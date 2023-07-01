Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Бей Беги» — «Амкал» — 0:1, матч за третье место в МФЛ, видеообзор матча в «Лужниках», 1 июля 2023 года

Рикошет лишил команду Джикии и Соболева Кубка России. Там сыграет «Амкал»
Григорий Телингатер
«Бей Беги» — «Амкал» — 0:1
Аудио-версия:
Комментарии
С трудом забрали бронзу Медиалиги.

Футболисты Георгий Джикия и Александр Соболев в прошлом году основали медиафутбольный клуб «Бей Беги», а теперь он находился в одном матче от выхода в Кубок России. Ранее было объявлено, что попасть в него позволит третье место в Winline Медиалиге.

«Бей Беги» после поражения от «Родины Медиа» (0:3) выпало сыграть с «Амкалом». Командой, которая намного популярнее, и это чувствовалось по трибунам «Лужников». Да, и по комментариям в трансляции. Стоило Владиславу Коротаеву промахнуться по мячу – и сразу же появились сообщения в чате вроде «меняйте Карата».

Winline Медиалига. 3-й сезон. Матч за 3-е место
01 июля 2023, суббота. 17:00 МСК
Амкал
Москва
Окончен
1 : 0
Бей Беги
Москва
1:0 Маричев – 67'

Несколько тысяч человек на стадионе и 55 тысяч зрителей трансляции в первом тайме голов не увидели. По официальной статистике, у вратарей каким-то образом набралось семь сейвов. Хотя каких-то убойных не было. Если, конечно, не брать зарубы футболистов между собой. И не учитывать мяч, забитый из явного офсайда. Кстати, впечатляет, что в МФЛ офсайдные линии работают стабильнее, чем в РПЛ.

Офсайд «Амкала»

Офсайд «Амкала»

Фото: Кадр трансляции

В перерыве в какой-то степени было даже веселее, чем на поле. Президент ФНЛ Наиль Измайлов объявил о сотрудничестве с медиафутбольными клубами и анонсировал матчи зимой.

А ещё отметилась корреспондентка Алина Исмаилова, которая спросила у Ещенко: «В этом сезоне вы поиграли на стольких стадионах: Нижний Новгород, Казань, стадион «Спартака». Вы вообще верите, что всё это с вами происходит?» Ещенко пришлось объяснять, что он вообще-то играл на этих стадионах раньше. Затем ему последовал вопрос: «Что сделать, чтобы выиграть «Амкал»? Именно так – «выиграть «Амкал», а не «выиграть у «Амкала».

Андрей Ещенко во время интервью

Андрей Ещенко во время интервью

Фото: Кадр из трансляции

Второй тайм получился ярче. Началось с того, что Маврин пробил издали в перекладину – чуть-чуть не повезло. Затем случилось столкновение Опоку и Карата в штрафной. Футболисты «Амкала» просили пенальти и красную для защитника, который головой боднул соперника, когда игра была остановлена. Судья посмотрел повтор, но оставил своё решение – фол со стороны «Амкала» и жёлтую за удар головой.

Опоку стал антигероем матча, но не из-за грубости. Маричев решился на дальний удар, и мяч зашёл-таки в ворота. Причём голкипер явно справился бы с ударом, если бы не рикошет от головы Опоку. Таким образом, «Амкал» выиграл третье место и снова сыграет в Кубке России. Хотя, судя по всему, он и так получил бы путёвку в турнир, но благодаря помощи организаторов – разговоров про уайлд-кард было достаточно много. Получилось обойтись без этого и пробиться по спортивному принципу.

А тут подробнее про финал третьего сезона МФЛ:
Команду Джикии и Соболева не пустили в Кубок России. Кульминация сезона в Медиалиге. LIVE
Live
Команду Джикии и Соболева не пустили в Кубок России. Кульминация сезона в Медиалиге. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023