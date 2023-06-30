Грузия в шаге от исторического результата. Команде осталась одна победа до Олимпиады!

Российские футболисты ещё ни разу не отбирались на Игры. В них участвовала лишь одна сборная, близкая России.

В 2024 году в Париже состоится футбольный турнир в рамках XXXIII летних Олимпийских игр. Участие примут 16 сборных. Среди них внезапно может оказаться Грузия. Команда Рамаза Сванадзе находится всего в шаге от попадания на Олимпиаду. Что нужно сделать грузинам для этого?

В футбольный турнир Олимпиады команды попадают через квалификации. Отборочный турнир ФИФА проводит совместно с конфедерациями: Африка (КАФ — Конфедерация африканского футбола), Северная, Центральная Америка и Карибский бассейн (КОНКАКАФ — Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна), Южная Америка (КОНМЕБОЛ — Конфедерация южноамериканского футбола), Азия (АФК — Азиатская конфедерация футбола), Европа (УЕФА — Европейский футбольный союз) и Океания (ОФК — Конфедерация футбола Океании).

Европейские команды на Игры квалифицируются через молодёжный Евро. Как правило, на Олимпиаду попадает четыре сильнейших команды – участницы полуфинала. Например, в 1/2 финала Евро-2019 U21 играли Румыния, Испания, Германия и Франция. Они же затем участвовали в Олимпиаде-2020 в Токио. В 2024 году 16 мест в мужском футбольном турнире распределятся следующим образом:

Африка: 3,5 путёвки (четвёртая команда поедет на турнир, если победит представителя Азии в стыковом матче) — отборочный турнир.

Северная, Центральная Америка и Карибский бассейн: 2 путёвки, обладатели которых определились на чемпионате КОНКАКАФ U20 в Гондурасе в 2022 году (США и Доминиканская Республика).

Южная Америка: 2 путёвки — отборочный турнир.

Азия: 3,5 путёвки (четвёртая команда поедет на турнир, если победит представителя Африки в стыковом матче) — отборочный турнир.

Европа: 3 путёвки — отборочный турнир.

Океания: 1 путёвка — отборочный турнир.

Хозяева (Франция): 1 путёвка.

Грузия на Евро-2023 U21 Фото: uefa.com

В 2024 году на Олимпиаду отбираются всего три европейские команды, так как Франция автоматом получила место как хозяйка. Однако французы вышли в четвертьфинал Евро-2023. И с большой долей вероятности окажутся в полуфинале (в 1/4 финала играют с Украиной). Тогда УЕФА не нужно ничего выдумывать, а просто отдать три путёвки другим полуфиналистам. И среди них вполне может оказаться Грузия.

Грузинская команда уже совершила сенсацию, выйдя с первого места из «группы смерти» с Бельгией, Португалией и Нидерландами. В четвертьфинале Грузия сыграет с Израилем. Объективно не самый страшный соперник. Если грузинская сборная выиграет, то, скорее всего, окажется на Олимпиаде-2024.

Участники ОИ из бывшего СССР

После распада СССР участие в олимпийском футбольном турнире принимала всего одна сборная бывшей союзной республики. Интересно, что ей стала Беларусь. В 2011 году команда неожиданно выиграла бронзу на Евро U21. В полуфинале белорусы уступили Испании (1:3 в дополнительное время), а в матче за третье место обыграли Чехию (1:0). На Олимпиаде Беларусь попала в непростую группу с Бразилией, Египтом и Новой Зеландией и заняла третье место. В 1-м туре обыграли новозеландцев (1:0), а затем проиграли бразильцам и египтянам (по 1:3).

Сборная России ни разу не участвовала в футбольном турнире Олимпиады. Зато у команды СССР богатая история. Советская сборная дважды завоевала золото (1956, 1988), а также трижды взяла бронзу (1972, 1976 и 1980).

Получится ли у Грузии совершить ещё одно чудо, выйти в полуфинал Евро и приблизиться к Олимпиаде? Ответ узнаем вечером 1 июля.