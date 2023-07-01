«Черчесов высказал: «Не так стоишь!» Новые подробности серии пенальти Акинфеева с Испанией

Пять лет назад сборная России обыграла Испанию по пенальти и влетела в четвертьфинал чемпионата мира. Этого чуда не случилось бы без Игоря Акинфеева и его двух сейвов в серии пенальти.

Очень популярно выражение, что послематчевые пенальти ― это лотерея, кому больше повезёт. Но на деле за отбитыми ударами стоят огромная работа и часы подготовки. Как Акинфеев готовился к серии с испанцами? Мы поговорили об этом с тренером вратарей той сборной России Гинтарасом Стауче, который сейчас помогает Станиславу Черчесову в «Ференцвароше».

Как Стауче готовился к испанцам?

– Моя работа как тренера вратарей – не только отвечать за парней, но и отсматривать стандарты соперника. Пенальти, естественно, тоже. Когда узнали, что будем играть с Испанией, я сел за анализ. Пересмотрел всех игроков, кто хотя бы раз в карьере у них бил пенальти. На это ушло много часов, потому что нет сервиса, где есть все пенальти. Надо смотреть реально всё. Так я и делал, помечал, кто бьёт чаще, кто реже. Потом уже в процентом отношении высчитывал, куда и как они пробивают, чтобы дать Игорю всю информацию.

Особенно сложно при такой подготовке с теми, кто раз за разом намеренно меняет направление удара при исполнении. Но есть и те, кто закономерно бьёт, например, в правый угол после того, как предыдущий пенальти исполнял в левый. Из всех отсмотренных игроков я в итоге составил список из 12 испанцев.

Игорь Акинфеев и Гинтарас Стауче Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На что важно обращать внимание при подготовке?

– Нет большого смысла обращать внимание на пенальти игроков, которые они бьют не под давлением, например, при счёте 3:0. Гораздо больше информации дают те удары, которые выполняются при равном счёте или в ситуации, когда команда либо ведёт в один мяч, либо проигрывает. Градус ответственности в такой ситуации выше, а послематчевые пенальти – это всегда высокое напряжение.

Как проходила серия пенальти в матче Испания — Россия



Иньеста 1:0, Акинфеев не угадал

Смолов 1:1

Пике 2:1, Акинфеев не угадал

Игнашевич 2:2

Коке 2:2, Акинфеев отбил

Головин 2:3

Рамос 3:3, Акинфеев не угадал

Черышев 3:4

Аспас 3:4, Акинфеев отбил

Как Стауче и Акинфеев решили действовать на пенальти?

– За день до матча мы сели с Игорем, я дал ему листочек со всей подробной информацией по каждому игроку. Я изначально предложил ему взять этот листочек с собой в ворота, если дойдёт до пенальти. А он мне сказал: «Листочек – это неудобно, и так слишком большое напряжение. Лучше ты мне показывай руками, куда прыгать». Так и договорились, во время серии можно заметить, что я стою не в обнимку со всеми, как все остальные – чтобы руки были свободны. Изначально мне за это даже Станислав Саламович высказал: «Не так стоишь». А я говорю: «Мне Игорю показывать надо!»

В целом почти все испанцы ударили так, как мы и наметили. Только в случае с Иньестой Игорь поспешил и в последний момент напрасно поменял решение. Единственное исключение – Рамос, при его пенальти нужно стоять до конца и надеяться, что он пробьёт рядом с тобой – только тогда появится шанс отразить его удар с «точки». В остальных случаях это практически невозможно – хорошо исполняет.

Игорь Акинфеев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Решающий пенальти Аспаса

– В случае с Аспасом нам как раз пригодился подход по решающим пенальти. Я посмотрел несколько пенальти Аспаса в «Сельте», которые он исполнял в важных ситуациях, когда счёт был 0:0 или 0:1, например. И в таких ситуациях он гораздо чаще бил в правый от вратаря угол, поэтому Игорь туда и сорвался. Здорово, что Акинфееву удалось чуть задержать тело, потому что Аспас пробил ближе к центру – хватило ноги.