Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Сборная Грузии может попасть на футбольный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже, что нужно для этого, Евро-2023 U21

Грузия в шаге от исторического результата. Команде осталась одна победа до Олимпиады!
Никита Паглазов
Грузии осталась одна победа до Олимпиады!
Комментарии
Российские футболисты ещё ни разу не отбирались на Игры. В них участвовала лишь одна сборная, близкая России.

В 2024 году в Париже состоится футбольный турнир в рамках XXXIII летних Олимпийских игр. Участие примут 16 сборных. Среди них внезапно может оказаться Грузия. Команда Рамаза Сванадзе находится всего в шаге от попадания на Олимпиаду. Что нужно сделать грузинам для этого?

Кто из футболистов сборной Грузии пойдёт на повышение после Евро-2023:
Сейчас они зажигают на Евро, а летом уедут в топ-лиги. Кто из Грузии повторит путь Хвичи
Сейчас они зажигают на Евро, а летом уедут в топ-лиги. Кто из Грузии повторит путь Хвичи

В футбольный турнир Олимпиады команды попадают через квалификации. Отборочный турнир ФИФА проводит совместно с конфедерациями: Африка (КАФ — Конфедерация африканского футбола), Северная, Центральная Америка и Карибский бассейн (КОНКАКАФ — Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна), Южная Америка (КОНМЕБОЛ — Конфедерация южноамериканского футбола), Азия (АФК — Азиатская конфедерация футбола), Европа (УЕФА — Европейский футбольный союз) и Океания (ОФК — Конфедерация футбола Океании).

Европейские команды на Игры квалифицируются через молодёжный Евро. Как правило, на Олимпиаду попадает четыре сильнейших команды – участницы полуфинала. Например, в 1/2 финала Евро-2019 U21 играли Румыния, Испания, Германия и Франция. Они же затем участвовали в Олимпиаде-2020 в Токио. В 2024 году 16 мест в мужском футбольном турнире распределятся следующим образом:

  • Африка: 3,5 путёвки (четвёртая команда поедет на турнир, если победит представителя Азии в стыковом матче) — отборочный турнир.
  • Северная, Центральная Америка и Карибский бассейн: 2 путёвки, обладатели которых определились на чемпионате КОНКАКАФ U20 в Гондурасе в 2022 году (США и Доминиканская Республика).
  • Южная Америка: 2 путёвки — отборочный турнир.
  • Азия: 3,5 путёвки (четвёртая команда поедет на турнир, если победит представителя Африки в стыковом матче) — отборочный турнир.
  • Европа: 3 путёвки — отборочный турнир.
  • Океания: 1 путёвка — отборочный турнир.
  • Хозяева (Франция): 1 путёвка.
Грузия на Евро-2023 U21

Грузия на Евро-2023 U21

Фото: uefa.com

В 2024 году на Олимпиаду отбираются всего три европейские команды, так как Франция автоматом получила место как хозяйка. Однако французы вышли в четвертьфинал Евро-2023. И с большой долей вероятности окажутся в полуфинале (в 1/4 финала играют с Украиной). Тогда УЕФА не нужно ничего выдумывать, а просто отдать три путёвки другим полуфиналистам. И среди них вполне может оказаться Грузия.

Грузинская команда уже совершила сенсацию, выйдя с первого места из «группы смерти» с Бельгией, Португалией и Нидерландами. В четвертьфинале Грузия сыграет с Израилем. Объективно не самый страшный соперник. Если грузинская сборная выиграет, то, скорее всего, окажется на Олимпиаде-2024.

Участники ОИ из бывшего СССР

После распада СССР участие в олимпийском футбольном турнире принимала всего одна сборная бывшей союзной республики. Интересно, что ей стала Беларусь. В 2011 году команда неожиданно выиграла бронзу на Евро U21. В полуфинале белорусы уступили Испании (1:3 в дополнительное время), а в матче за третье место обыграли Чехию (1:0). На Олимпиаде Беларусь попала в непростую группу с Бразилией, Египтом и Новой Зеландией и заняла третье место. В 1-м туре обыграли новозеландцев (1:0), а затем проиграли бразильцам и египтянам (по 1:3).

Сборная России ни разу не участвовала в футбольном турнире Олимпиады. Зато у команды СССР богатая история. Советская сборная дважды завоевала золото (1956, 1988), а также трижды взяла бронзу (1972, 1976 и 1980).
Получится ли у Грузии совершить ещё одно чудо, выйти в полуфинал Евро и приблизиться к Олимпиаде? Ответ узнаем вечером 1 июля.

U21 ЧЕ-2023. 1/4 финала
01 июля 2023, суббота. 19:00 МСК
Грузия U21
Не начался
Израиль U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В США в 2025 году пройдёт новый супертурнир:
США получили крутой клубный турнир от ФИФА. Страна примет три топовых соревнования подряд
США получили крутой клубный турнир от ФИФА. Страна примет три топовых соревнования подряд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023