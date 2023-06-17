Чёткой системы в мире нет: кто-то приписывает себе эти отличительные знаки просто так.

У «Зенита» две звезды, у «Спартака» — четыре. А за что и как их дают в других странах?

«Зенит» взял пятое чемпионство подряд. В истории клуба (вместе с советским периодом) это десятое золото – поэтому на форму команды уже в конце минувшего сезона нанесли вторую золотую звезду. В России её дают за каждые пять титулов, но раньше учитывались только те, что были завоёваны уже в современный период, без учёта чемпионств времён СССР. Систему поменяли в 2013-м после того, как в РФС за свои звёзды пошёл биться «Спартак». С тех пор на футболке московского клуба их четыре, а «Зенит» благодаря той битве получил вторую.

Кстати, считать чемпионства, завоёванные в уже несуществующих странах, стали не только мы: на Украине киевское «Динамо» считает трофеи советского периода, в Сербии «Партизан» и «Црвена Звезда» учитывают титулы, полученные во времена Югославии.

Первым звезду на форму добавил «Ювентус». Но в Европе нет чётких правил

В 1958-м «Юве» завоевал десятое чемпионство и нанёс на форму одну большую звезду – такие давал за высшие спортивные заслуги Итальянский олимпийский комитет. С тех пор нанесение звёзд постепенно вошло в обиход, но в мире нет единого стандарта по их присвоению или обязательному наличию. Так, во многих странах Европы (Италия, Норвегия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Бельгия, Венгрия) одна звезда приравнивается к десяти чемпионствам. Где-то же звёзд нет: например, в Испании ни у «Барселоны», ни у «Реала» никаких пятиконечных над гербом – максимум, что наносят на футболки клубы, это щит ЛЧ с указанием количества трофеев, когда играют в еврокубках. На гербе «Атлетико» звёзды есть, но означают они другое: семь звёздочек символизируют семь границ провинций Мадрида.

«Реал», «Барселона», «Атлетико» Мадрид Фото: Getty Images

Во Франции правил нет. «Марсель», например, нанёс одну звезду в знак победы в Кубке европейских чемпионов 1993 года. У «Нанта» восемь звёзд за каждый титул, но с некоторых пор клуб располагает их на воротнике, а не на эмблеме.

В Англии чёткого регламента по пятиконечным также нет – одно время над лого «Сити» на форме было три звезды, нанесённые исключительно из соображений привлекательного дизайна.

Кевин Де Брёйне Фото: Julian Finney/Getty Images

У «Ноттингем Форест» есть по одной звезде за каждый их европейский кубок (два), а у «Ипсвича» аж целых три звезды – за победу в Первом дивизионе Англии в сезоне-1961/1962, Кубке Англии – 1978 и Кубке УЕФА сезона-1980/1981. «Хаддерсфилд» нанёс три звезды над эмблемой в знак трёх подряд чемпионств в Первом дивизионе (1924–1926 гг.). У «Астон Виллы» звезда есть на самой эмблеме – как символ победы в Кубке европейских чемпионов 1982 года.

«Ноттингем Форест», «Ипсвич», «Астон Вилла» Фото: Getty Images

У «Абердина» две звезды за два трофея 1983-го – Кубок обладателей кубков и Суперкубок Европы. У «Селтика» одна – за победу в Кубке европейских чемпионов 1967 года, у «Рейнджерс» пять звёзд – как символ их 50 чемпионских титулов.

«Селтик», «Абердин», «Рейнджерс» Глазго Фото: Getty Images

У «Олимпиакоса» четыре звезды за 40 чемпионств, при этом греческая футбольная федерация никак не регламентирует присвоение звёзд. В Португалии фиксированного правила нет, но у «Бенфики» три звезды – по одной за каждые 10 титулов.

А вот в Турции есть официальная система – по звезде за каждые пять чемпионств начиная с 1959-го. У «Галатасарая» четыре, у «Фенербахче» и «Бешикташа» по три, у «Трабзонспора» – одна. Правда, «Фенер» считает, что у него должно быть пять звёзд, потому что клуб брал трофеи до 1959-го. Клуб смущает, что два титула, завоёванные «Бешикташем» за два года до официального утверждения турецкой Суперлиги, засчитали, а их титулы – проигнорировали.

В Германии тоже своя система: одна звезда – за три чемпионства (например, «Гамбург»), вторая – за пять («Боруссия» М), третья – за десять, четвёртая – за 20, пятая – за 30, и так далее. С «Баварией» в этом плане никто соревноваться не может.

«Гамбург», «Боруссия» Мёнхенгладбах, «Бавария» Фото: Getty Images

В МЛС тоже ввели свою систему. У них две звезды — золотая и серебряная

В первые дни существования лиги появилась неформальная система, согласно которой каждая команда, выигравшая Кубок МЛС, добавляла звезду. В 2006-м этот момент формализовали, утвердив некоторые изменения: на футболки действующих чемпионов решили наносить чемпионский щит, а также звезду за каждую предыдущую победу в Кубке. В 2012-м правила снова поменяли: вместо щита решили наносить на футболки золотую звезду, а также по серебряной звёздочке за другие победы.

Спустя четыре года систему модернизировали: на форму чемпиона наносят большую золотую звезду с указанием года титула, а вокруг неё располагают звёзды поменьше серебряного цвета – максимум четыре. Если клуб не подтверждает титул, то в следующем сезоне на форму нанесут только серебряные звёзды (за каждую победу). В случае если команда пять раз становится чемпионом, то на её форму наносится одна звезда, которая уже не отнимается.

«Лос-Анджелес Гэлакси» Фото: Getty Images

Рекордсмены по звёздам. «Бока Хуниорс» — в космосе!

У мексиканского клуба «Гвадалахара» (его ещё называют «Чивас») 12 звёзд – за каждое чемпионство.

«Гвадалахара» Фото: Getty Images

У уругвайского «Пеньяроля» 11 звёзд – как символ 11 игроков в команде.

«Пеньяроль» Фото: Getty Images

У боливийского «Ориенте Петролеро» 16 звёзд за каждый трофей, у эквадорского «Эль Насьоналя» – 20 (13 сверху, семь снизу).

«Ориенте Петролеро», «Эль Насьональ» Фото: Getty Images

Но с «Бока Хуниорс» никто не сравнится: клуб наносит на эмблему по одной звезде за каждый трофей – сейчас их 52. Хотя титулов 72 – просто все они уже не умещаются внутри логотипа.