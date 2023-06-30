У «Локо» приятные проблемы. 10 человек на 4 места в атаке!

В 2023-м «Локомотив» стал лучшей командой чемпионата России. За 13 туров второй части сезона РПЛ железнодорожники набрали 32 очка, опередив даже ЦСКА (29) и «Зенит» (28). Понятно, что петербуржцы, досрочно обеспечив себе золотые медали, уже не напрягались на финише, но факт остаётся фактом: Михаил Галактионов и его парни – чемпионы весны.

По этой причине именно «Локомотив» вызывает, пожалуй, наибольший интерес из всех команд РПЛ перед стартом сезона-2023/2024. Промежуточного успеха железнодорожникам, конечно же, мало, так что в летнее трансферное окно московский клуб очень активен на рынке. Уже подписаны три игрока: новичками команды стали защитник «Рубина» Илья Самошников, полузащитник «Крыльев Советов» Артём Соколов и нападающий «Сочи» Владислав Сарвели. Последний – прямая замена по позиции Ивану Игнатьеву, который, договорившись о расторжении контракта с «Локо», ушёл как раз в «Сочи». По слухам, селекционная служба красно-зелёных во главе со спортивным директором Дмитрием Ульяновым ищет также хавбека на замену Франсуа Камано (с гвинейцем не продлили контракт, он стал свободным агентом). Например, назывались имена Зелимхана Бакаева и Лукаса Веры.

Вообще, в группе атаки «Локомотива» сейчас столько игроков, что позавидует любой клуб. Наверное, это приятная головная боль для Галактионова. Но, возможно, и не очень приятная, ведь избыточная конкуренция не лучше, чем её недостаток. Даже если тренер собирается наигрывать на предсезонных сборах схемы 4-2-3-1 и 4-4-2, на четыре места в группе атаки у него будут претендовать 10 человек. Это Артём Дзюба, Вильсон Изидор, Максим Глушенков, Сергей Пиняев, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, новички Сарвели и Соколов, молодой Вадим Раков, плюс тот самый не купленный пока хавбек на замену Камано. Каждому из этих футболистов нужно игровое время, большинство из них, очевидно, будет болезненно воспринимать непопадание в стартовый состав.

Дмитрий Ульянов спортивный директор «Локомотива» «Сарвели был в сфере наших интересов ещё зимой, когда мы его и других футболистов рассматривали для усиления команды. Нам удалось подписать добротного и качественного футболиста с российским паспортом в группу атаки на длительный срок. Отмечу универсальные качества Влада. Он способен сыграть на нескольких позициях. Все ребята помогут ему быстро влиться в команду, а его результативные действия, показанные в предыдущих клубах, добавят нам вариативности в атаке».

Весной 2023-го Галактионов использовал в матчах РПЛ девять вариантов в группе атаки. Самым популярным у тренера был квартет Пиняев – Глушенков – Камано – Дзюба. В таком сочетании в основе «Локомотив» начинал четыре игры, включая встречи с «Зенитом» и ЦСКА. Дважды с первых минут выходил квартет Камано – Глушенков – Миранчук – Дзюба.

Атака «Локомотива» весной-2023

Остальные варианты тренер «Локомотива» использовал по разу:



Пиняев – Миранчук – Камано – Дзюба — с «Краснодаром»;

Пиняев – Жемалетдинов – Глушенков – Дзюба — с «Пари НН»;

Миранчук – Жемалетдинов – Камано – Игнатьев — с «Крыльями Советов»;

Изидор – Жемалетдинов – Камано – Глушенков — с «Факелом»;

Миранчук – Жемалетдинов – Камано – Дзюба — с «Динамо»;

Пиняев – Миранчук – Глушенков – Дзюба — с «Торпедо»;

и даже Митай – Глушенков – Камано – Дзюба — с «Оренбургом».

Очевидно, Дзюба, Пиняев и Глушенков – ключевые игроки для Галактионова. По крайней мере, в «Локомотиве» образца весны 2023-го. Они играли с первых минут чаще остальных, а первые двое провели бы ещё больше матчей в стартовом составе, если бы не получали повреждения. С другой стороны, Жемалетдинова аккуратно подпускали к основе после того, как Рифат пропустил полгода из-за тяжёлой травмы. Пока нельзя утверждать, что он проиграл конкуренцию, как Игнатьев.

Во второй части сезона Дзюба забил восемь голов, Изидор – шесть, Глушенков – пять, Миранчук – три (один с пенальти), Пиняев – два, Камано и Игнатьев – по одному. Но о каких-то суперсвязках в атаке говорить ещё рано. Только в трёх случаях один игрок ассистировал другому более раза. Глушенкова дважды забил с передач Дзюбы, а Изидор – дважды после пасов Жемалетдинова и Глушенкова.

Если взглянуть на статистику ключевых атакующих действий в среднем за 90 минут игры, то лучшим и по ударам (3,2/90, по данным WhoScored.com) и по успешным обводкам (1,9/90) был Пиняев. Сергей ещё и в обороне отрабатывал – от штрафной до штрафной! Иногда казалось, что это даже в ущерб контратакующим действиям команды, так как Пиняев мог оставаться впереди рядом с Дзюбой, собирать подборы и улетать к воротам соперника на своей сумасшедшей скорости. В итоге же Пиняев с Дзюбой ни разу не ассистировали друг другу в голевых атаках. Улучшение взаимодействий между экс-капитаном сборной и одним из самых талантливых российских игроков нового поколения – резерв для усиления атаки «Локомотива».

За месяц до начала сезона-2023/2024 трудно прогнозировать, на кого Галактионов сделает ставку в группе атаки. В спаррингах на сборах тренер наверняка будет проверять разные сочетания, квартеты или тройки в 4-3-3. Скорее всего, Дзюба, Пиняев и Глушенков сохранят место в стартовом составе в первых турах, а дальше всё зависит от результатов «Локомотива». Что касается новичков, то Сарвели после неудачного сезона в «Сочи» пока кажется только игроком замены, молодой Соколов – тоже. А вот Миранчук и Изидор вообще могут уйти. «Чемпионат» ещё месяц назад поделился инсайдом, что клуб готов отпустить этих игроков в случае хорошего предложения. Значит, Галактионов не видит их в основе.