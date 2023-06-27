Португалия вышла в плей-офф Евро на 89-й минуте! Как же глупо подставился бельгиец

Бельгия и Португалия в очном матче решали, какая из команд получит шанс на выход в четвертьфинал молодёжного Евро. Перед 3-м туром ситуация в «группе смерти» запуталась настолько, что выйти в плей-офф и вылететь мог абсолютно каждый. Кому в итоге улыбнулась удача?

В стартовых составах обеих сборных есть громкие имена. У португальцев с первых минут вышли Фабиу Силва и Педру Нету (оба – «Вулверхэмптон»), Шику Консейсау («Порту»), Нуну Тавареш («Марсель») и Жоау Невеш («Бенфика»). У бельгийцев вперёд команду повели Шарль Де Кетеларе и Астер Вранкс («Милан»), Луа Опенда («Ланс») и Элиот Матазо («Монако»).

Стартовала встреча бодро. И Бельгия, и Португалия уже на первой минуте обменялись острыми атаками. Высокий темп держался до середины первого тайма. Ярче выглядели португальцы. На 11-й минуте хороший шанс упустил Силва, но его удар отразил голкипер Бельгии Мартен Вандевордт.

Поворотная точка первого тайма – момент бельгийцев на 24-й минуте. Мишель Баликвиша благодаря отскоку оказался один на один с вратарём, но с близкого расстояния пробил прямо в голкипера Селтуна Биая. Затем Бельгия владела преимуществом. В итоге цифры первого тайма точно отмечают ход игры. Почти равное владение (54%-46% в пользу Португалии) и паритет по ударам – 5-5. Отличное отражение того, что преимущество по ходу 45 минут переходило от одной команды к другой.

Второй тайм начался так же стремительно, как и первый. Уже на 48-й минуте Бельгия выносила мяч из своих ворот после неразберихи в собственной штрафной. А вот первый гол пришёл неожиданно. Команды провели отрезок без опасных моментов, но на 56-й минуте Силва прорвался по левому флангу, скинул в центр штрафной, откуда с лёта пробил Невеш – 1:0. Португалия на тот момент выходила в плей-офф, скидывая вниз Бельгию и Нидерланды (параллельно играли вничью с Грузией).

Но ответный гол бельгийцев пришёл почти сразу. На 64-й минуте команда провела комбинацию, в результате которой мяч головой забил вышедший на замену Йорбе Вертессен. Такой исход устраивал уже бельгийцев. Португальцы и так чаще владели мячом после перерыва, так как их для выхода в четвертьфинал устраивала только победа. А теперь приходилось проявлять инициативу ещё чаще.

Однако после пропущенного гола Португалия не создала ничего толкового. Бельгия качественно защищалась и круто выбегала в контратаки. Классный момент упустил Вертессен, а на 82-й минуте Опенда забил. Но гол отменили из-за офсайда. Бельгия не «парковала автобус», но играла надёжно. Всё испортила глупость защитника Зено Дебаста.

На 87-й минуте он начал блокировку форварда португальцев в своей штрафной при забросе. Хотя ситуация не выглядела критической для подобного решения. Арбитр Вилли Делажо в итоге назначил пенальти. Его реализовал капитан португальцев Тиагу Данташ, удар которого почти потащил голкипер. Стечение обстоятельств позволило Португалии выйти вперёд и забраться на второе место. К концу встречи Грузии и Нидерландов счёт оставался ничейным (идеально для португальцев).

В добавленное время на штурм чужих ворот бросилась уже Бельгия. Но безуспешно. Португалия, показав не самый яркий футбол, вышла в четвертьфинал из сложнейшей группы. Команде очень повезло с результатом параллельной игры. Победа Нидерландов оставляла их без плей-офф. А теперь голландцы с бельгийцами едут домой. Вторые, кстати, после финального свистка накинулись на французского судью, но винить в неудаче они должны самих себя.