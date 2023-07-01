Защитник подумал, что скидывает мяч вратарю. Красивый гол в финале Медиалиги

«Родина Медиа» сделала это! Если во втором сезоне Winline Медиалиги команда уступила 2DROTS, то теперь всё-таки смогла и дойти до финала, и даже победить в нём всё того же соперника. Такого ждали не многие – «Родина Медиа» чуть не вылетела на групповом этапе.
Причём уже в первые пять минут «Родина Медиа» буквально смяла соперника. Сначала грубо ошибся Гудаев, который опрометчиво скинул мяч вратарю, а получилась голевая передача сопернику. Гол забил Газданов, который ещё недавно играл в ФНЛ за «Акрон».
Затем шикарный момент был уже у Малярова, который в прошлом году выступал за «КАМАЗ». Бил практически с точки пенальти (даже чуть ближе), но попал в защитника. Ну а буквально в следующей же атаке Пичугин (играл в ФНЛ за «Химки») пробил в перекладину.
Казалось, что это были едва ли не худшие пять минут в истории 2DROTS. Однако потом команда собралась и создала несколько моментов. И даже забила. Отличился Стиль, но судья посмотрел повтор и обнаружил попадание мяча в руку игроку – гол пришлось отменить. Ещё один классный момент 2DROTS имел на последней секунде первого тайма, но удар пришёлся во вратаря.
Во втором тайме больше атаковали уже парни из 2DROTS. И наконец забили. Получилось весьма красиво – передача низом с углового и сразу же удар в одно касание. В «Родина Медиа» настаивали, что был офсайд, и вратарю преграждали обзор, но судья посмотрел повтор и решил иначе.
Удар Семёнова
Фото: Кадр трансляции
Игра в целом получилось достаточно грубой. Рефери долгое время не давал жёлтые карточки даже за жёсткие фолы. В результате в середине второго тайма пошла такая заруба, что Маляров влетал шипами в живот соперника. 2DROTS просили удалить соперника, но арбитр ограничился предупреждением.
Фол Малярова
Фото: Кадр трансляции
Всё решилось в самом конце матча. Когда оставалось играть четыре минуты чистого времени, отличился защитник Вяткин, который пришёл на угловой. И буквально сразу же «Родина Медиа» забила ещё и третий раз. Гудаев снова допустил результативную ошибку, отдав ещё одну голевую сопернику. Само собой, на поле начались разборки (без этого медиафутбол не представить) – капитан 2DROTS требовал проявлять уважение, но результат уже было не изменить. Команда Дмитрия Тарасова и Андрея Каряки – чемпион Медиалиги третьего сезона.
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