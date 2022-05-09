Последний сезон нашего футбола без еврокубков. С кем играли российские клубы в изоляции?

Мы привыкли к тому, что каждую осень российские клубы играют в Лиге чемпионов и Лиге Европы, но теперь как минимум на год придётся забыть о еврокубках. Их потерю можно отчасти компенсировать только международными товарищескими матчами или турнирами. Впрочем, наша страна не впервые остаётся без еврокубков – похожая история уже была.

Еврокубки появились в середине 1950-х. Первые розыгрыши Кубка Ярмарок (будущего Кубка УЕФА) и Кубка чемпионов стартовали в 1955-м. Но команды из СССР сначала не принимали в них участие, и только через 10 лет наша страна увидела официальные международные матчи на уровне клубов. В сезоне-1965/1966 в Кубке кубков (этот турнир проводился с 1960-го) выступило киевское «Динамо», а на следующий год на европейскую арену вышли два представителя Москвы – «Торпедо» сыграло в Кубке чемпионов, а «Спартак» – в Кубке кубков.

Однако в сезоне-1968/1969 СССР не был представлен в еврокубках. Вмешалась, как и сегодня, политика. Впрочем, кое-что отличает эти истории с разницей в 54 года: тогда мы сами отказались от большого футбола.

Осенью 1968-го киевское «Динамо» должно было сыграть в Кубке чемпионов, а московское – в Кубке кубков. Летом УЕФА провёл жеребьёвку, согласно которой первым достался швейцарский «Цюрих», а вторым – греческий «Олимпиакос». Столичных динамовцев во главе с 38-летним Львом Яшиным вообще ждал дебют в еврокубках.

Всё изменил ввод войск Организации Варшавского договора под руководством СССР в Чехословакию в ночь с 20 на 21 августа для подавления Пражской весны. УЕФА быстро отреагировал на случившиеся политические события. Было принято решение провести повторную жеребьёвку Кубка чемпионов и Кубка кубков с целью искусственно свести в пары представителей соцлагеря. В результате новой жеребьёвки, состоявшейся 30 августа, команды из СССР попали на поляков: киевскому «Динамо» достался «Рух» из Хожува, а московскому – «Гурник» из Забже.

В начале сентября федерация футбола СССР направила протест в УЕФА с требованием оставить в силе результаты первой жеребьёвки. Генсек УЕФА Ханс Бангертер созвал чрезвычайное заседание исполкома, и по итогам голосования повторную жеребьёвку оставили в силе. В результате руководство советского футбола запретило двум динамовским командам участвовать в еврокубках. Ультиматум СССР поддержали в Польше, Болгарии, Венгрии и ГДР.

Как наши клубы выходили из ситуации, не имея возможности играть официальные международные матчи? На самом деле ещё до и после того, как появились еврокубки, советские команды регулярно проводили товарищеские встречи с соперниками из-за рубежа. В этом смысле самовольный «бан» мало что изменил.

Московское «Динамо» ещё в августе 1968-го сыграло товарняк с «Динамо» из Берлина. Немцы прилетели в СССР, а сам матч завершился вничью – 2:2. Потом, в январе-феврале 1969-го, команда Константина Бескова отправилась в турне по Италии и Южной Америке. В Европе москвичи провели спарринги с «Кальяри» (2:0) и «Палермо» (2:1), а в Чили, Перу и Венесуэле проверили себя на фоне «Коло-Коло» (3:3), «Црвены Звезды» (1:1), «Сан-Лоренсо» (3:1), «Универсиада де Чили» (2:1), «Коринтианса» (1:1), «Альянса» (2:2), «Васко да Гама» (2:0) и «Депортиво Италии» (0:0).

Интересный случай из южноамериканского турне рассказал игрок того «Динамо» Валерий Маслов: «Однажды у Яшина с Бесковым был инцидент – всё на том же турнире в Чили. Играем с бразильцами. Лёва от ворот мяч вводит, а защитник отвернулся. Чужой перехватил, метров с 13 бьёт – Лёва из нижнего угла вытаскивает. Бесков вскакивает со скамейки: «Старый идиот, ты что делаешь?!» Лёва перчатки сбрасывает — и к нему. Витёк Аничкин его на полпути перехватил. Прочитал ситуацию. Бразильцы тем временем угловой подают – а вратаря нет! Одни перчатки на земле!» (в интервью для «СЭ»).

Лев Яшин Фото: РИА Новости

Большое количество международных матчей играли и другие российские команды. Например, «Спартак» в декабре 1968-го и январе 1969-го участвовал в турне по Италии, как и «Динамо». Красно-белые встретились с «Пизой» (2:3), «Кальяри» (3:1), «Болоньей» (3:0) и «Торино» (1:0).

Главный тренер «Спартака» Никита Симонян писал в еженедельнике «Футбол»: «О том, что профессиональный итальянский футбол занимает лидирующие позиции в Европе, распространяться не приходится. Ясно, что для нас, спартаковцев, сыграть успешно в этом турне было очень важно… Думаю, что это удалось. Печать и специалисты хвалили нас за то, что мы не отсиживались в обороне, играли азартно, в наступательном стиле. И московские динамовцы, дважды выигравшие в Италии, оставили там отличное впечатление. Печать отметила, что «Спартак» и «Динамо» нанесли итальянским профессиональным клубам высшей лиги пять поражений подряд. Приятно мнение прессы, но ещё приятнее было нам услышать в Турине, как в конце матча тысячи итальянских болельщиков стали скандировать: «Спартак»! «Спартак»!

В марте красно-белые отправились в Иран, где приняли участие в «Кубке Дружбы». «Спартак» стал победителем турнира, выиграв все матчи – у сборной Ирака (2:0), сборной Пакистана (5:0), турецкого «Мерсин Идманюрду» (2:0) и сборной Ирана (2:0). Завершили москвичи свою серию товарищеских матчей в Тегеране ничьей с «Пас Тадж» (0:0).

Помимо того, в июле 1969-го «Спартак» провёл спарринг с прилетевшим в СССР уругвайским «Насьоналем». Красно-белые и тут победили – 2:0.

Между тем за два дня до встречи с москвичами «Насьональ» сыграл с «Зенитом». У петербуржцев (в то время ленинградцев) тоже были регулярные встречи с зарубежными командами. В отличие от «Спартака», сине-бело-голубые крупно проиграли уругвайцам на стадионе имени Кирова – 0:4.

Видео игры «Зенит» – «Насьональ»

После этого «Зенит» отправился в ГДР, где провёл спарринги с «Карл Цейсс» (0:1) и «Хеми» (0:0). А потом команда во главе с капитаном Павлом Садыриным и вовсе полетела на серию товарищеских матчей… в Африку! Вот с кем сыграли зенитовцы: сборная Замбии (2:3 и 4:2), вторая сборная Замбии (4:0), сборная Уганды (1:1), сборная полиции Уганды (8:1), сборная провинции Эритреи (0:0), сборная провинции Шоа и Харар (0:0), сборная Эфиопии (0:0).

Экс-игрок того «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» вспомнил любопытные подробности из матчей 1969-го:

«Мы не относились к этим играм как к товарищеским. Потому что стояли под флагом страны, а перед началом матчей всегда играл гимн. Стадион на международных встречах был полон, и «Зенит» очень редко проигрывал дома зарубежным командам. Но игру с «Насьоналем» мы провалили. Приехала очень серьёзная команда и практически по всем статьям нас переиграла. «Зенит» тогда делал акцент на силовой футбол, а уругвайцы хорошо контролировали мяч в середине поля – у них были очень сильные индивидуально футболисты. Техничные, мобильные. Пропустив, мы стали попадаться на быстрые контратаки. Помню, в раздевалке все сидели очень расстроенные поражением.

В Африку ехали к дружественным странам – сначала была Замбия, потом Уганда и Эфиопия. Нас, советских спортсменов, принимали на самом высоком уровне, а стадионы на матчах с участием «Зенита» были забиты до отказа. Болельщики на стены залезали. В Эфиопии на игру с местной сборной вообще пришёл король страны Хайле Селассие. Когда их футболист при счёте 0:0 не забил пенальти, журналисты писали: «Как отнесётся к этому король?»

В Уганде были недовольны, что мы их обыгрывали. Хотели, чтобы по-дружески разошлись на поле. Тренер «Зенита» Артём Фальян говорит: «Мы приехали в футбол играть». А наши представители отвечали ему: «Нужна и политика. Поймите, мы только налаживаем отношения».

Были ли интересные истории в африканской поездке? Да много! Например, у меня тогда сломался и заболел зуб. Повезли в больницу – к хорошему стоматологу. Сидят больные, ждут приёма. Меня, естественно, пропускает без очереди. Врач при всех говорит: «Надо удалять зуб. Вы только потерпите, старайтесь не кричать». Сделали укол, я ничего не почувствовал. Выхожу чуть ли не с улыбкой на лице и удивляюсь – почему на меня так смотрят. Спрашиваю своих. Представитель консульства мне и говорит: «Алексей, ну тебе-то с уколом сделали, а им – без уколов».

Ещё был случай: один футболист нашей команды купил себе костюм и ботинки. Светился от счастья – так дешёво! Оказалось, он зашёл… в похоронное бюро. Когда товарищу всё объяснили, в лице поменялся».

Вот так жили наши клубы без еврокубков. Получали уникальный опыт в товарищеских матчах. Может, и сегодняшним командам РПЛ, воспользовавшись ситуацией, слетать в Южную Америку и Африку?