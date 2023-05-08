«Зенит» — далеко не самый доминирующий клуб. В Европе есть гегемоны помощнее

«Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд и доминирует в РПЛ. Каждый год находится клуб, пытающийся навязать борьбу, но команда Сергея Семака в итоге спокойно добирается до трофея. Гегемония одной команды — не редкий случай в европейском футболе, даже в топ-лигах. Ниже — примеры клубов, выигрывавших в XXI веке свои чемпионаты пять и более раз.

Франция

«Лион»: 7 побед подряд (2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008)

«Лион» Фото: liewig christian/Getty Images

«Лион» — гегемон французской Лиги 1 в 2000-х. Успех той команде принёс комплекс факторов: грамотное управление под руководством президента Жан-Мишеля Оляса, хорошие трансферы, сильная академия и отсутствие серьёзного сопротивления. В итоге «Олимпик» забирал титул семь лет подряд. Затем в клубе начался управленческий кризис, стал слабее состав, а во Франции появился новый суперклуб — «ПСЖ». С 2008 года «Лион» ни разу не побеждал в Лиге 1. Но стоит отметить, что «ПСЖ» так пока и не смог хотя бы приблизиться к повторению победной серии лионцев.

Германия

«Бавария»: 10 побед подряд (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022)

«Бавария» Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Говорим Бундеслига — подразумеваем «Баварию». Мюнхенцы — олицетворение немецкого футбола, и это отражается в количестве чемпионских титулов. Всего «Бавария» побеждала в чемпионате Германии 32 раза, а в последние 10 лет не отдавала титул никому. Вероятно, серия продолжится и в сезоне-2022/2023, ведь «Бавария» снова близка к тому, чтобы выиграть Бундеслигу. За три тура до конца она на одно очко опережает дортмундскую «Боруссию» и стремится к 11-му титулу подряд.

Италия

«Ювентус»: 9 побед подряд (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020)

«Ювентус» Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

«Старая синьора» после путешествия в Серию В перезагрузилась, а затем начала добывать чемпионства одно за другим. Фундамент заложил Антонио Конте, а развивать успех затем позвали Массимилиано Аллегри. «Юве» периодически встречал сопротивление со стороны «Ромы» или «Наполи», но всегда завершал сезон на первой строчке. Прервать чемпионскую серию «Юве» смог только человек, который её и запустил — в 2021 году «Интер» под руководством Конте стал чемпионом Италии.

«Интер»: 5 побед подряд (2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010)

«Интер» Фото: Claudio Villa/Getty Images

«Интер» взял одно из чемпионств благодаря «кальчополи». Победу в сезоне-2005/2006 одержал «Ювентус», но из-за коррупционного скандала клуб отправили в Серию В, а титул отдали «Интеру». После этого «нерадзурри» побеждали ещё четыре года подряд: сначала под руководством Роберто Манчини, а затем — с Жозе Моуринью. Доминации помогли сила состава «Интера», переходный период «Милана», нестабильность «Ромы» и перерождение «Ювентуса». После легендарного 2010 года, когда клуб взял Серию А, Кубок Италии и Лигу чемпионов, сине-чёрные ожидали чемпионства долгие 11 лет.

Греция

«Олимпиакос»: 5 и 7 побед подряд (2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 и 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017)

«Олимпиакос» Фото: Vladimir Rys/Getty Images

«Олимпиакос» — главный греческий клуб и побеждал в чемпионате 47 раз. Но наиболее уверенно команда начала доминировать во время президенства бизнесмена Евангелоса Маринакиса. Он приобрёл клуб в 2010 году, и с тех пор «Олимпиакос» стабильно в топе. В сезоне-2009/2010 команда пропустила вперёд «Панатинаикос». Если бы не то исключение, серия из трофеев могла бы составлять 13 лет.

Шотландия

«Селтик»: 9 побед подряд (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020)

«Селтик» Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

«Селтик» исторически борется за титул чемпионов Шотландии с «Рейнджерс». Но в 2012 году главный конкурент отправился покорять четвёртый дивизион из-за финансовых проблем. Долгое время «Селтик» побеждал в лиге без сопротивления. И только в 2021 году «Рейнджерс» смогли прервать девятилетнюю гегемонию вечных врагов.

Австрия

«Ред Булл Зальцбург»: 9 побед подряд (2014–2022)

«Зальцбург» Фото: Andreas Schaad/Getty Images

«Зальцбург» был основан ещё в 1933 году, но настоящую силу получил только в начале XXI века. В 2005-м клуб купила компания Red Bull, а уже через два года «Зальцбург» выиграл четвёртое чемпионство в истории. С сезона-2013/2014 команда не отдаёт титул никому, собирая талантливых игроков со всей Европы, выигрывая чемпионат, а затем зарабатывая на перепродаже. Идеальная схема жизни клуба из нетоповой лиги. Кстати, в нынешнем сезоне серию «Ред Булла» может прервать ЛАСК, который на данный момент опережает «Зальцбург» в плей-офф на два очка. До конца чемпионата – три недели и всего пять туров. Гегемония «быков» может завершиться.

Украина

«Шахтёр»: 5 побед подряд (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014)

«Шахтёр» Фото: Юрий Донцов, «Чемпионат»

«Шахтёр» — один из главных клубов Восточной Европы в XXI веке. Команда стала стабильно побеждать благодаря грамотной работе руководства и спортивного блока. Главная «фишка» — поиск талантов в Бразилии, на которых затем клуб мощно зарабатывал. Но в «Шахтёре» подбирались приличные игроки из разных уголков Земли: Дарио Срна, Генрих Мхитарян, Томаш Хюбшман, Эдуардо, Рэзван Рац. Вместе со звёздными украинцами и бразильцами они организовали классную банду, не пускавшую к титулу киевское «Динамо» на протяжении пяти лет. А в 2009 году команда выиграла последний в истории Кубок УЕФА.

Сербия

«Партизан»: 6 побед подряд (2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013)

«Партизан» Фото: Imago/TASS

Чемпионат Сербии схож по интриге с Шотландией и Украиной, где за золото обычно борются два клуба. В сербской лиге поочерёдно трофей забирают «Партизан» и «Црвена Звезда». Период гегемонии чёрно-белых пришёлся на стык 2000-х и 2010-х. Первые два золота «Партизан» взял под руководством нынешнего тренера московского «Динамо» Славиши Йокановича, а в 2012-м в клубе работал Авраам Грант, с которым «Челси» играл в финале Лиги чемпионов в 2008-м.

«Црвена Звезда»: 6 побед подряд (2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023)

«Црвена Звезда» Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

«Звезда» ответила на шесть подряд титулов «Партизана». Клуб забрал трофей в этом году за несколько недель до конца чемпионата. На данную секунду «Црвена Звезда» оторвалась от второго места на 24 (!) очка. Тотальная доминация команды, которая за последние девять лет всего дважды пропускала «Партизан» вперёд в борьбе за золото, продолжается.

Швейцария

«Базель»: 8 побед подряд (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017)

«Базель» Фото: Michael Kienzler/Getty Images

Вопреки стереотипу, «Базель» — не самый титулованный клуб Швейцарии. На счету команды 20 титулов, а ещё больше — у «Грассхоппера» (27). Основной части побед в чемпионате «Базель» достиг уже в XXI веке (12), где неизменно становился победителем швейцарской лиги с 2009 по 2017 год. Кстати, с 2012-го по 2014-й в команде работал хорошо известный российскому болельщику Мурат Якин. После «Базеля» он уехал тренировать «Спартак», где у него ничего не получилось.

С 2017 года клуб из Базеля ходит около титула, но никак не может забраться на первую строчку. Не получится и в этом сезоне: «Базель» идёт пятым, отставая от лидера — «Янг Бойз» — на 25 очков.

Хорватия

«Динамо» Загреб: 11 и 5 побед подряд (2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 и 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022)

«Динамо» Фото: imago images/Aleksandar Djorov/TASS

Один из главных гегемонов европейских лиг — загребское «Динамо». Команда, подарившая миру Матео Ковачича и Луку Модрича, доминирует в хорватском футболе. Главная причина — крутая академия, выпускающая талантов как конвейер. Плюс ко всему бренд «Динамо» привлекает лучших игроков со всей Хорватии. Именно это помогает команде оставаться чемпионом за редким исключением. Как раз таким исключением стал сезон-2016/2017, когда победителем хорватской лиги неожиданно стала «Риека» («Динамо» отстало на два очка).

Кипр

АПОЭЛ: 7 побед подряд (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019)

АПОЭЛ Фото: APOEL

Чемпионат Кипра в современных реалиях привлекает российского зрителя игрой форварда Александра Кокорина за «Арис». Команда борется за победу в чемпионате с АПОЭЛом — самым титулованным клубом в истории Кипра (28 побед). В XXI веке команда из Никосии доминировала сильнее всего в 2010-е, забрав семь чемпионатов подряд. АПОЭЛ не побеждал в лиге с 2019-го, так что потенциальная победа «Ариса» в этом году — ещё один щелчок по носу для главной команды Кипра.

Беларусь

БАТЭ: 13 побед подряд (2006–2018)

БАТЭ Фото: vk.com/fcbate

Клуб из Борисова шумел не только в Беларуси, но и побеждал в Лиге чемпионов «Баварию» и боролся с «Зенитом». Успехи БАТЭ связаны с именами Виктора Гончаренко и Александра Ермаковича. Первый впоследствии уехал работать в РПЛ, а Ермакович в 2018-м присоединился к штабу Гончаренко в качестве ассистента. БАТЭ, одержав 13 побед подряд в чемпионате, позже сдал позиции. В последние сезоны побеждали брестское «Динамо» и солигорский «Шахтёр». Но в чемпионате-2023 БАТЭ стартовал неплохо: после семи матчей команда занимает второе место в таблице. Так что клуб, связанный с борисовским заводом автотракторного электрооборудования, может вернуть трофей себе спустя пять лет.