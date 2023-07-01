Рикошет лишил команду Джикии и Соболева Кубка России. Там сыграет «Амкал»

Футболисты Георгий Джикия и Александр Соболев в прошлом году основали медиафутбольный клуб «Бей Беги», а теперь он находился в одном матче от выхода в Кубок России. Ранее было объявлено, что попасть в него позволит третье место в Winline Медиалиге.

«Бей Беги» после поражения от «Родины Медиа» (0:3) выпало сыграть с «Амкалом». Командой, которая намного популярнее, и это чувствовалось по трибунам «Лужников». Да, и по комментариям в трансляции. Стоило Владиславу Коротаеву промахнуться по мячу – и сразу же появились сообщения в чате вроде «меняйте Карата».

Несколько тысяч человек на стадионе и 55 тысяч зрителей трансляции в первом тайме голов не увидели. По официальной статистике, у вратарей каким-то образом набралось семь сейвов. Хотя каких-то убойных не было. Если, конечно, не брать зарубы футболистов между собой. И не учитывать мяч, забитый из явного офсайда. Кстати, впечатляет, что в МФЛ офсайдные линии работают стабильнее, чем в РПЛ.

Офсайд «Амкала» Фото: Кадр трансляции

В перерыве в какой-то степени было даже веселее, чем на поле. Президент ФНЛ Наиль Измайлов объявил о сотрудничестве с медиафутбольными клубами и анонсировал матчи зимой.

А ещё отметилась корреспондентка Алина Исмаилова, которая спросила у Ещенко: «В этом сезоне вы поиграли на стольких стадионах: Нижний Новгород, Казань, стадион «Спартака». Вы вообще верите, что всё это с вами происходит?» Ещенко пришлось объяснять, что он вообще-то играл на этих стадионах раньше. Затем ему последовал вопрос: «Что сделать, чтобы выиграть «Амкал»? Именно так – «выиграть «Амкал», а не «выиграть у «Амкала».

Андрей Ещенко во время интервью Фото: Кадр из трансляции

Второй тайм получился ярче. Началось с того, что Маврин пробил издали в перекладину – чуть-чуть не повезло. Затем случилось столкновение Опоку и Карата в штрафной. Футболисты «Амкала» просили пенальти и красную для защитника, который головой боднул соперника, когда игра была остановлена. Судья посмотрел повтор, но оставил своё решение – фол со стороны «Амкала» и жёлтую за удар головой.

Опоку стал антигероем матча, но не из-за грубости. Маричев решился на дальний удар, и мяч зашёл-таки в ворота. Причём голкипер явно справился бы с ударом, если бы не рикошет от головы Опоку. Таким образом, «Амкал» выиграл третье место и снова сыграет в Кубке России. Хотя, судя по всему, он и так получил бы путёвку в турнир, но благодаря помощи организаторов – разговоров про уайлд-кард было достаточно много. Получилось обойтись без этого и пробиться по спортивному принципу.