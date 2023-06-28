Израиль — в плей-офф Евро! Команду вытащила звезда с российскими корнями

Сборные Англии и Израиля вышли в плей-офф молодёжного Евро-2023 из группы С и продолжат борьбу за золото турнира и три путёвки на Олимпиаду-2024. Израильтяне на последних минутах вырвали победу у чехов.

Сборную Чехии, имевшую три очка, устраивала в последнем туре ничья. Сборной Израиля, у которой, как и у немцев, было лишь одно очко, требовалось побеждать. Тем не менее в первые полтайма мячом больше владели чехи. При розыгрыше крайние защитники команды Яна Сухопарека поднимались выше, а центрбеки и опускавшийся к ним опорник-капитан Калоч образовывали тройку сзади. Впрочем, уже через 10 минут после стартового свистка это трио распалось. Автор победного гола в ворота сборной Германии в прошлом туре, центральный защитник Витик из «Спарты» (самый дорогой игрок чехов наряду со своим одноклубником Карабецем, оцениваемый в € 2,5 млн) получил травму на ровном месте и был заменён.

Израильтяне надеялись на ответные быстрые атаки и свою пару нападающих Горно – Тургеман (они играли по схеме 4-4-2). В позиционном наступлении у команды Гая Лузона мало что получалось. Два центральных защитника Лемкин и Коэн раз за разом перекатывали мяч между собой. Возможно, вытаскивали чехов на прессинг, но, скорее всего, просто не понимали, как продвигать его вперёд. В результате эти двое совершили больше всех касаний до перерыва – 90 на двоих, набрали для статистики 90–95% точных передач. Вот только что это дало команде?

Комбинации у сборной Чехии были поинтереснее, но так или иначе в первом тайме команды совместными усилиями нанесли всего один удар в створ. Это сделал самый дорогой участник игры в составах обеих сборных – «десятка» израильтян Глух (стоит € 8 млн, по версии Transfermarkt). Однако и выстрел из-за штрафной креативного хавбека с российскими корнями не напугал вратаря.

После перерыва встреча продолжалась в прежнем ключе – довольно-таки осторожный футбол, невысокий темп. Одни не могли создавать голевых моментов, другие не особо и хотели. Но на исходе часа матча Глух напомнил, почему его действия на поле иногда навевают ассоциации с игрой Аршавина. 19-летний атакующий хавбек «Ред Булл Зальцбург» тончайшей проникающей передачей вывел к воротам Тургемана, а нападающий «Маккаби» из Тель-Авива, пробивая с пяти метров в ближний угол, не попал даже в створ.

Но чем ближе был финальный свисток, тем сильнее раскрывались израильтяне. Подняли линии, а максимально заведённый и получивший предупреждение тренер Лузон бросал в бой свежих атакующих игроков. Владея мячом, чаще всего искали и находили Глуха. Тот вышел на третье место среди всех участников матча по количеству касаний – после пары центрбеков сборной Израиля. Оскар совершил пять обводок (больше любого другого игрока), отдал три ключевые передачи. И на 82-й минуте организовал гол! После заброса Глуха на дальний угол вратарской центрхав Гандельман плечом в борьбе переправил мяч в ворота.

Чехов шокировал пропущенный мяч, просто сломал. У команды Сухопарека не получалось перевести игру к штрафной сборной Израиля, а тот же Глух имел на контратаках ещё два момента: в одном случае ему помешал сейв голкипера Яроша, в другом хавбек пробил рядом со штангой. На последний стандарт сборной Чехии прибежал даже Ярош, но дело не дошло до нормального удара по воротам. Чехи во втором тайме пробили в створ всего два раза, проиграли и вылетели с Евро-2023.