В финале шотландская команда обыграла мадридский клуб со счётом 3:1 на глазах у 10-тысячной публики – их игрой были впечатлены даже игроки «Суонси», которые явно не ожидали от «Мазервелла» такой яркой игры. Шотландцы получили трофей из рук короля и отправились дальше колесить по Испании – взяли ещё Кубок Барселоны, побывали в Бильбао, но там остались уже без наград.

Король Альфонсо XIII Фото: Keystone/Getty Images

3. Советские клубы не пускал в еврокубки Никита Хрущёв

Первые еврокубковые розыгрыши прошли в 1955-м, но советские команды вышли на международный уровень сильно позже – аж десять лет спустя. Всё потому, что Никита Сергеевич даже слушать не хотел о еврокубках, потому что считал западные турниры «космополитическими». В понимании руководителя страны проигрыши советских команд в Европе однозначно восприняли бы как слабость советской социалистической системы, а это негативно скажется на имидже Союза.

После отхода от власти Хрущёва советские клубы заявили в еврокубки, но сначала только в один – Кубок обладателей кубков. Там сыграло киевское «Динамо», которое в итоге вышло в четвертьфинал.

Игроки киевского «Динамо» Фото: Вячеслав Ун-Да-Син, Виктор Шандрин/ТАСС

4. Последний еврокубковый финал без легионеров в составе был 56 лет назад

В последний раз в составе обоих финалистов Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов не было иностранцев в стартовом составе в 1967 году, когда «Селтик» обыграл «Интер».

«Селтик», 1967 год Фото: Central Press/Getty Images

5. У «Данди Юнайтед» стопроцентная результативность против «Барселоны»

Команды встречались в Кубке обладателей кубков ещё в прошлом веке: дважды в 1966-м и дважды – в 1987-м. Все четыре раза победу одержал «Данди Юнайтед»! Общий счёт встреч – 7:2 в пользу шотландцев.

«Данди Юнайтед» против «Барселоны» Фото: PA Images/Getty Images

6. Марк Хьюз сыграл в двух матчах в один день

11 ноября 1987 года выдался для футболиста напряжённым днём: в 17:30 у него начался матч квалификации чемпионата Европы с Чехословакией (Хьюз выступал за сборную Уэльса), а в 21:15 Марк уже вышел на второй тайм матча «Баварии».

Решение о двух матчах за один день принял президент клуба Ули Хёнесс: Хьюз только подписал контракт, и сразу через неделю в один день было два важных матча – «Баварии» и Уэльса. Хёнесс не хотел терять новичка, поэтому всё спланировал так, чтобы тот успел везде. И даже сам приехал на игру Уэльса, чтобы потом вместе с Хьюзом домчаться до самолёта, долететь до Мюнхена и прибыть на стадион, где «Бавария» встречалась в кубке с «Боруссией» М.

«В «Баварии» был парень с причёской, похожей на мою, – вспоминал Хьюз. – Когда он пошёл разминаться, все подумали, что это я. К концу первого тайма мы проигрывали 0:1, и я был бы рад сказать, что матч перевернули благодаря мне. Но я был безнадёжно измотан!»

Марк Хьюз Фото: Allsport/Getty Images

7. В 1996 году сын заменил отца в матче

17-летний Эйдур Гудйонсен дебютировал за сборную Исландии, когда вышел на замену во втором тайме, заменив своего отца, 34-летнего Арнора. Это сделало их первыми (и до сих пор единственными) отцом и сыном, сыгравшими в одном международном матче.

Эйдур и Арнор Гудйонсены Фото: Кадр из видео

Гудйонсены хотели сыграть вместе, но исландская федерация хотела, чтобы этот момент произошёл на поле в Исландии. К сожалению, вскоре после этого Эйдур получил серьёзную травму, и к тому времени, когда он снова набрал форму, Арнор уже завершил карьеру.

8. Только один из 150 голов Руда ван Нистелроя за «Манчестер Юнайтед» был забит из-за пределов штрафной площади

Это было против «Чарльтона Атлетика». А вообще ван Нистелрой – гений: на пике своей карьеры он забивал за «МЮ» в среднем 0,68 гола за игру, 0,64 — за «Реал», и 0,78 — за ПСВ.

Руд ван Нистелрой Фото: Alex Livesey/Getty Images

9. Клопп тренировал только те клубы, чьи болельщики исполняют You will never walk alone

Песня, написанная для мюзикла «Карусель» 1945 года, стала неотъемлемой частью культуры «Ливерпуля» и уже десятилетиями связана именно с этим клубом. Строчки выкованы на воротах «Энфилда», есть на гербе, а ещё исполняются всем стадионом перед каждым матчем. Но не только в Ливерпуле любят YNWA: песню также поют болельщики «Майнца» и «Боруссии» – и в обоих клубах работал Клопп!

Юрген Клопп Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

10. Последний англичанин, который играл за «Реал», покинул клуб в 2007-м

В 2004 году мадридский клуб подписал Джонатана Вудгейта из «Ньюкасла» – он стал пятым англичанином в истории команды. Его дебют в «Реале» получился легендарным: сначала он получил травму и смог выйти на поле только спустя год после подписания контракта; а когда вышел, то забил автогол и был удалён.

«Люди всегда спрашивают меня о моём дебюте и о том, насколько он был плох, — говорил Вудгейт Sky Sports. – Я всегда спрашиваю их: «А как прошёл ваш дебют за «Реал»?» Вот мой ответ на этот вопрос. Меня это ничуть не беспокоило, потому что я играл за самую большую команду в мире».

У Вудгейта не получилось в Мадриде – его сломила череда травм. Чем его только не лечили: «Мне делали физиотерапию, кололи ботокс, какие-то инъекции. Был один раз, когда они привели парня, который сказал: «Я приведу тебя в форму». Я тогда подумал про себя: «Что?! Я в «Реале», а ты присыпаешь мою ногу травой». Неудача — это единственное слово, которое я бы использовал про то время в Мадриде».

Джонатан Вудгейт Фото: Denis Doyle/Getty Images

11. Первый сезон Гарета Бэйла без трофеев после ухода из «Тоттенхэма» был сезоном, когда он вернулся в «Тоттенхэм»

Бэйл выигрывал трофеи с «Реалом» каждый сезон, а потом вернулся в Лондон. И провёл первый сезон без кубков!

Гарет Бэйл Фото: RicTapia/Getty Images

12. У Варди больше голов в АПЛ, чем у Роналду

Джейми заиграл в Премьер-лиге в 27 лет (сейчас ему 36), но у него 136 мячей, а у Роналду – 103.

Джейми Варди Фото: Alex Pantling/Getty Images

13. У сборной Ирана больше побед на ЧМ, чем у сборной Италии за последние 13 лет

Грустно, но факт: итальянцы взяли титул в 2006-м, но с тех пор квалифицировались на ЧМ лишь дважды – в 2010-м и в 2014-м. В ЮАР сборная Италии ни разу не победила и вылетела на стадии группового этапа, а в Бразилии всё же одержала одну победу (но всё равно вылетела).

У Ирана статистика чуть-чуть лучше: национальная команда была на трёх последних ЧМ, на каждом из которых также не прошла дальше группового этапа, но собрала за всё время аж две победы.

14. У Роналду в трёх победных сезонах ЛЧ всего на один реализованный пенальти больше, чем у Месси за ЧМ-2022

За 39 матчей трёх сезонов, когда Роналду брал ЛЧ (2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018), у португальца шесть реализованных пенальти. У Месси за семь матчей чемпионата мира – 2022 – пять!

15. Только три игрока в истории футбола забивали голы на каждой минуте матча

Роналду, Ибрагимович и Суарес. Великие!

Роналду, Ибрагимович, Суарес Фото: Getty Images

16. У Родри нет ни одной красной карточки за карьеру

Хотя во время матча с «Ливерпулем» в прошедшем сезоне испанец был максимально близок, чтобы увидеть перед собой красную карточку. На 33-й минуте матча он получил жёлтую за фол на Диогу Жоте, а всего через минуту швырнул Гакпо на землю. Игроки «Ливерпуля» пытались доказать арбитру, что инцидент заслуживает второй жёлтой, но тот был непреклонен в своём решении не наказывать Родри.

Родриго Эрнандес Фото: Michael Steele/Getty Images

17. В названии нидерландского клуба «Бреда» — 83 буквы

Nooit Opgeven Altijd Doorzetten Aangenaam Door Vermaak En Nuttig Door Ontspanning Combinatie Breda – сокращённо просто «Бреда». Переводится всё это великолепие так: «Никогда не сдавайся, всегда проявляй упорство, делай приятное через развлечение и полезное – через расслабление». Название появилось в результате слияния двух клубов, названия которых состояли из аббревиатур NOAD и ADVENDO. Это самое длинное название футбольного клуба в мире.

Эмблема ФК «Бреда» Фото: wikipedia.org

18. Футболист сборной Финляндии играл под номером 96,2

Мика Лехкосуо, когда играл в клубе ХИК Хельсинки, подписал контракт с местной радиостанцией, которая вещала на волне 96,2. Чтобы выполнить условия соглашения, футболист запросил у федерации разрешение на такой игровой номер – и ему разрешили. Правда, когда клуб квалифицировался в Лигу чемпионов, номер пришлось сменить – Лехкосуо выбрал 96.

19. Галактика Роналду

Криштиану настолько космический игрок, что его именем учёные назвали целую галактику. СR-7 – именно такое название получило молодое скопление звёзд, сияющих в триллион раз ярче, чем Солнце. Открытие принадлежит португальским учёным – кто бы сомневался.

20. Линекер не побил рекорд Бобби Чарльтона из-за замены

В последнем матче за сборную Англии его заменили на 57-й минуте – кто знает, как сложился бы этот матч, но факт остаётся фактом: Линекеру не хватило всего одного гола, чтобы побить рекорд. У него 48 мячей, а у Бобби Чарльтона – 49.